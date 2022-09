Hatalmas spórolásba kezdtek az önkormányzatok: keresik, hogy faraghatják lejjebb a költségeket

A napokban megérkeztek az első emelt összegű csekkek a szolgáltatóktól az önkormányzatokhoz, így mindenhol elkezdődött a számolás: hol hogyan és mennyit tudnának spórolni. Vannak olyan települések, ahol még csak most tervezgetnek, de vannak olyanok is, ahol már megszülettek konkrét elképzelések. A delmagyar.hu most annak járt utána, hogy milyen elképzelések, tervek születtek az egyes önkormányzatoknál a spórolásra.

Szatymazon 13-szoros áremelkedéssel számolnak, melynek kigazdálkodását elsősorban az önkormányzat kiadásainak csökkentésével szeretnék megoldani. Barna Károly polgármester elmondta, a saját fenntartású épületek üzemeltetését korlátozzák, illetve az önként vállalt feladatokat csökkentik vagy megszüntetik. Ahol már van napelem, ott amíg lehet, árammal fűtünk és vizsgáljuk azt is, hogy a hőszivattyús rendszer kiépítése milyen költségekkel járna.

Kübekházán már az iskola kivételével minden intézmény napelemet kapott, ami díjmentessé teszi az áramfogyasztást. Ráadásul most zajlik a 80-as évekbeli villanykályhák klímaberendezésekre való cseréje a polgármesteri hivatalban. A közvilágítás azonban 300 százalékkal drágult meg.

Jelenleg folynak az egyeztetések. A díszvilágítások jövő héttől nem üzemelnek, és szóba került olyan megoldás is, hogy minden második izzó ég majd csak az utcákon. Döntés azonban még nincs, pontos adatokra van szükség a tavalyi és a mostani költségek ismeretében

– mondta Molnár Róbert polgármester.

A csanyteleki önkormányzatnál is igyekeznek spórolni az energiafogyasztáson, de intézményeket nem fognak bezárni.

A jövőben kicsit összébb húzzuk magunkat, de drasztikus intézkedésekre nem látunk okot, intézményeket sem fogunk bezárni. Nem akarok pesszimista lenni a jövővel kapcsolatban, mert az nem vezet semmi jóra. Most ez a feladatunk, ezt kell megoldanunk

– szögezte le Erhard Gyula polgármester.

Van, aki sással fűt

A gáztól mi már szinte teljesen függetlenítettük magunkat. A művelődési házon, a községházán, az óvodán napelemeket szereltünk fel

– mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. A Zöld Béka Panzióban, az alkotóházban, az idősek napköziotthonában, az orvosi rendelőben, az agroturisztikai bemutatóközpontban biomassza kazánokkal oldják meg a fűtést.

Folyamatosan gyűjtögetjük a gallyakat, ágakat. Egy külterületi önkormányzati területünket pedig a sás növi be. A sás egy rendkívül jól égő és jó fűtőértékkel bíró növény, ami a vizenyősebb területeket kedveli. Amikor levonul a víz nyáron, akkor learatjuk és bebálázzuk. Évente 2-3000 bálát gyűjtünk be, ezzel fűtünk télen

– mondta a polgármester.

