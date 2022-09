Lesz hazai dió, de horror áron: ennyit kérnek el ősztől a piacokon a luxus csemegéért

Az Európai Unió dió-külkereskedelmi egyenlege negatív, dióbél importja 6 százalékkal 92,0 ezer tonnára nőtt, míg a kivitele 13 százalékkal 4,5 ezer tonnára csökkent 2021 első tizenegy hónapjában az előző év azonos periódusához képest. Dióbélből a legnagyobb beszállító az USA, ahonnan 12 százalékkal több (46,6 ezer tonna) termék érkezett. Chilétől 8 százalékkal (19,2 ezer tonna) és Ukrajnától 19 százalékkal (14,4 ezer tonna) több dióbelet vásárolt a közösség ugyanekkor. A héjas dió importja 2 százalékkal 47,3 ezer tonnára nőtt, míg a kivitele 6 százalékkal 4,0 ezer tonnára csökkent. A héjas dió vezető beszállítója szintén az USA, ahonnan 6 százalékkal kevesebb (24,6 ezer tonna) héjas dió érkezett a közösségbe, míg Chiléből 14 százalékkal 15,9 ezer tonnára nőtt a behozatal az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentése szerint.

Magyarországon is visszaesett a diótermesztés

A KSH adatai szerint Magyarországon a diótermés az 1990-es évek közepén 3 ezer tonna körül mozgott, majd az elmúlt évek telepítéseinek köszönhetően 2019-ben 6,8 ezer tonnára emelkedett. Szakértők a 2021. évi diótermést az ország nyugati részén közepesnek, a keleti részén jónak ítélték.

A KSH adatai szerint Magyarországon a héjas dió külkereskedelmi egyenlege pozitív, mivel az importja nem számottevő: 2021 január és november között 23 tonna volt. A héjas dió kivitele volumenében 6 százalékkal 478 tonnára (értéke 12 százalékkal 443 millió forintra) nőtt ugyanekkor. A kiszállítás elsősorban Németországba irányult.

A dióbél külkereskedelmi egyenlege az elmúlt két évben negatívra változott. 2021 első tizenegy hónapjában a dióbél kivitele 43 százalékkal 255,7 tonnára csökkent, értéke 41 százalékkal 494 millió forintra esett.

A dióbél exportpiaca diverzifikáltabb, mint a héjas dióé. A 2020-ban meghatározó exportpiacnak számító Egyesült Királyságba 83 százalékkal kevesebb dióbél került 2021 első tizenegy hónapjában, mint egy évvel korábban. A fő célpiaccá Románia és Szlovákia váltak, ahová 177 és 499 százalékkal nőtt a kiszállított mennyiség. Az import dióbél több mint 70 százaléka Ukrajnából érkezett, az összes behozott mennyiség 11 százalékkal 1056 tonnára nőtt ugyanekkor.

A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi dióbél kínálata a korábbi években folyamatos volt, ugyanakkor 2021-ben a 6. héttől nem volt jelen a felhozatalban. Az import dió február végétől október elejéig átlagosan 3306 forint/kilogramm nagykereskedelmi áron szerepelt a kínálatban. A 2021-ben betakarított hazai dióbelet 6 százalékkal magasabb (3347 forint/kilogramm) áron értékesítették 2021. 41. hét és 2022. 5. hét között az előző év azonos időszakához képest. Az import dióbelet a belföldinél magasabb, 3564 forint/kilogramm átlagáron kínálták 2021. 41. hete és 2022. 7. hete között.

Csak így menthető meg a hazai diótermesztés

Jelentős fejlesztésekkel és kutatásokkal menthető meg a magyar diótermesztés, amely az utóbbi években elvesztette a versenyképességét a nemzetközi piacon - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A szervezet szerint tévedés azt gondolni, hogy a dió nem igényel gondozást, hiszen a klímaváltozás okozta termesztési és növényegészségügyi kihívásokra csak magas szintű szaktudással, korszerű technológiával lehet válaszolni. Hozzátették, hogy a dió világpiaca is átalakult, a megváltozott helyzet pedig szintén nem kedvez a magyar diónak.

A piacvesztést azzal magyarázták, hogy az Egyesült Államok, Ausztrália, Chile jelentősen növelte a termelését, és a korábbi legnagyobb felvásárlóból, Kínából is exportőr lett. A magyarországi termőterület az utóbbi 10 évben 3 ezer hektárról több mint 8 ezer hektárra nőtt, az éves termés átlagosan 7 ezer tonna, de a héjas dió kivitele évi 1,5 ezer tonnáról 500 tonna alá, a dióbélkivitel 2 ezer tonnáról 500 tonnára csökkent. Közben 600 tonnáról a kétszeresére nőtt az Ukrajnából behozott dióbél mennyisége - írták.

