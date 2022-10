Őrült drága lesz az ősz slágerzöldsége: itt a piaci ár töredékéért juthatsz hozzá a sütőtökhöz

A sütőtök egyre népszerűbb őszi csemege, mi magyarok évről-évre lassan, de biztosan egyre többet fogyasztunk belőle. A területalapú támogatási adatok szerint 2021-ben Magyarországon mintegy 1500-1700 hektáron termesztették ezt az őszi zöldségfélét. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megyében van a legtöbb, 300 hektár felett van a termőterülete, de Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Borsod megye sem panaszkodhat, itt is meghaladja a 100 hektárt. A legelterjedtebb hazai fajta a Nagydobosi, illetve jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange sonkatök is. Az import viszont elhanyagolható, ezer tonna alatt volt a tavalyi években - írta a NAK adatai alapján korábban a HelloVidék.

A pusztító szárazság a sütőtöknek is betett

Az idei rendkívüli aszály, a drasztikus energiaár-növekedés, a hatalmas infláció közvetlenül befolyásolta a hazai zöldségtermelők eredményeit. Az extrém időjárás sem segítette a hazai sütőtök-termelőket, de még így is kiváló minőségű hazai sütőtökre lehet számítani – már annak, aki tudott öntözni. Egy hét és indul a legkedveltebb magyar fajtának, a nagydobosinak a betakarítása is – közölte a HelloVidékkel Filepné Pivoda Piroska termelő, aki férjével, Filep Lászlóval a szatmári síkság északi csücskében, Mátészalkán él. Közel 30 éve foglalkoznak nagydobosi sütőtökkel, azóta termesztik ezt a közkedvelt magyar fajtát.

Magyarországon a leghíresebb sütőtöktermesztő vidék Nagydobos környékén van, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az április végén elvetett magokból október végére fejlődik ki a növény. Ez a hosszú tenyészidejű csemege kifejezetten kedveli a homokos – a legtöbb haszonnövény számára nem igazán kedvező – talajt. Szürkés héjával és erőteljes izével érezhetően más élményt nyújt, mint a többi fajtatársa. Az igazi nagydobosi nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges is: tartalmaz kalciumot, cinket, mangánt, rezet, vasat, foszfort, C-vitamint, ezek mellett karotint, biotint, niacint, pantoténsavat, A-, B1-, B2-, B6-vitamint és folsavat is

– mesélte Filepné Pivoda Piroska.

Az elmúlt 30 év alatt, amióta sütőtökkel foglalkoznak, ekkora aszályt és terméskiesést még nem tapasztaltak.

Mátészalkán április 20-a után egészen augusztus végéig mindössze 26 mm csapadék esett. Volt, aki tudott öntözni, azok szerencsésebben átvészelték a nyarat, de Piroskáék is csak eleinte tudták megoldani – voltaképp nem is érti, hogyan élte túl a növény ezt az extrém szárazságot. Vannak területeik, ahol csak takarmányminőségben várnak termést, az alacsonyabb fekvésű helyeken viszont azért étkezési célra is beérik a tök.

Ahol tudtak öntözni, ott sem lehet rekordtermésre számítani, mert nem csak a csapadék hiányzott, a meleg is súlyos problémákat okozott.

Még szerencse, hogy nem égett el a növény, de a hajnali harmatok is hiányoztak – mesélte Piroska, majd hozzátette, nem egyszer sírta el magát, amikor a nyárban a kritikus állapotban lévő tök-ültetvényen körbe nézett.

Most pár hete, szeptemberben aztán egyszerre annyi eső jött, mint egész évben szokott. Piroska maga is csodálkozott azon, hogyan és miből sikerült a töknek egyáltalán kifejlődnie, de szerencsére – mesélte – a palánták egy része életben maradt, de körülbelül a termés harmadannyi, mint szokott lenni:

Most attól félünk, hogy a rengeteg csapadék miatt megrepedeznek a tökök. Viszont a betakarítást nem lehetett előbb megkezdeni, mert még nem értek meg. A jövő héten állunk neki, idén is szakaszos betakarításra készülünk. Már próbálunk sütögetni belőle, kóstolgatjuk, és nekünk is nagy meglepetésünkre rendkívül ízletes, parázs és finom!

