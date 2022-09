Itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése: tovább szélesítik a családtámogatást

A szokásoknak megfelelően napirend előtt számolt be a kormányzati döntésekről Orbán Viktor miniszterelnök az őszi parlameni ülésszak első napján. "Az elmúlt hónapokban súlyos, sokkszerű változások érték Európa országait az energiaárak emelkedése miatt. A világgazdaságot visszaesés, Európa gazdaságát pedig megroppanás fenyegeti" - kezdte felszólalását Orbán Viktor, amiről a Pénzcentrum számolt be.

Ukrajna és Oroszország háborúja lokális háború lenne, azonban a nyugati szankciók globális háborúvá változtatták. Ma egy lokális fegyveres háborúval és egy globális gazdasági háborúval nézünk egyszerre szembe. ma már mindenki számára világos, hogy elhúzódó háborúra kell számítanunk

- közölte a kormányfő. Kiemelte: arra kell készülnünk, hogy a háború a szomszédunkban idén és jövőre is folytatódik.

Orbán Viktor felidézte, hogy a rendszerváltás óta sok gazdasági krízissel kellett szembenéznie Magyarországnak, és most sincs ez másként. Elmondta, hogy a durva energiaárak drasztikus növekedését szerinte egyértelműen a brüsszeli politikai döntések okozták. Hozzátette, hogy a földgáz ára áprilisban 100 euró körül volt. Akkor joggal gondolták azt, hogy bár magasabb árszint mellett, de tervezhetően alakul a gazdaság, de az EU napirendre vette a földgázvásárlási szankciót, így mára a földgázárak, valamint a villamos energia árai is nagyon durván elszálltak szerte Európában.

Európa országai ma az olajért, a villamos energiáért és a földgázért ma szankciós árat fizetnek. Ez kihat az élelmiszerárra és a műtrágya árára is. Az áremelkedés pedig 15-20%-os inflációt okoznak. Ha megszűnnének a szankciók, akkor mind az árak, mind az infláció megfelelződnének

- tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra kér minden magyart, hogy vegye ki részét a Nemzeti Konzultációból, mondja el a véleményét a szankciókról. Magyarország legfontosabb feladata, hogy védje a magyar családokat és a munkahelyeket is.

A kormány képes biztosítani Magyarország energiaellátását: van elegendő földgáz, villamos energia és elegendő kőolaj is. A gáztározókat feltöltöttük, az új szállítmányok folyamatosan érkeznek

- emelte ki a miniszterelnök.

Orbán elmondta, hogy a kormány továbbra is véde a magyar családok,a több mint 1000 milliárd forint maradt a családoknál. Elmondta, hogy a kamatstopot is meghosszabbítják, a magyar kormány pedig az egész EU-ban a "legnagyobb segítséget adja" a családoknak a rezsicsökkentés tekintetében. A villamosenergia ára a fele a világpiaci áraknak, amit a magyaroknak fizetni kell. Szól a különadókról is: azt mondja, a befolyt összeg jó reményeket biztosít 2023-ra.

Jelenleg mintegy 9400 milliárd forintnyi állami beruházás zajlik, ezeket végig visszük, de új beruházást egyelőre nem indítunk, mert nem tudjuk garantálni, hogy be is fejezzük. Ha az európai helyzet kiszámítható lesz újra, akkor indítjuk újra a most felfüggesztett állami beruházásokat

- közölte a miniszterelnök.

A családtámogatást tovább szélesítjük, december elején alakítjuk ki a 2023-as költségvetés végleges formáját, abban már új családtámogatási intézkedések is megjelennek majd

- mondta a miniszterelnök. Emellett felgyorsítja a kormány az egyetemfejlesztést, illetve a haderőfejlesztést, tette hozzá a miniszterelnök.

Címlapkép: Getty Images