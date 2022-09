Készülnek az inflációs katasztrófára: ebbe fektetik most pénzüket az élelmes magyarok

Ahogy a portál írja, a jelenlegi inflációs környezetben egyre kockázatosabb dolog készpénzben tartani megtakarításainkat. Nem véletlen, hogy magyarok tömegei keresik a módszert, hogyan őrizhetik meg pénzük értékét. A legbiztosabb megoldás persze az, ha keresünk egy olyan befektetést, aminek segítségével vagyonunk tartja értékét, de lehetőleg a hozamai meg is haladják a pénzromlás mértékét.

Nem véletlen, hogy a magyar társadalom ma már a korábbinál nyitottabb a pénzügyi befektetésekkel szemben. Egyre népszerűbbek a különböző befektetési alapok és részvények mellett például az állampapírok is. A fordulatot a statisztikai adatok is megerősítik. A tavalyi évben lakossági megtakarításokba 4009 milliárd forint áramlott, ennek 40 százaléka folyószámlabetéten maradt, 24 százaléka került állampapírba, 20 százaléka befektetési alapba, és mindössze 10 százaléka maradt készpénzben.

Mindig kérdés persze: mibe érdemes fektetni pénzünket?

A jelenlegi, bizonytalan pénzügyi helyzetben ugyanis a különböző befektetési lehetőségek hatékonysága is hónapról-hónapra változik. Szakértői segítség nélkül pedig kemény feladat meghozni egy ilyen döntést. Az egyre szembetűnőbb kockázati tényezők miatt az állampapírok népszerűsége az elmúlt két évben valamelyest csökkent, a kockázatvállalási kedv pedig az infláció miatt erősödött. Számos alacsony kockázatú megtakarítás hozamai ugyanis ilyen mértékű pénzromlás mellett már nem elég vonzóak. Az infláció persze nem állt meg és az elmúlt néhány hónapban az azt követő, esetleges recesszióról is egyre több szó esik. A Pénzcentrum most megkereste a téma szakértőit, akik elárulták, milyen befektetési lehetőségekkel járhat jól egy lakossági kisbefektető 2022 végén.

Címlapkép: Getty Images