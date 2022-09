Ez is bedöntheti a vidéki társasházak rezsijét: nehéz napok várnak az itt élőkre is

Mint Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke a VG-nek elmondta, óriási a nyomás a társasházakban dolgozó közös képviselőkön, akik most a lakókkal együtt várják, hogy megkapják az első téli számlákat. Ezekből derülhet csak ki ugyanis, hogy hol kell és hol nem szükséges az idei közösköltség-befizetéseket módosítani.

A gáz- és villanyár-növekedés pedig csak egy a sok közül, drágul a takarító, a karbantartó és a közös képviselő is díja is, mert a nagy többségében magánemberek lakta társasházakat nem nyilvánították magánszeméllyé, vagyis nem maradhatnak katások a velük kapcsolatban álló szolgáltatók sem. Ez csak az egyik tétel, ahol módosítani kell az idei évre tervezett kiadások összegét, a másik a házközponti fűtés, a lépcsőházak világítása, helyenként a fűtése és a liftek üzemeltetési költsége lehet, ami a tervezettnél jóval többe kerülhet idén.

Ahol nincs megfelelő fedezet a pluszkiadások finanszírozására, ott nincs más választás, muszáj lesz rendkívüli közgyűlést összehívni a bevételek növelése érdekében.

Magyarországon másfél millióra becsülik a társasházi háztartások számát a szakmai szervezetek. Ezekben átlagosan három lakóval számolva mintegy 4,5 millió ember, a magyar lakosság csaknem fele él.

A minden évben, május végéig kötelezően megtartandó évi rendes közgyűléseken idén nem volt mód dönteni az emelkedő rezsi következményeiről.

A kata, majd a rezsicsökkentés szabályainak módosítása egyaránt az éves közgyűlések után történt, miközben mindegyik hatással van az éves kiadások főösszegére.

A társasházi közösségek is elkezdték keresni a felújítási, energiamegtakarítási lehetőségeket, de az árak rohanvást emelkednek. Mint Bék Ágnes rámutatott: a tervezett munkálatokra a kivitelezők legfeljebb 30 napra adnak árajánlatot, ennyi idő alatt egy jól előkészített közgyűlést sem lehet összehívni.

Kulcskérdés lehet most, hogy milyen felhatalmazást adtak a társasházak a közös képviselőnek, hogy például 100 ezerig vagy akár 500 ezer forintig dönthet vásárlásokról. Az utóbbi esetben ugyanis nem szükséges közgyűlést összehívni ahhoz, hogy a lépcsőházban az izzókat ledesre cseréljék, vagy mozgásérzékelőket szereljenek be. Egyes épületekben felmerül a lépcsőházi radiátorok leszerelése is, de ez is szakembert igényel, mert könnyen a lakások fűtési költségigényének megugrásához vezethet.

- írta a VG.

A zárt lépcsőházak a folyamatos világítás, a toronyházak, azaz a legalább 15 emeletes épületek pedig a jellemzően három lift és a tetőre szerelt szellőztető villanymotorok miatt néznek szembe várhatóan borsos áramköltséggel vagy tetemes korszerűsítési beruházás kényszerével.

A társasházak energetikai felújításának támogatása a szakember szerint nemzetgazdasági szinten is megkerülhetetlen kérdés az összes energiafogyasztás számottevő mérséklése érdekében.

Címlapkép: Getty Images