Kijött a rendelet: már biztos, ennyire fűtik majd télen az általános iskolákat

Még szombaton, a rendkívüli kormányinfón beszélt arról Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, hogy várhatóan elfogadják azt a javaslatot, amely arra vonatkozott, hogy az általános iskolákban is 20 fok, vagy afeletti hőmérséklet biztosítsanak. A javaslatot valóban elfogadták, így a bölcsődékben, általános iskolákban minimum 20 fokos lesz a hőmérséklet - a rendelet már el is érhető a Magyar Közlönyben.



Kifejtik benne azt is, hogy az önkormányzati fenntartású uszodákban is több lesz majd 18 foknál, ahogy a bentlakásos ellátást nyújtó szociális és a gyermekvédelmi intézetek is kivételt képeznek. 18 fokos maximum hőmérséklet tehát csak a közéiskolákban, illetve az állami intézményekben lesz majd - írta a Pénzcentrum.

Címlapkép: Getty Images