Energiaár-sapkát kérnek az önkormányzatok: levelet írtak a kormánynak

Ahogy a közleményökben írják:

Az energiaár-robbanás megoldhatatlan helyzet elé állította a magyar települések túlnyomó többségét. Az előző évihez képest akár nyolc- tízszeresére nőtt gáz- és áramszámlákat a kormányzati elvonásokkal is sújtott önkormányzatok önerőből kigazdálkodni nem tudják. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) csütörtöki elnökségi ülésén elhangzott: magyar települések százait veszélyezteti a pénzügyi csődhelyzet, óvodák és bölcsődék fenntartása éppúgy veszélybe került, mint az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások, a közvilágítás, a közösségi közlekedés, a szemétszállítás, a távfűtés zavartalan biztosítása. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségének állásfoglalása szerint a jelenlegi válsághelyzetben csakis a partnerség és a szolidaritás jegyében lehet megoldásokat találni. Mivel a rezsiszámlák emelkedése és az önkormányzatok ellehetetlenülése minden magyar település minden polgárát érintheti, ezért a megélhetési válság és az energiaválság kezelése a kormányt is az önkormányzatokkal való együttműködésre kell kényszerítse. Ennek jegyében a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nemzeti Energiacsúcs összehívását kezdeményezi még a fűtési szezon előtt annak érdekében, hogy a kormány, az önkormányzati szövetségek és az energiaszektor képviselői közösen találjanak megoldásokat az energiaválság jelentette kihívásokra. A Nemzeti Energiacsúcs összehívásáról Gémesi György és Karácsony Gergely, a MÖSZ társelnökei Orbán Viktor miniszterelnököt levélben tájékoztatják, kezdeményezve a kormány magas szintű képviseletét az egyeztető fórumon. Meghívást kapnak a Magyar Tudományos Akadémia képviselői, az önkormányzati szövetségek, valamint a magyar energiaszektor meghatározó szereplői. A MÖSZ egyben kezdeményezi a kormánynál, hogy az önkormányzatok energiabeszerzéseire a kormány a benzinhez és egyes élelmiszerekhez hasonlóan vezessen be „ársapkát” 2023 áprilisáig, a fűtési szezon végéig. Az intézkedés fedezeteként a megnövekedett energiaárak nyomán keletkezett állami többletbevételek, illetve az önkormányzatoktól elvont adóbevételek is szolgálhatnak, a részletek megvitatásának alkalmas fóruma lehet a Nemzeti Energiacsúcs.



Gémesi György és Karácsony Gergely, a MÖSZ társelnökei, a MÖSZ elnöksége nevében

Címlapkép: Getty Images