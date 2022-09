Őrült drágulás a vidéki piacokon: búcsút inthetünk az igazi kézműves savanyúságoknak is?

Az idei év extrém időjárása minden termelőt próbára tett. A kertészeti ágazat erősen vízigényes, így ebben az évben kifejezett küzdelmet jelentett. A szokottnál is kedvezőtlenebbül alakult itthon a zöldségtermesztés is - erről a HelloVidék korábban itt írt. Az aszály mellett meg kell küzdeni a szokásosnál melegebb időjárás miatt elszaporodott rovarokkal is, amelyek ellen nagyon kevés eszköz van jelenleg a gazdálkodók kezében, rengeteg korábban járatos vegyszert bevontak – közölték a HelloVidékkel a termesztés mellett savanyítással foglakozó vidéki őstermelők.

Sokkal több öntözést igényeltek idén a zöldségek

Páliban foglalkozik zöldségtermesztéssel a Németh család. A fiatal gazdálkodó, Németh Péter a „vasasszakmáról” váltott a mezőgazdaságra és neje, Némethné Gecsei Szilvia is aktívan segíti munkáját. Ma már komoly gazdaságot működtetnek és jó hírük van a Rábaközön innen és túl. Idén azonban a Kisalföldön – ahogy Németh Péter mesélte - a korai káposzták (nyáron fejesedők) 80 %-a "megsült" az öntözés ellenére is, nagyon kis mennyiséget tudtak betakarítani róla, és azok minősége sem volt jó. (Az dei fejeskáposzta termésről pár napja, ITT írt a HelloVidék.)

Augusztusi káposztából tudtunk betakarítani, ez már jobb minőségű, de az eddigi évekhez képest sokkal több gondoskodást igényelt az öntözés, a tápanyagutánpótlás és a növényvédelem terén. Az őszi-téli, tárolási káposzta vegyes képet mutat, minősége nagyban függ az elkövetkezendő időjárástól.

- nyilatkozta a HelloVidéknek a kisalföldi termelő, aki még hozzátette:

Habár a felvásárlási árak magasabbak az elmúlt évekhez képest, az előállítás költsége (vetőmag, műtrágya, vegyszerek, munkaerő) jelentősen megemelkedett. Az év végi elszámolásnál látjuk majd, hogy a jelenlegi ráfordítás és az azzal szembe állított bevételek milyen képet mutatnak. Mivel az elmúlt két év minimális nyereséget hozott, várhatóan ez az év sem lesz káposzta szempontjából kiemelkedő.

A páli családi gazdálkodók 20 éve foglalkoznak zöldségtermesztéssel, átlagosan 10 hektár területen. Főbb termesztett fajtáik: a káposztafélék, a fejeskáposzta, a kelkáposzta, a vöröskáposzta, a paprikafélék (TV paprika, kápia, almapaprika, csili, cseresznyepaprika), valamint a paradicsom, a padlizsán, a tökfélék (cukkini, sütőtök és a Halloween tök). Emellett szabadföldi és fóliás termesztéssel is foglalkoznak. Nagykereskedőknek, kiskereskedőknek és magánszemélyeknek is értékesítik a megtermelt zöldségeket. A saját savanyítóüzemükben a maguk által megtermelt zöldségeket fel is dolgozzák.

Meredeken kúsznak felfelé a költségek – csak egy a sok közül az üzemanyag ára

Az összes input anyag ára emelkedik, amit nem tudnak Páliban sem figyelmen kívül hagyni. Németh Péterék az idei évben már kétszer emeltek árat, mindkét alkalommal a minimálisan szükséges mértékben, de nem terveznek több emelést. Ahogy a páli őstermelő fogalmazott, ennek ellenére ők a forgalomban nem éreznek visszaesést, sőt:

Az érezhető, hogy egyre többen feladják a zöldségtermesztést. Jó piaci kapcsolatokkal rendelkezünk, a kereskedők igényeinek megfelelő minőségű árut állítunk elő, melyre minden nehézség mellett maximálisan törekszünk. A lakosság körében is kedveltek zöldségeink, savanyúságaink. Sok háztartásban felszámolásra kerültek a konyhakertek, vagy csak kevesebb, silányabb minőségű zöldséget tudnak megtermelni, így nálunk szerzik be a fogyasztásukhoz szükséges mennyiséget. A jövőben igyekszünk savanyúságainkat még szélesebb körben eljuttatni a vásárlókhoz.

A vecsési savanyítók is megszenvedték az idei aszályos évet

Szabadosné Schiller Katalin vecsési őstermelő is hasonló tapasztalatokról számolt be:

Az elmúlt év folyamán az input anyagok ára is folyamatosan emelkedett. Elég csak a műtrágya árára gondolni, ami idén tavasszal négyszerese lett a tavalyinak, azóta pedig még többszörösére nőtt. Hasonlóképpen a növényvédő szerek, azok ára is drasztikus mértékben emelkeett, és akkor még nem szóltunk a rendkívüli aszályról, az energiaárak, a munkabérek emelkedéséről.

