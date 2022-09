Hivatalos: négysávossá bővül ez a főút, a Balaton úthálózatát is fejlesztik

1. Gyorsabban elérhető az autópálya Kecskemétről

A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. (NIF) beruházásának I. ütemében megújul Kecskeméten az 52. sz. főút 5. sz. főút és a Vízmű utca közötti szakasza. A projekt célja a városközpont és az M5-ös autópálya közötti menetidő csökkentése, az útszakaszon tapasztalható torlódások csillapítása, a csomópontok áteresztő képességének növelése és biztonságosabbá tétele.

Négysávossá bővítik az 52-es főút Kecskemét és az M5 autópálya közötti szakaszát 4,2 milliárd forint értékű fejlesztéssel. A projekt célja a városközpont és az M5-ös autópálya közötti menetidő csökkentése, az útszakaszon tapasztalható torlódások csillapítása, a csomópontok áteresztő képességének növelése és biztonságosabbá tétele

- közölte a NIF.

A város közlekedése szempontjából kiemelten fontos 52. sz. főút Kecskemét lakott területi szakaszán a jelenleg 2×1 sávos részek 2×2 sávossá épülnek át, illetve a már meglévő 2×2 sávos részek burkolatát felújítják. A sávbővítéses szakaszok mellett közel 2 km hosszon kerékpárút is épül.

A közlekedés gyorsabbá és biztonságosabbá tétele érdekében nemcsak felújítják és kibővítik a szakaszt, hanem 2 új turbó típusú körforgalmi csomópontot is kiépítenek az Olimpia utcánál és a Sport utcánál, ezzel is segítve a becsatlakozó utak irányából érkezőket. A városi környezethez illeszkedve maximum 50 km/h-s sebességgel lehet majd a kibővített szakaszon haladni

- számolt be a NIF.

Az 52. sz. főút (Dózsa György út – 5. sz. főút (Mária és Árpád körút)) csomópontjában a Mária körúton a belváros felé egy balra, a Petőfi S. utcában Budapest felé egy jobbra, továbbá az Árpád körúton az M5-ös autópálya felé szintén egy balra kanyarodósávot alakítanak ki, a gyalogos és kerékpáros átvezetések pedig a jelenleginél biztonságosabb kialakítást kapnak.

A Katona József Gimnázium előtti buszmegállót, valamint a Boldogasszony téri jelzőlámpás gyalogos-átkelőhelyet áthelyezik. A Vízmű utcai jelzőlámpás csomópont korszerűsítésének keretében a Vízmű utcában és az Izsáki utat érintő mindkét ágon további egy-egy kanyarodó sávot alakítanak ki.

Jelenleg az ideiglenes forgalomterelés I. üteme épült ki. A közlekedők a kivitelezéshez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra számíthatnak. A kivitelező jelenleg terület-előkészítési munkákat, útszegély bontásokat végez. Emellett zajlik a közművezetékek kiváltása és egyéb útépítési munkálatok is folyamatban vannak.

Mi kecskemétiek már nagyon régen vártunk erre a fejlesztésre. Az 52-es út felújítása újabb megvalósuló mérföldkő a város átfogó útrekonstrukciós elképzeléseiben. Jelenleg számos kisebb volumenű és nagyszabású útépítés, felújítás zajlik Kecskeméten és a város térségében. Ezek közül jelentős a 441-es út korszerűsítése, a Károly Róbert körút folytatásának megépítése, az M44-es út utolsó szakaszának megépítése és Hetényegyháza bekötése az M5-ös autópályába. Ebbe a sorba illik bele az 52-es út négynyomúsítása is. Ezek a fejlesztések nem csak a kecskemétiek életét teszik kényelmesebbé, de a térség számára is könnyebben megközelíthető, vagy éppen elkerülhető a városunk. Tény, hogy Kecskemét nemcsak nemzeti, de nemzetközi motorja is a gazdaságnak. Ez a motor akkor tud gördülékenyen működni, ha optimális a város úthálózata. Ahogy az emberi testben lüktetnek az erek, úgy hálózzák át a várost és a régiót a megújuló utak. A test központja a szív, a régió szíve pedig Kecskemét

- hangsúlyozta Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere.

A kivitelezési munkák várhatóan 2024. I. negyedévében fejeződnek be. A beruházás hazai forrás felhasználásával valósul meg, a kivitelezést a Hazai Építőgép Társulás Zrt. végzi, nettó 4,2 milliárd Ft értékben.

2. Bátonyterenyénél épül az új elkerülő

A fejlesztés Bátonyterenye átkelési szakaszának korszerűsítésével, felújításával, valamint egy új elkerülő út építésével és az északi-déli irányú összekötő út kialakításával valósul meg várhatóan 2024 elején.

Az átadott munkaterületeken befejeződött a lőszermentesítés és a geodéziai alapponthálózat kitűzése, így párhuzamosan megindulhatott a régészeti munkagödrök visszatemetése, a bozót – és cserjeirtás, a területen fellelhető akadályt jelentő fák kivágása és a tuskók eltávolítása. A humuszolás és az elkerülő út nyomvonalán érintett ivó- és szennyvízvezetékek kiváltása is megtörtént.

A vállalkozó előreláthatóan az idei évben megkezdi a közműkiváltások előkészítését és kivitelezését is. A meglévő 23. számú főúton szakaszosan, ideiglenes forgalomtechnika kiépítése mellett, jelzőőrös forgalomkorlátozásokra kell számítani az arra közlekedőknek.

A munkálatok végeztével jelentősen csökkenni fog a baleseti kockázat, a belterületi szakaszok forgalma és a belterületi környezetterhelés is, ezáltal javul az ott élők életminősége is, továbbá rövidebb idő alatt megközelíthetőek lesznek a térség települései is.