A termés mennyisége nagyon kevés, de szerencsére az idei évben megháromszorozódott Nagydoboson a termőterület. Filep Lászlónak és feleségének Piroskának sikerült követőket találniuk. Bevontak további hat termelőt az ágazatba, aki hasonló lelkesedéssel álltak neki a munkának:

Beavattuk őket is a mi termesztés-technológiánkba, leválogatási, betakarítási és kóstolási módszereinkbe. Úgy tervezzük, hogy még három évig fogjuk a kezüket, addig folyamatosan ellenőrizzük a minőséget, segítjük őket, hogy aztán saját lábra állhassanak. Az új termelők mindannyian Nagydobos 30 kilométeres vonzáskörzetében gazdálkodnak. Számunkra fontos szempont volt még, hogy a területükön hasonló homokos talaj legyen, mint a nagydobosi, illetve, hogy foglalkozzanak állattenyésztéssel is. Így a takarmánytököt is fel tudják használni, és nincs az a kényszerük, hogy azt is piacra küldjék

- mesélte a HelloVidéknek a nagydobosi termelő .

Emellett idén kapcsolatba léptek Nyírparasznyával is, ahol a polgármester egy agrár-szakember, és az önkormányzat egy zöldségfeldolgozó üzemet építtetett. Most az a terv, hogy a tököt is bevinnék és feldolgoznák ebben az üzemben.

Muszáj lesz drágítani, hogy egyáltalán nullára kihozzák a költségeket

Ahogy a nagydobosi termelő mesélte, ahol tudtak öntözni, ott nagyban megdrágította a termesztést az emelkedő energiaár is. Ezért most nyereségre nem is annyira számítanak. Kivárásra játszanak, és arra, hogy piaci pozícióikat sikerüljön megtartaniuk. Árat viszont így is muszáj lesz emelniük. Idén a nagydobosi sütőtök kilós ára (darabolva, konyhakészen) 100 forinttal emelkedik, így 600 forint lesz. Ahogy most kalkulálnak, a földalapú és a zöldségtermesztéshez járó támogatással, valamint a tök megemelt árával együtt tényleg abban bízhatnak csak, hogy talán kijönnek nullára.

A jövő kapcsán Filepné Pivoda Piroska még elmondta, a visszajelzések tartják bennük a lelket, emiatt érdemes tovább folytatniuk, hogy ne vesszen el az a több évtizedes tudás, ami a nagydobosi sütőtök mögött van. Keresik most azokat a lehetőségeket, hogyan tudnák energiatakarékosan öntözni a területeket, mert úgy tűnik, hosszú távon csak így lehet életképes a nagydobosi termesztési is.

A kanadai sonkatök ára is harmadával emelkedett

A nagydobosihoz képest a kanadai (baba-, sonka- vagy Orange) töknek sokkal rövidebb a tenyészideje, abból idén is sokkal több termett az országban. Ez a sütőtök a magyarok kedvenc fajtája, ebből vásárolnak a legtöbbet – egyrészt jobb a termésátlaga, ennek következtében jóval olcsóbb is. Héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2-4 kg. Nem tartható el hosszú ideig, így frissen fogyasztva, vagy esetleg feldolgozva használható fel.

A kanadai sonkatöknél csupán arra kell figyelni, hogy ne legyenek rajta zöld csíkok, akkor nem érett még. Ha egyenletes narancssárga a külseje, akkor már bátran fogyaszthatjuk.

Az I. osztályú kanadai sütőtök kilóját most online is elérhető áruházi katalógusok árai alapján 300 forint körül mozog, de áruházanként eltérő lehet. Ennek ára is – a tavalyihoz képest – 100 forinttal emelkedett (akkor 200-220 forint / Kg) volt.

Háznál azonban, termelőtől már 200 Ft/Kg áron is beszerezhetjük (de többségében neten is 300-350 ft/kg áron kínálják).

Weboldalakon elérhető információ alapján:

Sütőtök kanadai – Spar: 279 ft/kg

Sütőtök kanadai – Tesco: 279 ft/kg

Sütőtök kanadai – Auchan: 299 ft/kg

Milyen a jó sütőtök?

Az érett sütőtök íze édes, textúrája kellemes. Formája és színe nagyon sokféle, lehet narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes, kékes, zöld, szürke, fehér héjú. Ha szeletben vesszük, figyelni kell arra, hogy a húsa szép egységes narancsos színű legyen. Egészben vásárolva pedig ügyeljünk arra, hogy meglegyen a kocsánya – figyelmeztet a NAK is közleményében.

A felszeletelt sütőtököt tárolhatjuk aztán a hűtő zöldséges rekeszében, fóliába csomagolva, de csak rövid ideig.

A sütőtök nem csak sütve jó!

Fogyaszthatjuk például sütve, krémlevesként, ivóléként, valamint a kicsik bébiételként; húsok mellé, párolva kiváló köret. (A HelloVidék remek sütőtökös recepteket hoz itt!) Mindezeken túl a sütőtök rendkívül jó antioxidáns, és kutatások bebizonyították, hogy véd a tüdőrák kialakulása ellen; a számos jótékony hatással rendelkező élelmiszert az indiánok még kígyómarás ellen is alkalmazták.

