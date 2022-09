Elutaznál a családdal pihenni ősszel, télen? Még most foglalj: bezárás, őrült áremelés jön

A magánszállásadókat képviselve, a Vidéki vendégházak Facebook csoport alapítójaként Btyk Nicole is válaszolt kérdéseinkre. Szerinte átlagosan minimum 30 % áremelkedésre lehet számítani, a munkaerőhiány, a megnövekedett bérigény és az emelt rezsiköltségek miatt. Nem lehet arról sem megfeledkezni az árak boncolgatásakor, hogy a vendégházak tulajdonosainak is elfogytak a tartalékaik, hiszen két év Covid okozta mínuszait kell behozniuk.

Rengeteg vidéki szállásadó a végleges bezárást fontolgatja. A legfőbb problémát a növekvő rezsiköltségek és a bérköltségek jelentik számukra. Az újra megjelenő adózási költségek tovább nehezítik a szállásadók helyzetét.

Lehetséges megoldás sajnos nincs most ebben az esetben. Vagy van tartalékuk és átvészelik az őszi-téli szezont, vagy bezárnak.

Fazekas Judit a hajdúszoboszlói Villa Toscana üzemeltetője elmondta, szeptember 15.- június 01- között bezárt, annak ellenére, hogy mindenhol új hűtő-fűtő klímák vannak beszerelve és a nyílászárók tökéletesek. Napelemet nem tervez több más ok miatt. A szálláshely nem a fürdő közelében van, hanem attól 800 méterre. Szezonon kívül kevés foglalás érkezik. Az eddig érkezett foglalások fedezték a költségeket, de ilyen mértékű áremelkedés mellett már nem biztos. Árat nem lehet a végtelenségig emelni. Olaszországban is van szálláshelye, arra fekteti a hangsúlyt, mert nagyobb a fizetőképes kereslet.

Nagy Róberttől, a zalaegerszegi Európa Vendégház üzemeltetőjétől megtudtuk, hogy náluk 4000 Ft/fő/éjszaka emelés lenne azonnal indokolt (kb. 1500 Ft az adózási változás miatt, 2500 Ft az energiaárak emelkedése miatt). Ezt sajnos nem tudják egyelőre érvényesíteni, még a felét se, de kb. 10 %-ot már emeltek az áraikon. A többi költségük is jelentősen emelkedett. Tavaly ilyenkor 90 Ft körül vett egy tekercs jó minőségű WC papírt, most ugyanaz 160 Ft körül van. Számít egyfajta forgalomcsökkenésre is. A költségeik egy része ugyan forgalomfüggő, de egy alap rezsijük akkor is van, amit ki kellene tudni termelni. Egész évben nyitva vannak és szinte kizárólag üzleti forgalmat bonyolítanak. Sajnos a versenytársaik egy része még mindig a régi árakon hirdet (miből élnek meg, adóznak egyáltalán?), és a partnereik lehetőségei sem végtelenek. Jelenleg előre menekülnek, javítanak az energiahatékonyságukon, félre tett pénzükből bővítik a napelemparkjukat. Családi vállalkozásként működnek, elbocsájtást nem terveznek, de fel vannak rá készülve, hogy könnyen előfordulhat, szükség lesz egyéb munkát is vállalni.

Pap Lászlóné az Ilona Apartman Hajdúszoboszló szálláshelyeket üzemelteti. Őt az energiaválság nagyon komolyan érinti. A napokban megkapta a gázszolgáltató szerződésajánlatát, amiben örömmel értesítik, hogy december 31-ig marad a mostani szerződés, viszont január 1-től tízszeres áron tudják biztosítani az ellátást. A szálláshelyet egész évben üzemeltette, most január 1-től márciusig bezár. A korábbi 100 ezer Ft-os gázszámlája most 1 millió Ft-os lenne. Annyit nem tud beszedni a vendégektől, képtelenség. A településen a nyugdíjas, idős emberek, gyógykúrára érkezők a célcsoportja. Napelemet szereltet a tetőre, legalább a fűtési szezon előtt egy kicsit a klímákkal rásegítenek, hogy minél kevesebbet kelljen a gázból fogyasztani. Később majd haladnak tovább, szeretnének egy elektromos vízmelegítőt, a jelenlegi gázos helyett. 2 klímát is cserélniük kell, amelyek már elég régiek, ha fűtésre is szeretnék használni. A jobb hőszigetelés miatt tervezik a tetőtéri ablakok cseréjét. Az éves bevételüknek meg is van a helye. Hogy mi lesz jövőre? Nagy kérdés. Lesz-e fizetőképes vendég Hajdúszoboszlón?

