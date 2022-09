Figyelem, óvatosan a tűzifavásárlással: ezek az árstop legnagyobb buktatói

Az első és legfontosabb, amire érdemes odafigyelni, mielőtt betervezzük magunknak, hogy árstopos tűzifát vásárolunk, hogy

nem minden háztartás vásárolhat hatósági áron most 10 köbméter tűzifát,

mert a mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége is. Azok tehát, akik igyekeztek már korábban gondoskodni téli tüzelőjükről, most rosszul járhatnak – írja az Azénpézem.hu. Bár hozzáteszik, ez nem feltétlenül van így, mert ki lehet még fogni például keményfából a 30 ezer forintos hatósági árashoz képest olcsóbbat is, 20-25 ezer forintért.

Nagy István agrárminiszter által meghirdetett program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:

keménylombos: 30 000 forint,

lágylombos: 19 000 forint,

fenyő: 19 000 forint.

Számtalan plusz költséggel is számolni kell!

A hatósági árhoz ugyanis még hozzájön a darabolás és a szállítás költsége is, de nem csak ez tekinthető külön buktatónak. A portál szerint ugyanis

nem lehet csak úgy, bárhonnan hatósági áras fát venni.

A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. Az állam pontosan meghatározta az egyes társaságok működési területéhez tartozó települések listáját. A befizető helyeken kell a fát megrendelni és az egységes, maximált árat befizetni.

Mikortól lehet menni a fáért?

Nagy István erre azt mondta, a tűzifaprogram elindulása az állami erdőgazdaságok kijelölt befizetőhelyein az igények fogadását és a megrendelt tűzifa árának befizetési kezdetét jelenti. Mint hozzátette: az átadást azok az erdőgazdaságok kezdik meg, amelyek rendelkeznek a megrendelt tűzifamennyiség készleteivel. Az erdőgazdaságok egyébként – tért ki rá a miniszter – a program mellett továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget.

Címlapkép: Getty Images