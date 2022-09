Magyar siker: újabb nemzetközi elismerést kapott a méheket védő hazai kampány

A 47. Apimondia Méhészeti Világkongresszuson, Isztambulban osztották ki az idei Méhészeti Világdíjakat. A világeseményen a Méhészeti Ismeretek – Méhészeknek szóló könyvek kategóriában ezüstérmet kapott Rúzsa Magdi és Vida József szakácskönyve, a Zümmögés a konyhában …és végy egy kanál mézet! A Méhészeti Ismeretek – Gyermekeknek szóló könyvek szekciójában pedig Várszegi Adél Zümmögés erdő-mezőn című, óvodásoknak szóló mesekönyve nyert bronzérmet.

A díjakat a program egyik alapítója, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kapta meg. Mindkét kiadvány a Tehetsz méh többet! program keretében készült.

A Tehetsz méh többet! komplex fenntarthatósági kampány célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer-termelésben kulcsszerepet játszó beporzók ökológiai fontosságára, javítsa a mintegy húszezer család megélhetését biztosító méhészeti ágazat helyzetét, illetve ösztönözze a hazai mézfogyasztást, és ezáltal segítse egészségünk védelmét. A programot 2020-ban indította el a Takarékbank, az Agrármarketing Centrum és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, a Pressinform PR-ügynökség és a Pannon Értéktár pedig megtervezte és bonyolítja.



A projekt nemcsak a klasszikus módszereket és eszközöket – edukációs kiadványok, interaktív kiállítás, médiaesemények szervezése – használ, hanem egyes kiemelt társadalmi csoportokhoz külön is szól. Erre példa az óvodásoknak készült mesekönyv a hozzá tartozó színezőfüzetekkel vagy az a hazai piacról eddig hiányzó, fenntartható fejlődést támogató lakossági bankszámlacsomag, amelynél a kártyás vásárlások összegének kéttized százalékát automatikusan a méhészek támogatására fordítja a bank.



A kampány a Nemzetközi PR Szövetség 2021-es regionális versenyén első helyezést ért el az éghajlatváltozás és hatásai elleni sürgős fellépés támogatása kategóriában, emellett az év négy legjobb kelet-európai kommunikációs programja közé is beválasztották. A program ezen túl a legrangosabb hazai díjakból is elnyert kettőt tavaly: a CSR Hungary Díj 2021 „A legjobb környezeti felelősségvállalásért” kategóriáját, valamint a Good Doing CSR Award környezeti ügyek különdíját.