A vecsési család 150 hektáron gazdálkodik. A terület harmadán található a kertészet, ahol a savanyításhoz szükséges alapanyagokat - káposztát, paprikát, uborkát, paradicsomot és karfiolt - megtermelik. Ezeket a területeket folyamatosan öntözték a nyáron mert különben - ahogy Katalin mesélte - semmi sem termett volna. Még jelen pillanatban is locsolják a káposztát és a paprikát is, annyira nincs elég csapadék.

A 150 hektár többi részén gabonát termelnek, idén drámai módon lecsökkent a termésátlag. Ezen kívül van még kukoricájuk, aminek egy részét a vetésforgó miatt – idén épp úgy jött ki a lépés - tudták öntözni. Ahogy Katalin fogalmazott, ott még arathatnak, másutt viszont nem, a többi területen a kukorica siralmas állapotban van, súlyos a veszteségük.

A kertészetben, a savanyúságnak való terményeknél azonban szépnek mutatkozik a termés: a káposzta, a paprikák, a paradicsom és a karfiol is hozták a termésátlagot, de jóval többet kellett (és kell is) öntözni hozzá, mint az előző években. A nyárban, a hatalmas forróság idején éjjel sem állhattak le a locsolással, minden óra számított, így rengeteg lett a plusz költségük.

Ahogy Szabadosné Schiller Katalin közölte, összességében, ahogy kiszámolták 40%-kal nőttek a költségeik. Ezeket a plusz kiadásokat muszáj lenne beleépíteni a savanyúságok árába, hogy ők is a pénzüknél maradhassanak. Az áremeléssel azonban nagyon óvatosan bánnak:

38 éve árulok piacon. Az elmúlt években is rohamosan csökkent a forgalom, most azonban különösen ez látszik, hogy körbe mennek az emberek, nézegetik az árakat, kérdezgetnek, de jóval kevesebb a tényleges vásárló, mint korábban. Hasonló tapasztalatokról számolnak be más savanyúság-készítők is, ők is erős visszaesést tapasztalnak. Így mi is csak nagyon óvatosan, az elmúlt évek átlagát figyelembe véve teszünk el savanyúságokat.

Most úgy tervezik, szeptember végéig kivárnak, addig a tavalyi áron kínálják a savanyúságok jó részét, ezek az árak azonban hosszú távon már tarthatatlanok. Hiszen, fogalmazott Katalin, csak az üveg ára, amibe a savanyúságot töltik, szinte hétről hétre drágul. Októbertől – novembertől így muszáj lesz nekik is árat emelniük.

A vecsési savanyú kiskereskedelmi kilós árai most, 2022 szeptemberében:

kovászos uborka: 1400 FT/kg

csemege uborka: 1200 FT/kg

erős paprikák: 1200 FT/kg

savanyúkáposzta 750 FT/kg

kis dinnye savanyú: 1800 FT/kg

csalamádé : 1800 FT/kg

céklasaláta: 800 FT/kg

kis cukkini 1800 FT/kg

káposztával töltött paprikás savanyűság: 1300 FT/kg

káposztával töltött cseresznyepaprikák: 2500 FT/kg

fokhagymával töltött cseresznyepaprika: 3500 FT/kg

gyöngyhagyma: 2000 FT/kg

sima almapaprika (édes és csípős): 1200 FT/kg

káposztasaláták ( lilakáposzta, köményes): 800-900 FT/kg

a csemege, a kovászos és a fokhagymás uborka: 1300 FT/kg

csemege és csípős csalamádé: 800 Ft/kg

frissen gyalult tököt is árulnak, ára : 800 FT/kg + 200 forint hozzá a kapor

Szabadosné Schiller Katalintól még megtudtuk, hogy manapság a vecsési, savanyítással foglalkozó családi vállalkozások száma is egyre csökken. Becslése szerint jelenleg 60-70 család él savanyításból Vecsésen, azonban aki a savanyítani való káposztát is megtermeli, azok száma egyszámjegyű. Ők is megőrizték a régi családi recepteket, legfeljebb itt-ott kicsit módosítottak rajta, hogy a mai fogyasztói igényeknek megfeleljen. Végezetül az őstermelő még azt is elmondta, idén végre, két év kihagyás után két hét múlva, a szeptember 24-ei hétvégén megtartják a vecsési káposzta fesztivált, ahol nem csak a savanyúságoké lesz a főszerep, hanem a kulturális programok mellett jóféle káposztás ételeket is készítenek.

Mit tanácsol a vecsési savanyúságkészítő, hogyan álljunk neki, ha magunk szeretnénk elrakni?

Amennyiben valaki otthon, saját maga szeretne káposztát savanyítani, akkor fontos, hogy megfelelő minőségű, fajtájú, keménységű fejeskáposztát vásároljon, majd azt megfelelő vékonyságúra szeletelje le. A fűszerek hozzáadása nyilván egyéni ízlés kérdése, a sóval azonban óvatosan kell bánni, mert a túl sok sótól sós, a túl kevéstől lágy (nem ropogós!) lesz a végtermék.

Fontos a tárolási hőmérséklet is, kezdetben 20-25 °C az ideális, később, amikor kiforrt/megsavanyodott/beérett a káposzta, akkor már 10-15 °C az ajánlott tárolási hőmérséklet, a hosszabb eltarthatóság érdekében.

Címlapfotó: Szabadosné Schiller Katalin tulajdona

Címlapkép: Getty Images