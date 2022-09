Milliárdos beruházás kezdődik Jászberényben: mutatjuk, mire költik a pénzt

Varga Mihály elmondta: a harminc éves születésnapját ünneplő Szatmári Kft. épületgépészetben piacvezető az országban, példaként állhat mások előtt. A piaci sikerek visszaigazolják a kormány törekvését is: az elmúlt években nőtt a Szatmári Kft.-hez hasonló magyar cégek száma, amelyek exportálni is képesek. A pénzügyminiszter beszélt arról, hogy a kormány döntése szerint a háborús válság ellenére minden megkezdett fejlesztést be kell fejezni, jelenleg 9400 milliárd forint állami beruházás van folyamatban.

Varga Mihály a Szatmári Kft. új beruházásáról elmondta: a vállalat a mostani, 3,6 milliárd forintos fejlesztéssel egy olyan automata raktárt épít, amely hozzájárul a termelés gyorsításához és a termékkínálat bővítéséhez. Az automatizálás lehet a termelékenység növelésének egyik legfőbb eszköze, amitől aztán a bérek további emelkedése várható. Megjegyezte: társadalmi felelősség tekintetében is élen jár a cég.

Ifj. Szatmári Zoltán, a Szatmári Kft. tulajdonosa elmondta:

a beruházással munkahelyeket őriznek meg, valamint 30 új munkahelyet teremtenek, és ezzel egyidejűleg nő a hatékonyság. Az új beruházás a raktárkapacitást növeli, egy raklapos, automata, 14 ezer 500 tárhelyes teljesen automatizált raktárrendszer segítségével. A raklapos automata raktár egyesíti magában a polcrendszereket, az automata felrakó- és szállítógépeket, illetve a raktározási ügyviteli szoftvereket. A logisztikai folyamat teljesen automatizált, manuális anyagmozgatásra csak a kamionok rakodása során van szükség

A vállalkozás 1990-ben indult, gázkészülékeket és épületgépészeti szerelvényeket árultak egy kis üzletben - emlékeztetett a tulajdonos. 1996-ban megépítették az első áruházukat Jászberényben, ma már országszerte 41 áruháza van a kft.-nek, és 9 projektirodában, 5 nagykereskedelmi irodában kínálják termékeiket. Az épületgépészeti profilt 2015-ben fürdőszoba-ágazattal bővítették, 2016-ban az építőanyag is helyet kapott a kínálatukban.