A közlemény szerint a NAK a társszervezetekkel, kutatóintézetekkel, hatósággal együttműködve fejlesztési javaslatot készített a kormány számára. A versenyképességet fajta- és technológiaváltással vissza lehet állítani, a növekvő termésátlag és a magas minőség sikeres lehet a konkurenciával szemben.

Egy év alatt 420-500 forinttal nőtt a dióbél fogyasztói ára Budapesten az Agrárközgazdasági Kutatóintézet (AKI) Piac Árinformációs rendszere szerint. Tavaly ilyenkor, az 50. héten egy kiló pucolt dióért átlagosan 3980 forintot kértek, idén ugyanebben az időszakban az átlagár már 4400 forint volt a Fehérvári úti Vásárcsarnokban. A debreceni piacon tavaly 3500, idén már 4000 forintot kérnek leggyakrabban egy kiló dióbélért. Szegeden a tavalyi, kiugróan magas 4600 forintos kilónkénti ár idén 4800 forintra szaladt fel. Hogy a dió meddig drágulhat még, abban a termelők sincsenek egy állásponton.

2022-ben a 35. héten a vidéki fogyasztói piacokon a tisztított dió ára átlagosan 4500 Ft/kg az AKI piaci árinformációs rendszere szerint. A Spar áruházláncban a darált dióbél kilója 8450 forint, a Tesco áruházláncban 5990 Ft egy kiló natúr dióbél jelenleg.

Így látják a helyzetet a termelők: 5000 forint lesz alsó hangon a dióbél kilóára

A termelők szerint a fogyasztói piacokon legalább 5000 forint lesz ősszel egy kiló dióbél ára, de a boltokban ennél is magasabbra emelkedhet. Egyelőre nem látni még, hová alakul az energiaválság és az infláció, ami a dió kereskedelmi árára is rányomja a bélyegét. A Vas megyei Vasi Dióbirtok Kft. tulajdonosai 2007-2009 között telepítettek 56 hektáron korszerű magyar fajtákkal 11000 diófát.

A növények mindent megkapnak, ami a jó terméshez és a kiváló minőséghez kell, öntözünk, az optimális tápanyaggal látjuk el a fákat, korszerű, de természetbarát módon védekezünk a károsítók ellen. Saját modern, jól gépesített feldolgozó üzemünkben a gépi szüret után azonnal feldolgozzuk a terméket. Kiváló minőségünk záloga a teljes saját termelő és feldolgozó rendszer, a rendszeres minőségellenőrzés és a termék szeretete. Cégünk 100%-ban magyar tulajdon, legfontosabb törekvésünk, hogy vásárlóinkat igényeik szerint a legjobb magyar termékkel szolgálhassuk ki

- kezdte a bemutatkozást Kiss Győző, a Vasi Dióbirtok Kft. ügyvezetője.

Az elmúlt pár évben a szórványdiókon nem volt termés, tavaly szinte semennyi. (Szórványdiónak hívják a nem nemesített diófákat, amelyek a kertekben vagy az útszélen, bárhol nőnek.) A nemesített fajták kényesebbek, igényesebbek, de mivel az ültetvényeken az időjárás viszontagságai és a károkozók ellen is védekezünk, így nálunk lesz annyi termés, mint tavaly

A nemesített dió komoly növényvédelmet igényel, így azokon a dunántúli helyeken, ahol felütötte a fejét a dióburokfúró-légy, a szórványdió jó termésére esély sincs, bár az idei aszályos év visszaszorította a legyeket. Azonban a gombabetegségek is veszélyeztetik a diót, sokan pedig nem tudják, de a diófák maguk sem bírják az aszályt.

Mi szerencsére tudjuk öntözni a fáinkat, komoly öntözőberendezésünk van, ami egész nyáron üzemelt, hogy bírják a hőséget és az aszályt. Tavasszal a virágok kötődésével volt egy kis probléma, nem kötött meg annyi, mint korábban, de emiatt most szép nagyok lettek a dióink, a termés pedig hasonló lesz a tavalyihoz. A dióburokfúró-légy ellen is védekezünk, idén csak egyszer volt rá szükség. Vannak csapdáink, amivel elcsípjük a legyet, mielőtt a nyüve belekerülne a növekvő dióba. Akkor ugyanis már menthetetlen. Megelőző védekezést alkalmazunk, mikor a rajzás elindul, peterakás előtt végigpermetezzük a fákat, ez elkerülhetetlen. Ez a legköltséghatékonyabb megoldás, de ez is egymillió forintba kerül az 56 hektáron.