A beruházáshoz szükséges összes területet megszereztük. A régészeti munkák befejeződtek. Az ásatások során egy 3500 éves bronzkori település maradványai bukkantak elő, melyek segítik a térség történetének feltérképezését

- mondta el Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese.

Lehel Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád megyei igazgatója kiemelte:

A Nógrád megyei közút jelenleg összesen 174 km hosszú szakasz kezeléséről gondoskodik a megyében: a 2. sz. főúton Szendehely és Parassapuszta között, a 21-es főúton Hatvan és Somoskőújfalu között, a 22-es főúton Rétság és Salgótarján között, a 23-ason pedig Bátonyterenye és Pétervására között. Az idei évben új burkolatot kap a 21-es főút több szakasza is. Elindult a 2-es főúton a Nőtincs-Rétság elkerülő szakasz tervezése is. A 22. sz. főút teljes szakaszán a felújításból kimaradt szakaszok és a kerékpárút tervezése zajlik. És most megkezdődtek a munkák a 23-as főút Bátonyterenye elkerülő szakaszán is. Mindebből jól látható, hogy folyamatosak a fejlesztések és a felújítások a megyében.

A beruházást hazai forrásból összesen 14,2 milliárd forint értékben valósítja meg a Colas Út Építőipari Zrt. és a HE-DO Építő Zrt. konzorciuma.

3. Végéhez közeledik a hídépítés

Kivitelezésének végéhez közeledik az Ipolydamásd - Chľaba (Helemba) között épülő, 71 m hosszú új Ipoly-híd. Az újjáépített műtárgyhoz magyar oldalon 540 méter hosszú, míg a szlovák oldalon 175 méter hosszú csatlakozó út épül.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Nyitra Megyei Önkormányzati Régió (Nitriansky samosprávny kraj) közös beruházásában zajló fejlesztés magyarországi szakaszát érintő útcsatlakozása a Colas Út Zrt., a műtárgy építése a Colas Közlekedésépítő Zrt., míg a szlovák oldali útcsatlakozás a Colas Slovakia kivitelezésében zajlik.

Elkészült az Ipoly folyó medervédelme és a szlovák oldali árvízvédelmi töltés burkolása a víz felöli oldalon. Végezetül, az Ipoly-hídhoz szlovák oldalról csatlakozó, 175 méteres út építésénél is a tervek szerint haladtak a kivitelezési munkák. Az úthoz kapcsolódóan folytatódtak a közműkiváltási munkák és a szlovák oldali hídfőhöz csatlakozó háttöltés építése is.

2023-ig összesen hat átkelési pont létesül Magyarország és Szlovákia között; három Ipoly-híd, egy kerékpáros híd a Duna fölött, egy komp összeköttetés és egy útösszeköttetés is megvalósul.

Köztük szerepel a Drégelypalánk-Ipel’ske Predmostie (Ipolyhídvég) közötti híd építése is, amelyet szintén a Colas Közlekedésépítő Zrt. épít meg. A határhíd engedélyezési terveit a Speciálterv Kft., míg a kiviteli terveket a Roden Mérnöki Iroda Kft. és a Pont-Terv Zrt. készítette.

A fejlesztésnek köszönhetően növekszik a két ország közötti munkaerő mobilitása, továbbá a beruházás alappillérként szolgálhat a két V4 tagállam határon túli, bilaterális kapcsolatainak fejlesztésében. A fejlesztés várható befejezése 2023 első negyedéve.

4. Ezek az alsóbb rendű utak is megújulnak

Bár még a projektlista nem teljes, a palyazat.gov.hu jelenleg elérhető adatai szerint TOP plusz keretében 4 és 5 számjegyű főutak felújítására uniós forrásból legalább 144 milliárd forintot fordíthat a következő programozási ciklusban a Magyar Közút, amelyből mintegy 620 kilométeren újíthatja meg az útburkolat, ami a Magyar falu programmal kiegészülve jelentős színvonal-emelkedést hozhat a vidéki infrastruktúrában.

Uniós forrásból a legtöbb fejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében várható a következő időszakban, összesen 86 kilométer, illetve 77 kilométeren tehetik rendbe a mellékúthálózatot a megyékben.

Így például megújulhat a Hangács, Mogyoróska bekötőút mellett a 3702 jelű összekötő út a 9+910–14+109 kilométerszelvények között, Megyaszó bel- és külterületi szakaszán. Nemesbükk elérhetősége is jelentősen javulhat, a 3312 jelű összekötő út 11+000–14+299 kilométerszelvények közötti szakaszának rekonstrukciójával.

Emellett több turisztikailag frekventált régió is ott van a támogatott projektek listáján. A 8116-es Kápolnásnyék–Pákozd összekötő út (4+000–10+930 kilométerszelvények) 7 kilométeren kap új aszfaltréteget Velence és Sukoró területén.

A Balaton sem marad ki a fejlődésből: a Tihany területén futó 7117-es összekötő út (a 6+704–9+746 szelvények között) 7 kilométeren, míg a 7303-as Balatonfüred és Aszófő közötti kisebb távon, 815 méteren újulhat meg.

Újdonság, hogy Pest megyében már nemcsak hazai, hanem uniós forrásból is indulhat útrekonstrukció, négy projektben 13,5 milliárd forintból 43 kilométeren újíthatja meg a burkolatot a közútkezelő. A szerencsés települések között vannak agglomerációs települések is, mint például Solymár (1107-es), Vác ( 2104-es) vagy Budaörs (81101-es). A legnagyobb egybefüggő szakasz az 52103-as Bugyi bekötőút korszerűsítése lehet.

