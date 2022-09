Nagyon ráfázhatunk a hatósági áras tűzifára: ezt jobb, ha minden igénylő tudja

Ahogy a HelloVidék is írt róla, pár nappal ezelőtt hivatalosan is elindult a hatósági áras tűzifaprogram, aminek értelmében háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben lehet kedvezményes áron tüzelőt vásárolni az ország 152 értékesítési pontján. A kijelölt befizetőhelyek többnyire viszont még csak az igényeket fogadják, hiszen a rezsiemelés bejelentése után óriási mértékben megnőtt az igény a fára, amit egyre nehezebben tudnak kiszolgálni az erdőgazdaságok. Van, ahol több hetet kell várni, ráadásul a tűzifa elszállítását és felvágását is a vevőnek kell megoldania, amit sokan nem tudnak megoldani egyedül, így újabb összegeket kell fizetniük - írta a Pénzcentrum.

A program keretében árstopos a tűzifa: az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként: keménylombos 30 000 Ft; lágylombos 19 000 forint; fenyő 19 000 forint - azonban ennél jóval magasabbak lehetnek a tényleges költségek. A tűzifáról már korábban gondoskodók számára a mennyiség, mindenkinek pedig a darabolási és szállítási költség lehet problémás. Az sem mellékes, hogy nem lehet csak úgy, bárkinek bárhonnan hatósági áras fát venni.

Az se mindegy, mennyi tűzifára van szüksége egy családnak

Egy manapság átlagosnak mondható, 100 m2-es családi ház esetében, ha kb. 24°C-os meleget szeretnénk elérni, a legrosszabb szigetelési adottságok mellett télire elegendő lehet 7-8 m3 tűzifa (modern vegyestüzelésű vagy faelgázosító kazán esetében), ám ha elavult a fűtőberendezésünk, akár 12-13 m3 tűzifa is szükségessé válhat. Kitűnő állapotú szigetelés esetén ugyanezekkel a kritériumokkal számolva a tűzifa mennyisége a felére, vagy annál is kevesebbre csökkenthető, akár 3 m3 tűzifa is elég lehet télire.

Ilyen extra költségei is lehetnek a tűzifa-vásárlásának

Aki pedig fával szeretne fűteni az kénytelen rászámolni a szükséges mennyiségre, ami extra költségeket jelent. Ha pedig az államilag támogatott mennyiség felett van szükségünk tüzelőre, vagy úgy döntünk, hogy nem onnan vásárolunk valamilyen oknál fogva akkor mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.

Tavaly ilyenkor ugyanis körülbelül 3600 forintba került egy mázsa hasított tűzifa, ami most 4490 forintnál kezdődik.

A Pénzcentrum keresései alapján távolságtól függően 4000-12000 ezer forintba kerülhet köbméterenként. Ebben pedig még nincsen benne a fa behordása. A legtöbb esetben ugyanis a szállítók csak a kapuig érkeznek a kamionnal – illetve a kapuhoz legközelebbi pontig – és a rakodásért plusz pénzt kérnek, de találkoztunk olyan esettel is, ahol az extra költségekért cserébe maximum 20 méternyire vitték el a tűzifát.

Ez pedig még egy olcsó árnak minősül, sok helyen panaszkodnak a kommentek között vásárlók, hogy 30 ezer forintot kérnek a szállításért köbméterenként, ami az egyéb költségekkel együtt, mint aprítás és rakodás már 40-50 ezer forintra is rúghat. Ez pedig még csak a szállítás, a fát ki se fizettük.

- írták.

Ráadásul annak, aki meg szeretné kerülni a rendszert szemfülesnek kell lennie. Ugyanis rengeteg a csaló mindenfele.

