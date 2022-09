Horror áron az ősz vitaminbombája a boltokban: van, ahol fele annyiért is megveheted

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrisebb adatai szerint az alma ára a 2022. szeptember 5-11-i héten a Budapesti Nagybani Piacon kilogrammonként 284,17 forint volt. Az egyes almafajták kiskereskedelmi ára a következőképpen alakult: a Gala és az Idared kilója 582,33 forint volt, a Goldené 627,57, míg a Jonagoldot 599 forintért vásárolhatták meg a fogyasztók. Azonban felmerül a kérdés, hogy van-e ezeknél olcsóbb megoldás?

Természetesen van, a már jól ismert "Szedd magad", illetve "Vedd magad" akciók. Az ezekben részt vevő termelőknél akár 200-400 forint/kilogrammos áron is hozzá lehet jutni a friss, magyar almához. Arról azonban érdemes előre tájékozódni, hogy az adott termelő vagy kertészet mikor látogatható, mit kell magunkkal vinni a szedéshez, illetve hogy be kell-e jelentkezni előre. Ebben nyújthat segítséget a Gyümölcsvadász nevű portál, ahol a mindenkori szezonális gyümölcsök "Szedd magad" akciói között lehet válogatni. És hogy melyek most az aktuális almaakciók?

Az Agrárszektor összegyűjtötte a vidéki lehetőségeket, íme:

Baranya megye:

Mozsgó - Győri Sándor, termelő

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

Monaj - dr. Szalma Julianna, termelő

Fejér megye:

Nagyvenyim - Venyim Gyümölcse Kft.

Győr-Moson-Sopron megye:

Fertőd - Horváth Mezőgazdaság

Hajdú-Bihar megye:

Bocskaikert - Dancsi Kertészet

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Kenderes - Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Pest megye és Budapest környéke:

Nyáregyháza - Bagoly László, termelő

Pomáz - Breier Farm

Pomáz - Dolina Gyümölcs

Ráckeve - KEVEFRUCT Zrt.

Szob - Szobi Gyümölcsöskert

Törökbálint - DomaFarm

Somogy megye:

Siófok - Kardos Almáskert

Zala megye:

Zalaegerszeg - Bognár Tibor, termelő

A teljes cikk az Agrárszektoron olvasható!

Címlapkép: Getty Images