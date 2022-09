Kutyaélet vár az elszálló rezsi miatt: egyre kilátástalanabb helyzetben vannak a menhelyek

A ceglédi Állatmenhely Nyílt Alapítványtól megtudtuk, hogy az energiaválság nagymértékben érinti az alapítványokat, nem csak őket. Már megkapták az első villanyszámlájukat, ami 594.000,-Ft, előtte 100.000,-Ft körül volt, bár nem tudják, hogy a következő több lesz vagy kevesebb! A gázszámlát még nem kapták meg. Az Alapítvány elmondása szerint a baj az, hogy az alapítványokat a vállalkozásokhoz sorolták, és az emelt fenntartási költségeket biztos nem tudják fizetni.

Alapítványuk önkormányzati feladatot lát el, így el tudták mondani, hogy jóval több kutya kerül az utcára, akiket lakossági bejelentés alapján bevisznek a menhelyre. Megemelkedett a házaknál nem megfelelően tartott ebek száma, és a lakosság által „a nem tudják tovább tartani, költözés, haláleset miatt” helyzetek, ezeket az állatokat pedig szinte lehetetlen mind befogadni.

A macskák helyzete szintén katasztrofális. Naponta több telefonhívás érkezik, de a megnövekedett terhelést nem képesek ellátni, így a plusz állatokat sem fogadni. Már a saját városuk /Cegléd/ kidobott macskáit is csak nehezen tudják elhelyezni. Az utcára kerülő macskák száma pedig a közeljövőben csak emelkedni fog. Ezidáig is csak a német támogatóink segítségével tudták a menhelyet fenntartani.

Nemcsak a villany, gáz ára emelkedett, hanem minden gyógyszer, állatorvos, tápok, konzervek is drágultak. A benzint is világpiaci áron fizetik.

Kilátástalan a helyzetük, az igért változás helyett csak látszatintézkedések történtek.

A tököli Elek-Ágh Állatmenhely Alapítványnál sem rózsás a helyzet, bár korábban sem részesültek a lakossági kedvezményekből. Az energia árak miatt most oda jutottak, hogy 2 szolgálati lakásukból az egyiket be kell zárniuk. A telepen 3 kolléga felváltva végzett felügyeletet éjszaka, napi szinten főztek üstben a kutyáknak, ezt heti 1-re csökkentették. A műtét utáni lábadozókat vélhetőleg nem fogják télen fűteni, nem valószínű, hogy ki tudják gazdálkodni a megemelkedett díjakat. Nagyon fájó, hogy az üzemanyagot júliustól piaci áron kapják, hiába non-profit a szervezet. Egy autójuk van, amit lassan nem tudnak üzemeltetni, így nem tudnak majd kimenni mentésekre sem. Kiadásaikat az adó 1%-ból és adományokból fedezik. Tisztában vannak vele, hogy minden háztartásban nehezebb a korábbinál a helyzet, így kevesebb jut támogatásra, ami nekik a véget jelentheti. Napi szinten több kutyát szeretnének leadni hozzájuk, de mivel anyagi helyzetük kritikus, így jelenleg nem tudnak többet fogadni.

A nagykanizsai Élettér Állatmenhelynél úgy készülnek, hogy jelentős áram áremelkedés várható, ami extra megterhelést jelent számukra. A gáz (szerencsére) nem érinti őket, de a villany annál inkább.

Az energiaválságra hivatkozva eddig még nem vittek be hozzájuk állatot, de várhatóan a téli időszakban, ha valakinek problémát jelent majd a számlák kifizetése, akkor megkeresi őket, hogy fogadják be az állatát.

Az állatmenhely alapvetően adományokból működik, sajnos egyre nagyobb megterhelést jelent számukra egyrészt a megnövekedett rezsi, másrészt a bérek, szolgáltatások költsége is folyamatosan nő.

Az állatmenhelyek és alapítványok megosztott tapasztalataiból is jól látszik, hogy az energiaválság a gazdaság minden egyes szegletébe begyűrűzik és elsődlegesen azok kerülnek kilátástalan helyzetbe, akik eddig is megélhetési gondokkal küzdöttek. Ezek a szervezetek leginkább az adó 1%-ából, vagy adományokból tartották fenn magukat. Az adó 1%-a miatt a nyári hónapok után a szeptember még kicsit könnyebb lehet, de az ősz még csak most kezdődik. Jelenleg a megemelkedett energia- és benzinárak miatt mindenki sokkal többet fizet, ezért azok is kevesebb összeggel támogatják őket, akik eddig megtehették.

Bár a hazai állatvédelmi törvény 2022. január 1-től szigorodott és több lehetőség van azok ellen fellépni, akik bántalmazzák, szaporítják, állatviadalokra kényszerítik vagy épp mérgeznék az állatokat, de az alapítványok elmondták nekünk, hogy nemhogy javult, inkább rosszabb lett a helyzet.

A menhelyekre eddig is folyamatosan vittek be állatokat, vagy kénytelenek voltak kimenteni, mert nem megfelelően tartották őket. Az elkövetkező hónapokban, amennyiben nem kapnak támogatást és segítséget, képtelenek lesznek kigazdálkodni a fenntartási költségeket, emiatt több ezer ártatlan lélek kerülhet az utcára és hal majd éhen.

A menhelyek számára már az is könnyítést jelentene, ha nem cégként tartanák számon őket a közüzemi szolgáltatók, hanem non-profit szervezetként támogatott díjat fizethetnének. Az intézkedés csak egy könnyítést jelentene, de hosszú távú megoldást a valódi problémák felmérése és kormányzati szinten való döntések segítenék a szakmai szervezetekkel való egyeztetést követően.

A menhelyek folyamatosan várják azokat a gazdákat, akik egy új társra vágynak és örökbefogadáson gondolkodnak, így akik tehetik, látogassanak el a lakóhelyükhez közeli menhelyre és válasszanak új családtagot közülük. Egy menhelyről örökbefogadott állat a világ leghálásabb társa lesz, másrészt a helye „felszabadul” egy másik élőlény részére, akit a menhelyek dolgozói pártfogásukba vehetnek, ameddig csak fenn tudják magukat tartani a jelenlegi körülmények között.

Címlapkép: Getty Images