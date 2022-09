Kiderült, akár havi 75 ezer forint ingyenpénz is járhat: csak 30 éves kor előtt kell szülni

Az Országgyűlés első őszi ülésnapján, szeptember 26-án a miniszterelnök új családtámogatási intézkedést lengetett be. Közölte, hogy a következő évi költségvetés decemberi véglegesítésével párhuzamosan új családpolitikai, családokat támogató lépéseket mutatnak majd be. A miniszterelnök annyit elárult, hogy olyan intézkedéseket terveznek, amelyek hozzásegítik a fiatal lányokat, asszonyokat ahhoz, hogy harminc éves koruk előtt meg tudják szülni az első gyermeküket - írta a 24.hu.

Még nem teljesen kiforrott a gondolat – mondta a kormányfő –, decemberig még számolnak, osztanak, szoroznak.

A miniszterelnök közlése alapján a 24.hu elkezdett számolni... Kiindultak abból, hogy azoknak a nőknek járna 25 és 30 éves koruk között is az szja-mentesség – feltehetőleg olyan szabályok szerint, mint ahogy januártól jár a 25 év alattiak szja-mentessége –, akik ekkor szülik meg gyermeküket.

Persze a részletszabályokat még nem dolgozták ki, és Orbán Viktor nyilatkozata alapján sem egyértelmű, hogy az szja-mentesség csak a 25 és 30 év között lévő nők szülésekor érvényesíthető, vagy – és ez tűnik logikusabbnak – az mindenkinek jár 30 év alatt, akinek legalább egy gyereke van.

Ahogy a 24.hu utánaszámolt, 2023-ban akár havi 75 ezer forintot is jelenthet a 30 éves koruk előtt szülő nők kedvezménye. Logikus az is, hogy aki hamar visszamegy dolgozni, több adókedvezményt gyűjthet be.

Minél kisebb a jövedelem, annál kisebb az adókedvezmény

Ha valaki kevesebbet keres, mint az átlagkereset, akkor arányosan a személyi jövedelemadó-kedvezményből is kevesebbet tud érvényesíteni. Aki csak minimálbért keres, annak például a csednél nem havi 75, hanem csak 30 ezer forintot jelenthet az adómentesség, a gyednél pedig 21 ezer forintot. Persze aki tud dolgozni a gyereke mellett, az feljebb tudja tornázni az adókedvezmény összegét is - számolta ki a 24.hu.

Akinek pedig nincs szja-köteles jövedelme, annak értelemszerűen az szja-kedvezmény sem jár majd.

Ami még fontos, hogy a 25 év alattiak adókedvezményét a személyi kedvezmény (betegség, vagy fogyatékosság esetén járhat), az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény előtt kell érvényesíteni. Kérdés, hogy ez a szabály érvényes lesz-e majd az első gyermeküket megszülő 25 és 30 év közötti nők tervezett adókedvezményére. Ha igen, akkor az anya (a tavaly júliusi átlagkereset alatt) a családi szja-kedvezményt nem tudja majd érvényesíteni, de az apa igen