Nálunk teljes mértékű termésfeldolgozás folyik, a válogatott minőségű, héjas diót exportra szállítjuk Szlovéniába, a többit a diótörő üzemünkben feldolgozzuk, és dióbélként értékesítjük. A szórványdió mennyisége mindig befolyásolja a mi értékesítési potenciálunkat, a dió hazai árát nagyban befolyásolja az itthoni szórványdió, hiszen azokról a fákról is leszedik a termést az emberek, és bár gyengébb minőségű, de mivel a dió mára luxuscikk lett, azt is megveszik a piacokon, a szükség nagy úr.

Az is kérdés, lesz-e olcsóbb import dió idén Ukrajnából, hiszen eddig onnan jelentős mennyiségben importáltak a kereskedők, ha gyengébb minőségű is volt, keresett árucikként került a boltokba. A dió nem alapvető élelmiszer, és mivel várhatóan mindennek alaposan felmegy az ára, kérdés, mekkora lesz az igény a dióra. Szezonálisan biztosan megugrik majd valamennyire, de nem biztos, hogy egész évben megengedhetik maguknak az emberek a fogyasztását, és azt sem tudjuk, a cukrászdákkal mi lesz.

A dió beltartalmilag is értékes gyümölcs: ezért fogyasszuk! A dióbél nemcsak ízletes, hanem bizony egészséges is. A termése legfontosabb része a dióbél, de a héját is felhasználják, félig éretten pedig magát a diószemet teszik el befőttnek. Igen sokoldalú gyümölcsünk. A- és E-vitaminban gazdag, többféle B-vitamin is van a dióban, így például a tiamin, amely ideg- és izomvédő, serkenti a növekedést. A diófa levele frissen, jelentős mennyiségű C-vitamint rejt, a gyógyászatban is használják. Készíthető belőle tea, amely javasolt egyebek mellett bőrproblémákra (akne, sömör). Gazdag növényi rostokban és ásványi anyagokban is. Sok benne a magnézium és a kálium, megtalálható benne a csontképző fluor, valamint a mangán és a réz, amely a vérképzésben segít. A szelén a szívizomgyengeség ellen kiváló, nem beszélve immunerősítő szerepéről. Lábadozó betegeknek kiváló a dióval gazdagított étrend. Gazdag omega-3-zsírsavakban: a magvakban, így a dióbélben található, többszörösen telítetlen zsírok, így az omega-3-zsírsavak - az alfa-linolénsav – kedvező hatásúak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, hozzájárul az erek állapotának javulásához.

A héjas dió nagykereskedelmi áron 950-1200 forint közötti áron vásárolható meg, a dióbél nettó nagykereskedelmi ára pedig most 3100 forint, de a piacokon 4000 forint fölött kapható. Indokolt lenne az áremelés, mivel mindennek nagyon felment az ára, a vegyszerek, az input anyagok idén már háromszor annyiba kerültek, mint tavaly. Csak tippelek, de úgy gondolom, októbertől nem lehet majd 5000 forintnál olcsóbban kapni sehol jó minőségű dióbelet

- összegzett a szakember.

Pest megyében idén nem alakult jól a helyzet az egyik legnagyobb gyümölcsöskertben Szobon a dióültetvényt elérte két éve a dióburokfúró-légy. Bár idén nem volt jelentős a kártétele, már kevesebb terméssel dolgoznak, mint még a 2000-es évek elején, árulta el név nélkül a tulajdonos.

Az utóbbi időben a gomba is nagy kártételt okozott a fákban, a férjem dühében ki is vágta az összeset néhány éve, amikor tavasszal lefagytak a fák négy méterig kétszer egymás után. Korábban minősített biodiót árultunk, most 5,5 hektár fiatal diófánk van, ezeknél nem volt gond a károsítókkal, de még nem is teremnek úgy, mint az öregebb fák. Az idei évben a fagy is megkímélte, a légy kártétele sem látszik. Vélhetően emelkedik a dió ára tavalyhoz képest, de mi egyébként sem adjuk olcsón a diót, mivel előtte kiszárítjuk, nem vizesen áruljuk. Az úgy persze jóval olcsóbb, mivel tele van vízzel, ami nyomja a súlyt, később elpárolog belőle, de közben fennáll a veszélye annak, hogy bepenészesedik a termék. Én azt vallom, hogy nem mindegy, milyen a dió minősége. Ha valaki ledarálva veszi meg, olcsón, jó, ha tudja, hogy sokszor a hártyát is beledarálják.

