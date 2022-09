Ez lehet a magyar borvidékek túlélésének záloga? Fontos intézkedéscsomag élesedik

A miniszter kiemelte, jó alapanyag, kiváló elkészítés és eredményes marketing kell ahhoz, hogy a magyar bor még sikeresebb lehessen a világon. A hazai borászok munkájára kiemelten számít az agrártárca, az ágazat szakemberei ugyanis gyorsan reagálnak a technikai újításokra és a fogyasztói szokások változására.

Nagy István hangsúlyozta, Rókusfalvy Pál Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos szakmai hozzáértése és elkötelezettsége garanciát jelent arra, hogy a magyar bor mellett a magyar pezsgő is újra a világ élvonalába tartozzon. A tárcavezető elmondta, több mint 24 milliárd forint jutott eddig az ágazat egyik legnagyobb forrását jelentő borászati gépek és technológiai berendezések beszerzésére fókuszáló támogatásokra.

A fejlesztések 2024-ig a borágazat Nemzeti Támogatási Programjából, majd 2024-től Magyarország Stratégiai Tervében betervezett jelentős forrásokból folytatódhatnak tovább, a megszokott módon

– tette hozzá.

A miniszter bejelentette azt is, hogy a szőlőtermelők és a borászatok munkáját segítő új intézkedéscsomag született, amely az értékesítés és a támogatások területén nyújt segítséget az ágazat szereplőinek. Mostantól a hegyközségek is lehetőséget kapnak arra, hogy maguk is termelői integrációs szervezetként működjenek és így tagjaik közös szőlő- vagy borértékesítésében közreműködjenek.

A gyakorlatban nagy könnyebbséget jelenthet, hogy nem kell új szervezetet létrehozniuk erre a célra. A közös értékesítés jelenti a magasabb átvételi árak és a jobb szerződési feltételek elérésének egyik legfontosabb alapját, minden nagy európai szőlőtermelő országban ezt az elvet követve működik az ágazat

– sorolta a tárcavezető.

Kifejtette, döntés született arról is, hogy a szőlőültetvények megújításához és a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez kapcsolódó uniós támogatások esetében megnöveljük a támogatási intenzitást. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2021 novemberében beadott és elfogadott szőlő szerkezetátalakítási egyéni tervek, valamint a 2022 január-februárban benyújtott támogatási kérelemmel rendelkező borászati beruházási projektek esetében a szőlőtermelők és borászok a tervezettnél több támogatást kapnak céljaik megvalósításához.

A támogatási intenzitás növelése automatikusan történik, a pályázók részéről ezt külön kérni nem szükséges. A lépés növeli ezeknek a fejlesztéseknek a megvalósítási esélyét a mostani háborús gazdasági környezetben

– hívta fel a figyelmet Nagy István.

