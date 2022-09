Elárulta a Aldi-vezér: így küzdenek a magyar családok az egyre durvább drágulás ellen

Egy új autó vásárlását el lehet halasztani – hiszen van alternatíva, használt autó, a tömegközlekedés vagy éppen kerékpár formájában. Egy jól működő telefont, laptopot sem szükséges okvetlenül lecserélni a legújabb típusra. Egy utazást is el lehet halasztani – közölte a Pénzcentrumnak az ALDI-vezér - ám egy osztrák mondás szerint enni és inni mindig kell – mert nincs alternatíva.

Éppen ezért még sosem volt annyira fontos, hogy a fogyasztók az emelkedő inflációs környezetben alacsony áron tudjanak bevásárolni, a hétköznapi és ünnepi étkezések, az iskolai, munkahelyi reggelik, tízóraik esetében a megszokott színvonalat tartani tudják – és sokan hálásak az ALDI-nak, hogy ezt lehetővé teszi. Véleményem szerint az élelmiszeren lehet ugyan spórolni – és az élelmiszer-hulladék csökkentése érdekében a bevásárlás, a főzés tudatos tervezése fontos is, hiszen minden morzsa számít –, ám a mindennapi élelmiszerek, a főzéshez szükséges alapanyagok lesznek az utolsók, amikről lemondanak a fogyasztók.

- közölte Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója, aki az interjúben azt is közölte, hogy bár a brutális energiaárak miatt felmerült a szektorban a csökkentett nyitvatartás bevezetése, szerinte az egyik legutolsó megoldás. Az ügyvezető szerint továbbra is az a legfontosabb, hogy a fogyasztók biztonságosan, zavartalanul tudják elvégezni a bevásárlást.

Az általunk használt épületgépészeti megoldásoknak sem ideális, ha le-fel csavarjuk a termosztátot, ezzel alig lehet takarékoskodni. Végezetül pedig a vásárló sem jár jól, hiszen a legtöbben akkor jönnek bevásárolni, amikor az élethelyzetük, a család, a munkabeosztásuk ezt lehetővé teszik. Sokkal inkább abban látom a takarékoskodás lehetőségét, ha a teljes vállalati működésünket a környezetvédelmi megfontolások mentén az alacsony energiaigény-szint mentén fejlesztjük. A mostani energiapiaci krízis jól mutatja, hogy milyen fontos az erőforrásokkal való bánásmód, így további jelentős zöld megoldásokba fogunk beruházni.

- tette hozzá.

Kiderült az interjúból, hogy amióta Magyarországon magas az infláció, a vásárlói tudatosság sokkal magasabb fokon működik. A vevők alaposabban megtervezik, mit mikor szereznek be, a korábbinál is alaposabban megnézik és összehasonlítják a termékek – és a láncok – árait. Másrézst az is elárulta az Aldi vezér, hogy egyelőre nincs készlethiány semmiből, bár a megnövekedett kereslet miatt néha előfordulnak kiszállítási csúszások, de ez alapvetően nem befolyásolta a termékek elérhetőségét, inkább napon belül és csak egy-egy üzlet esetében volt tapasztalható hiány.

Címlapkép: Getty Images