Begyűrűzött a rezsiválság a megyeszékhelyre: bezárják a strandot, a színházakat

Az elszabaduló energiaárak és a küszöbön álló válság miatt Mirkóczki Ádám és köre lakossági támogatásokkal segítené az egrieket. Ennek azonban ára van: ideiglenesen több városi létesítményt is be kellene zárni, írja az egriugyek.hu.

Nem tudunk jobb megoldást ennél. A csőd borítékolható. De ha be kell csődölnünk, akkor csődöljünk be a legjobban: vagyis inkább a város csődöljön be, de a lakosokat mentesítsük a csődtől vagy a csődközeli helyzetektől

- mondta Mirkóczki Ádám.

A Mirkóczki-féle javaslatcsomag értelmében:

2023-ban az egri magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak elengednék az építési adó megfizetését;

2022. szeptember 1-től december 31-ig minden önkormányzati bérlakás bérlőjét mentesítenék a bérleti díj fizetése alól;

továbbá a fenti időszakban nem kellene bérleti díjat fizetnie az egri önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban működő vállalkozásoknak sem.

A polgármester közlése szerint az építési adó elengedése több mint 16 ezer lakást vagy lakásrészt, illetve több mint 1600 egyéni vállalkozói lakásrészt érintene, míg a bérleti díjak elengedése mintegy 873 bérlakást és 230 üzleti célú ingatlant, mindez pedig kb. 200 millió forintos kiesést jelentene az önkormányzatnak.

Számos vállalkozástól kaptunk olyan információkat, hogy szeretnék lehúzni a rolót, be fogják zárni üzleteiket, vendéglátóegységeiket, és valószínűleg szélnek eresztik a munkavállalóikat. Ettől a lépéstől azonban azt reméljük, hogy nem zárnak be, nem adják vissza a bérleményeiket, és szeretnénk hinni, hogy jónéhány munkahelyet megmentünk ezzel a lépéssel

- mondta Mirkóczki.

Ám vannak fájdalmasabb lépések is: ezt az összeget csak úgy tudjuk kitermelni, ha a legnagyobb fogyasztóinkat takaréklángra állítjuk, adott esetben lekapcsoljuk

- mondta a polgármester. Ezután kifejtette, hogy a legnagyobb fogyasztók alatt egész pontosan az egri strandot, a Bitskey uszodát, a Gárdonyi és a Harlekin színházakat, valamint az EKMK épületeit, a Forrást és a Bartakovicsot érti.

