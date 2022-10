Mi lesz így a betegekkel?! Elöregednek a háziorvosok, nincs utánpótlás: egyre több az üres rendelő

2010 és 2021 között 644 fővel (10%-kal) csökkent a praktizáló háziorvosok száma. A KSH legfrissebb 2021-es adatai szerint az (akkor) 5807 praktizáló háziorvos több mint 73 millió esetet látott el. Ez azt jelenti, hogy egy háziorvosra 12 645 eset jutott, vagyis 50 eset naponta, ami 16,3% több mint 2020-ban. A nagy emelkedés oka a COVID járvány alatt bevezetett telemedicinális ellátás, ami közel 2,5 millió esettel csökkentette ugyan a rendelői ellátások számát, ellenben több mint 10 millió új esetet jelentett telefonon keresztül. A növekedés az esetszámokban azt is jelenti, hogy 2021-ben-egy betegre átlagosan maximum 10 perc jutott.

Háziorvosi praxisok az országban Szintén nőtt az egy háziorvosra jutó lakosok száma (2021-ben 1669 fő), ami 8%-kal több mint 2010-ben. A megnövekedett számú üres praxis helyettesítése miatt a helyettesített és az eredeti praxisban is romlik a betegek ellátása, mivel a háziorvos túlterheltsége növekszik.

Megyei szinten a legtöbb háziorvos (73) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében hiányzik. Hasonlóan sok a betöltetlen praxis Budapesten és Pest megyében, ahol 59, illetve 58 háziorvost keresnek, valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékben, ahol 47, valamint 45 betöltetlen praxis van. Átlag feletti volt továbbá a hiány Fejér, Heves és Nógrád megyékben.

A legkevesebb, 16 betöltetlen praxis Csongrád, valamint Győr-Moson-Sopron megyékben volt. Települések tekintetében kiemelkedő volt Salgótarján és Tatabánya 9 illetve 8 betöltetlen praxissal. Továbbá 4-nél több háziorvos hiányzott, Pápán, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Nagykanizsán, illetve Újpesten, Kőbányán, Zuglóban, Kispesten és Pestszenterzsébeten, valamint a XV., a XVII., a XVIII. kerületekben.

A betöltetlen praxisok növekvő számának egyik oka, hogy a háziorvosok körében jelentős az elöregedés, azaz a nyugdíjba vonuló orvosok helyett nincs utánpótlás. A háziorvosok átlagéletkora 60 év körüli.

Az adatokból látszik továbbá, hogy az elöregedésen felül két másik ok is állhat a betöltetlen praxisok mögött. Az egyik a kilátástalanság, ez főleg azokat a praxisokat sújtja, amelyek nehezen elérhető településeken találhatóak. Egy másik ok lehet a magánellátásba való távozás a magasabb juttatások miatt, ez a probléma inkább a nagyobb városok esetében magyarázhatja a betöltetlen praxisok magas számát, mivel a háziorvos nyugdíjba vonulása után nincs jelentkező a megüresedett pozíció betöltésére.

Címlapkép: Getty Images