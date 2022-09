Veszélybe kerülhet sok magyar munkája: tömeges leépítés jöhet a rezsikrach miatt

Toldi Gábor HR-szakértője, a DTC Solutions vezetője szerint, ha a hazai munkaerőpiacot nézzük, meghatározó változásban vagyunk, ugyanis miközben súroljuk a teljes foglalkoztatást, addig egyáltalán nincs szabad munkaerő, ráadásul strukturális problémákkal is szembe kell nézni. Miközben még mindig mi vagyunk a 2. legolcsóbb munkaerőpiac az Unióban, így továbbra is rengeteg munka áramlik ide. Ugyanakkor viszont itthon elfogyott a szabad munkaerő.

Ahogy a szakember a Pénzcentrumnak elmondta, a foglalkoztatási probléma egész Európát érinti, nincs nagy mozgástér a munkaerőpiacon. Ráadásul teljesen mindegy, hogy a kevésbé kvalifikált, alacsonyabb munkakörökről beszélünk, vagy az egészen magas képzettséget igénylőkről, mindenhol ez a helyzet.

Nyilván ügyvezetőket még mindig könnyű találni, de szakértőket, mérnököket, informatikusokat, nyelveket beszélő szakembereket, pénzügyeseket pékeket viszont már egyáltalán nem. Van egy fajta telítettség a betöltött állások miatt, miközben további igény van új munkavállalókra üzleti oldalról. Ráadásul éppen most egy komoly váltás is zajlik: már mindenki tervezi a jövő évet, a piac kezdi beárazni azt, amit most a sajtóban olvasni egy esetleges gazdasági recesszióról. Eközben van egy olyan költségnyomás a vállalatokon a munkavállalói oldalról, hogy magasabb fizetést szeretnének a drágulás miatt, miközben a munkaadók gazdasági kilátások nem túl ígéretesek. Egy vegyes kép jön ki abból, hogy egyrészt hatalmas beruházásmennyiség van bejelentve, másrészt még nem tudjuk, mekkora terhet fognak róni a vállalatokra az elszálló energiaárak egy esetleges válság. A vállalatok jó része még nem húzta még be a kéziféket, és csak tervezi, hogy mi fog történni

- tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images