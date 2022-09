Csoportos leépítés helyett bérfejlesztés és 4 napos munkahét: ez a hazai multi már meglépte

Jelenleg itthon a munkaerőhiány jelenti az egyik legnagyob kihívást a cégeknek, ráadásul a magas infláció mellett nehéz versenyképes szinten tartani a munkavállalói béreket. Hogyan igyekszik megoldani ezeket a problémákat az egyik legynagyobb hazai munkáltató? Miért döntöttek amellett, hogy elkezdik tesztelni a négynapos munkahetet? Hogyan lehet ebben a helyzetben sikeresen toborozni? A Pénzcentrum többek között erről kérdezte Friedl Zsuzsannát, a Magyar Telekom Chief People Officerjét.

A Telekom idén robbantott a HR-piacon azzal, hogy tesztelik a négynapos munkahetet. Ahogy Friedl Zsuzsanna a Pénzcentrumnak elmondta, ez egy elég régóta a köztudatban lévő megoldás, bár Magyarországon eddig csak irigykedve nézték, hogy vannak olyan országok, ahol a vállalatok meg merik ezt próbálni:

A mi működésünkben benne van, hogy szeretjük nemcsak a partvonalról nézni, hogy mi történik körülöttünk, hanem ki is akarjuk próbálni, amit látunk. Szeretünk kísérletezni, és tudunk is. Így jutottunk el oda, hogy legyen saját tapasztalatunk abban, hogy mit jelent egy héten négy napot dolgozni. Négy, a vállalat különböző területein működő csapattal, nagyjából 150 fő bevonásával teszteljük ezt július eleje óta, és október végéig fog tartani ez az időszak. Ez alatt gyűjtünk saját tapasztalatot a kollégák közreműködésével, folyamatos kommunikáció és visszajelzés zajlik a csapatok, a vezetők és köztünk. Közben pedig szeretnénk tudni, hogy Magyarországon mi az általános közvélekedés a munkaerőpiacon arról, hogy milyen a négynapos munkahét. Ezzel kapcsolatban elindítottunk egy kutatást is, amelyben begyűjtjük a magyar munkaerőpiac szereplőinek – munkavállalóknak, munkáltatóknak, HR-vezetőknek – a véleményét a témában. Most itt tartunk, eredményeink egyelőre még nincsenek.

- közölte a Magyar Telekom szakembere.

Friedl Zsuzsanna szerint korai még arról beszélni, hogy mi lesz október után, hogy a négynapos munkahét pilotprogramja után hosszú távon is megmaradhat ez a rendszer:

Most vagyunk túl a nyári szabadságolási időszakon, ami egy négynapos munkarendben szintén hoz új tapasztalatokat. Muszáj látnunk, hogyan fog ez működni ősszel. Szeretnénk megosztani a tapasztalatainkat egy konferencia formájában, amin mindenki részt vehet, aki kíváncsi ezekre. Meg tudjuk majd mutatni a szépségeit és az árnyoldalait is a négynapos munkahétnek. Már most látjuk, hogy van mind a kettőből. A kutatásra és az elemzésre azért is van szükség, milyen irányba haladjunk tovább ezen téren. A Telekom egy nagyon nagy vállalat, sok különböző szereplővel áll kapcsolatban. A Deutsche Telekom egyéb külföldi területei egyébként ilyen szinten még nem tesztelik ezt a munkaformát. Mindenhol van valamiféle gondolkodás, hogy a négynapos megközelítés hogyan tudna megjelenni a munkavégzésben, de ilyen kiterjedt és komplex kísérlet csak nálunk zajlik

- tette hozzá.

Az interjú a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images