Tamási Gréta az egri Hacienda Apartmanokat üzemelteti. Számukra két lehetőség van: első, hogy november 1-től március 31-ig bezárnak. Második, hogy úgy alakítják az áraikat, melyekből tudják fedezni a költségeiket. Fontos belekalkulálniuk a közvetítői jutalékot is, viszont így elég masszív árat kapnak, kérdéses, hogy lesz-e fizetőképes kereslet. A nyári szezon abszolút megmutatta, hogy a magyar középréteg eltűnt. A SZÉP kártyák összegét nagyrészt elköltötték élelmiszerre, így nyaralásra nem jutott. A tehetősebb réteg pedig elment külföldre, ha tehette.

A jövőt nagyban fogja befolyásolni, hogy a szállodaipar mit lép. Amennyiben drasztikusan árat emelnek, netán bezárnak, talán a tehetősebb rétegből is csapódik hozzájuk vendég. Az más kérdés, jó-e az nekik, ha olyan vendég érkezik, aki a 4*-os szállodákhoz szokott. Sok a kérdés, nem tudják mi lesz, de minimum kb. 30%-os áremeléssel kalkulál a téli időszakra. A sok tapasztalat után nézzük, hogy mit hozhat a jövő és milyen megoldásokkal lehet spórolni?

Csobota-Kis Árpád– HotelMentor, a Magyar Szállodák Gordon Ramsey-je, országos szállodaüzemeltető szerint nem túl ideális a helyzet, de mivel még nem vagyunk benne olyan mélységben, csak fél-1 év múlva lehet többet mondani. Bizakodik, hogy nem lesz akkora katasztrófa, mint amennyire most látszik, de nem jók az előjelek. A mérlegnek két serpenyője van, az egyik a hírek az energia áremelkedésekről, amelyek nem festenek túl szép jövőt, míg a másik oldalon ott a bizakodás, pozitív hozzáállás, hogy bármi történik, a szakma gyorsan talpra áll. Köztudott, hogy ez a szektor az, amely bármilyen válság idején a leggyorsabban regenerálódott. Az emberek nagyon gyorsan visszatérnek, mert mindenki keresi az élményeket.

Jelen pillanatban az általuk üzemeltetett szállodák közül az egyiknél az energiaszerződésük miatt év végéig megmaradnak a korábbi energiaárak, míg egy másiknál a szezonalitás miatt télre bezárnak, így őket nem érintik az emelt díjak. Szakmabeliekkel is egyeztet és közülük sokan át fognak térni a szezonalitásra, mert nem fogják tudni kitermelni a rezsiköltséget. Előfordulhat még, hogy a nyitva tartó szállásadók szolgáltatást csökkentenek, vagy pedig - a modern építésűekben - az emeleteket szintenként fogják lezárni és fűteni a létesítményt.

A Szálloda Szövetség tiszteletbeli elnöke néhány hete nyilatkozta, hogy a szállodáknak a 30-50 százaléka be fog zárni a következő hónapokban, években. Egyetért a véleményével. Itt nemcsak az energiaválságról van szó, hanem az élelmiszer alapanyagok ára drasztikusan megemelkedett, a vendégek a SZÉP-kártyát is felhasználták már, az üzemanyagár is emelkedhet 2013-ban. A következő évek nem a profitról, hanem a túlélésről fog szólni. Itt is felmerül a kérdés, hogy mi a legnagyobb költség, a munkaerő, vagy az energia. Mindkettőn spórolni kell! Ha a munkaerőn szeretnénk spórolni, akkor van pár megoldás:

növelik a szervezettséget,

újragondolják a keretrendszert,

a vezetők is beállnak dolgozni,

megvalósítják a multifunkciós működést,

a munka ergonómiát optimalizálják,

munkák előkészítéseit 100%-ra fejleszteni,

fejlesztik, tanítják a dolgozókat,

meghallgatják a munkatársak fejlesztő véleményét, ... stb.

Ha a szolgáltatásokat szeretnénk optimalizálni, akkor a például a következőket tehetjük:

nyitvatartási időket változtatni: pl. ha a wellness részlegben kora reggeli és a késő esti időpontban kevesen vannak, akkor ezekben az időpontokban zárva kell tartani,

a la carte ételválasztékot optimalizálni: az étlapot is össze lehet úgy állítani, hogy sokkal gazdaságosabb és jobban előkészíthetőbb legyen,

büfé menüket standardizálni, heti menüket alkalmazni.

A szomorú hír azonban az, hogy a fenti javaslatok megvalósítása sem garancia arra, hogy az energia árak növekedése miatt az adott szálloda túl tudja élni a következő éveket.

Címlapkép: Getty Images