Ezzel hamarosan minden magyar munkavállalónak szembe kell néznie: sokaknak fájni fog

Elsőként Bostayné Papp Éva, a Labours Hungary Kft. szervezetfejlesztője árulta el nekünk, hogy milyen visszajelzéseket tapasztal partnervállalatainál. Szinte minden szektort érintik a gazdasági szankciók és az energiaellátással kapcsolatos kérdések. Nehezítő faktor, hogy egyszerre rövid időn belül, sok és jelentős mértékű döntéseket szükséges meghozniuk a munkaadóknak és a munkavállalóknak. Szinte lehetetlen megjósolni hogyan fognak reagálni a munkáltatók a megemelkedett többletköltségekre, vagy milyen kényszerű intézkedéseket kell meghozniuk annak érdekében, hogy a vállalatok működőképességüket fenntartsák és versenyben tudjanak maradni úgy, hogy közben a munkavállalóikat se veszítsék el.

A munkavállalókat is bizonytalanság veszi körül. Egy részük aggódik, hogy a jövedelmük fedezni fogja-e a rezsiköltségeket, és az is előfordulhat, hogy több évtizeden keresztül megszokott munkahelyüket egyesek feladni kényszerülnek, hogy magasabb bért tudjanak kialkudni egy új munkahelyen. Vannak olyanok is, akik már most előre terveznek, felkészülnek a nehezebb időkre és gyakorlati lépéseket tesznek, hogy meglévő munkájuk mellett másodállást vagy időszakos jövedelemkiegészítő tevékenységet keressenek.

Számos jövőre mutató feltételezéseik vannak a cégvezetőknek és a munkavállalóknak, de kiszámíthatatlan, hogy a gyakorlatban ehhez képest milyen eltérések lesznek.

Minden nehézség ellenére azt tapasztalom, hogy a munkáltatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy valamilyen mértékben hozzájáruljanak a terhekhez, pedig a munkáltatók sincsenek könnyű helyzetben. Bizonytalanok a megrendeléseik, akadozik az alapanyagellátásuk, és a vállalatoknak is magasabb árat kell fizetniük a gázért, villanyért. Így nem könnyű biztonságot, stabilitást nyújtani a munkavállalóknak. A humán erőforrás mindig is kiemelt helyet foglalt el a szervezetek életében, most sincs másképp, védik, támogatják a munkavállalókat. A nehéz időszak egymásrautaltságot is jelent, így kéz a kézben vészelik át a munkáltatók és a munkavállalók ezt az időszakot.

Közel azonos szempontból látja a helyzetet Fetter Valéria interim HR vezető, vállalati HR tanácsadó, aki jelenleg nagyon érdekesnek látja vidéken a munkaerőpiaci helyzetet. Kalkulációk vannak, számításokat folytatnak a munkáltatók és a munkavállalók is. A jelentős rezsiáremelkedés nemcsak a munkavállalók pénztárcáját terheli meg, hanem a munkáltatók számára is meghatározó költségnövekedést jelent. A szolgáltatók most kezdtek el ajánlati árakat adni a cégeknek, így a foglalkoztatók most szembesülnek azzal, hogy mennyire drágulnak meg a kiadásaik. A munkavállalók már a megtakarításokra törekednének, elkezdődött a családon belül a spórolás. Mindenki próbálja kikalkulálni, hogy az új rezsiárak és a növekvő infláció mellett mennyit kellene a családi kasszába megtakarítani.

A munkáltatók részéről lassabban jönnek az információk; egyelőre annyit tudnak, hogy őket is érinti a rezsiáremelés. Mindeközben a cégeknél egyeztetések folynak, hogy adjanak-e a munkavállalóknak valamilyen rezsikompenzációt amellett, hogy még nem tudják mennyivel emelkednek saját rezsiköltségeik. Egyfajta „préshelyzet” kezd kialakulni. Egyrészt jelen van egy hallgatólagos munkavállalói elvárás a rezsikompenzációt illetően, másrészt a munkáltató valószínűleg a saját profitjának rovására kell majd fizesse a közüzemi díjak növekményét. Ezen kívül arról is dönteniük kell, hogyha adnak kompenzációt, akkor hogyan és milyen formában segíthetik a dolgozókat. Nagyon erősen bíznak benne, hogy kormányzati szinten születik egy döntés, életbe lép egy rendelet, amely lehetővé teszi, hogyha adnak rezsitámogatást, akkor esetleg a minimálbér egy részéig, adómentesen tehessék meg, éppen úgy, ahogyan a távmunkában dolgozók esetében is.

Azon munkáltatók, amelyek kedvező profitabilitással működnek, az őszi hónapokra többnyire újabb béremelést terveznek.

Legelsőnek a multinacionális cégek, valamint a nagyvállalati szektor szokott reagálni a munkaerőpiaci markáns változásokra, mert nekik áll rendelkezésükre a megfelelő anyagi hátterük hozzá. A kis és középvállalkozások egyelőre számításokat végeznek, próbálnak egyensúlyozni, kivárni, hogy mikor jön el az a pont, amikor kompenzációra már feltétlenül szükség van.

Senki nem akarja, hogy a jó szakemberek elmenjenek, ezért várhatóan valamilyen megoldásra szükség lesz.

A két szakember véleménye is jól tükrözi, hogy rendkívül feszes és nehéz időszakot élünk jelenleg. A küszöbön álló gazdasági recesszió miatt olyan pillanatok elé nézünk, amellyel eddig még nem találkoztunk, ezért fontos a következetesség és a kivárás.

