Itt a bejelentés: drágul a lakossági piaci gáz, ezért újra lehet diktálni a fogyasztást

Augusztustól a lakossági fogyasztók (az egyetemes szolgáltatás keretében) csak 63 645 MJ/év (legalább 1729 m3/év) fogyasztásig kapják rezsicsökkentett áron a gázt, felette a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző árat kell megfizetni. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) nyáron kiadott rendeletében földgáznál augusztus elsejétől szeptember 30-áig 21,416 forint/MJ lakossági piaci árat határozott meg. Október elsejétől pedig a 2022. október–december hónapokra 22,002 forint/MJ áron vételezhetnek földgázt az átlagfogyasztás felett vételező ügyfelek - írta a 24.hu.

És mivel változik az ár, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. most is diktálási lehetőséget biztosít. Ez azt jelenti, hogy

2022. október 1. és október 15. között minden lakossági földgázügyfél bediktálhatja az október elsejei óraállását.

Az MVM közleményében hangsúlyozza, hogy a MJ-ra vetítve alig egyforintos árváltozás csak azokat a földgázügyfeleket érinti, akiknek a fogyasztása meghaladja az átlagfogyasztást (63 645 MJ/év, legalább 1729 m3/év). Ha köbméterre átszámolva nézzük, akkor majdnem 22 forintos az áremelkedés.

A diktálás nem kötelező, az éves kedvezményes kereten belül fogyasztó ügyfeleknek nem is érdemes ezt megtenni, hiszen az átlagfogyasztásig változatlanul biztosított a rezsicsökkentett ár.

A mérőóraállás rögzítése munkaidőn kívül is, 0-24 órában lehetséges az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban, illetve telefonon keresztül, automatikus diktálással (a 06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is). Az árváltozás miatti diktálás időszakában kivételesen október 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni, itt, a legalsó bal oldali menüpontban.

Ha az adott pillanatban nem érhetők el a vonalak vagy az online felület, és az ügyfél mindenképpen diktálni szeretne, az MVM Next javasolja ügyfeleinek, hogy ilyenkor próbálják meg később, kevésbé frekventált időpontban leadni mérőállásukat. Időpontfoglalást követően az MVM Next ügyfélszolgálati irodáin is megadható a mérőállás. Ebben az esetben a szolgáltató kéri ügyfeleit, hogy vigyenek magukkal egy friss számlát a gyorsabb azonosítás és ügyintézés érdekében.

Az MVM Next részletes, számos kérdésre választ adó tájékoztató weboldalt állított össze.

Címlapkép: Getty Images