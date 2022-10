Brutális áremelkedés: borsos áron vehetjük ezt a húst a henteseknél

Meglepő lehet, de a vadhúsok a tradicionális magyar konyha részét képezik, ízletes és különleges fogások készíthetők belőle. Azonban azzal is egyet lehet érteni, hogy nem sűrűn halljuk senkitől sem azt, hogy ma szarvas/őz/vaddisznó lesz a menü - éttermekben viszont annál inkább. Ugyanis, ha nagy ritkán mégis esznek valamilyen vadat a magyarok, azt inkább éttermekben teszik.

Egészséges, különleges és fenntartható - de így sem kell szinte senkinek

Számos érvet felsorolhatunk a vadhúsfogyasztás mellett, többek között azt is, hogy bizonyos létfontosságú ásványi anyagok akár többször nagyobb arányban fordulnak elő a vadhúsban, mint a tenyésztett háziállatokéban. Első ránézésre furcsának tűnhet, de a legfenntarthatóbb és legjobb minőségű húsok közé sorolható. Ez pedig azzal magyarázható, hogy a vadak húsa is az állat életminőségétől és a takarmánytól függ, a vadak esetében viszont aligha lehet természetesebb tartásról és tápanyagról beszélni. Ha összegezzük az eddig leírtakat, elfogultság nélkül kijelenthető, hogy egy egészséges, ízletes, különleges és fenntartható (tehát bizonyos trendeknek is megfelelő) húsról van szó. Így hát talán már kezdhetünk is rájönni, hogy mi lehet az oka az alacsony fogyasztásnak.

A rút anyagiak

A jelenlegi helyzetben mindennek meg kell nézni az árát, és bizony az emberek a spórolást sokszor a hasukon kezdik. Történelmi drágulásoknak lehetünk szemtanúi, a vadhúsok pedig sosem tartoztak a filléres termékek közé, ez most még inkább elmondható. Lassan a megszokott alapélelmiszerek is az eget súrolják az árukat tekintve, és minden más luxusnak számít. Az áremelkedések nem kerülték el a vadakat sem, elképesztő összegekkel találhatjuk magunkat szembe.

Ráadásul egy év alatt tényleg brutálisan megdrágult ez a húsféle is, melyet jól alátámaszt a majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtti cikkünk. Lássuk, hogy egy év alatt mennyit változtak árak:

szarvascomb (1kg): 2500 forint tavaly, most egészben 2900 forint, csont nélkül, fagyasztva 5000 forint, is lehet

szarvas lábszárhús (1kg): közel 2000 forint tavaly, most 2700 forint,

csont nélküli vaddisznógerinc (1kg): 3200 forint, most 4500 forint,

csont nélküli őzcomb (1 kg): 4000 forintot körül mozgott tavaly, most 4600 forint, de találkozhatunk 7500 forintos árral is.

A magas árak mellett a gyér fogyasztást az is magyarázza, hogy nem éppen egy könnyen elkészíthető alapanyagról van szó. Ha valaki nem néz utána alaposan a receptnek vagy az elkészítési módnak, akkor könnyen csalódás lehet az étel. Így hát egészen egyszerűen elmegy az ember kedve a vadhústól, hiszen arra gondol, hogy egy vagyont fizetett érte, cserébe még csak nem is finom. Ez persze egyáltalán nincsen így, mivel, mint említettük is, nagyon különleges és ízletes ételről van szó, de az elkészítése valóban gyakorlást és odafigyelést igényel. Tény, hogy nem futunk bele minden boltban vadhúsba, de piacokon, nagyobb üzletekben és henteseknél hozzájuthatunk a jó minőségű húshoz.

Címlapkép: Getty Images