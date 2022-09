Nagyot kaszálhatunk az idei szüreten: így szakíthatunk 600 ezer forintos fizetést

Idén nyáron olyan aszályt tapasztalhattunk, amilyen 121 éve ne volt Magyarországon, a száraz időt pedig rendkívül megszenvedte a mezőgazdaság. A búza és a kukoricatermés is rekordalacsony volt 2022-ben, azonban az ősz beálltával más mezőgazdasági munkák kezdődnek meg. Ezek közül a legfontosabb a szőlőszüret és annak időszaka. Ahogy a portál írja, a mezőgazdasági munkáknál viszont nem csak az aszály jelent gondot idén, hanem a munkaerőhiány is. Erre területre általában is nehéz embert találni, most viszont az általános munkaerőhiány miatt még nagyobb kihívás lehet a szüretet lebonyolítani. Utánajártunk, hogy a szőlőtermesztésnél problémát jelent-e a toborzás, illetve, hogy hatottak az idei béremelések és a rekordmagas infláció az szőlőmunkákért kínált bérekre.

A szezonmunkák kihívásai

Ahogy sok más mezőgazdasági munkánál, így a gyümölcstermelésben is szezonmunkákról beszélhetünk. Ugyan ma már ezeknek nagy részét gépekkel végzik, a késő ősztől kora tavaszig tartó metszés és a betakarítás továbbra is sok embert igényelnek.

Míg az első esetében a gazdák igyekeznek állandó vagy családi munkaerővel megmegoldani a munkavégzést, addig a szüretnél a legtöbb helyen szükség van idénymunkásokra.

A szezonmunkák elvégzésére pedig nagyon nehéz feladat embert találni éppen ezeknek az idényjellege miatt. Az ideiglenes és rövidtávú munka nem túl vonzó, ezért sok gazda igyekszik más gyümölcsöt is termelni, hogy ne csak 1-2 hónapig tudja alkalmazni az embereket.

Nagyobb eséllyel indulnak benne azok az ágazatok, illetve vállalkozások, amelyek a lehető leghosszabb időre tudnak munkát biztosítani. Ezért aztán az előrelátóbbak sok esetben ennek megfelelően állítják össze a termelési szerkezetet, és például a szamóca mellett dinnyét, a cseresznye mellett meggyet, szilvát és almát is termesztenek, hogy ne csak 1-2, hanem akár 6 hónapig is meg tudják tartani az igénymunkásokat

– nyilatkozta a Pénzcentrumnak Dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke azzal kapcsolatban, mikor van a leginkább szükség idénymunkásokra a gyümölcstermesztésben.

Mennyi ember hiányzik?

A gyümölcstermesztésben a legnagyobb munkaerőigény a májustól októberig tartó időszakban jelentkezik, amibe a termésritkítás, majd a szüret tartozik bele. Ahogy ara az általunk megkérdezett szakértők felhívták a figyelmet, ezek az ágazatok meglehetősen munkaerőigényesek, többek között ezért is jelent komoly problémát embert találni.

Bármennyire is meglepő, a munkaerőhiány ma már csaknem akkora gondot okoz a zöldség-gyümölcs-termesztésben, mint az időjárási anomáliák. Nemhogy szakképzett dolgozókat, de idénymunkásokat is alig találni az egész országban, de Európa-szerte is

– magyarázta az általános mezőgazdasági munkaerőhiány problémáját Dr. Apáti Ferenc.

A vállalkozók emiatt kénytelenek egymásra licitálni a bérekben, hogy sikerüljön elég embert szerezni a csúcsidőszakokhoz. Ráadásul egyáltalán nem mindegy, hogy van-e elég munkaerő, ugyanis ez a termés minőségét és mennyiségét is nagyban befolyásolja.

Talán meglepően hangozhat, de a munkaerőhiány komolyabb gondot jelenthet a gyümölcs-és zöldségtermesztésben, mint például az aszály, vagy más, kedvezőtlen időjárás.

A kertészet jövőbeni fejlődésének és a kertészeti vállalkozások fejlesztési terveinek, elképzeléseinek legfőbb gátja ma már a munkaerő-hiány, még az időjárás és a tőkehiány is csak ezután következik. Számításaink szerint közvetlenül és közvetve évi mintegy 50-80 milliárd forint kárt okoz a zöldség-gyümölcs-termesztésben az elégtelen munkaerő-ellátottság, de a ráépülő feldolgozóiparral együtt a teljes szektor szintjén a kár már közelít a 100 milliárd forinthoz – tette hozzá ezzel kapcsolatban Dr. Apáti Ferenc.

Az általános munkaerőhiány hosszú távon nagyon komoly következményekkel jár: ma már kisebb területen termesztik az adott gyümölcsöt vagy zöldséget, mint korábban. Ez igazán a legnagyobb munkaerő-igényű ágazatokban látszik meg, mint az őszibarack, az alma, a málna, a szeder, vagy a kézi betakarítású zöldségek esetében.

