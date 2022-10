Hatalmas a káosz: több sebből vérzik az egészségügy, sorra zárnak be a rendelők is

Pénzcentrum: Közhely, hogy a hazai egészségügyi rendszerből rengeteg pénz hiányzik. De keveset beszélünk egy másik problémáról, az ott dolgozók – tisztelet a kivételnek – nem igazán empatikus hozzáállásáról. Erről mi a véleménye?

Kunetz Zsombor: Sajnos - a fogorvosokon kívül, akik saját lábra álltak és ezáltal belátták, hogy ők szolgáltatók – a hazai egészségügy többi szereplője még nem ment át ezen az evolúción. A „nagy fehér köpenyes mágus” toposz még mindig él. Egy megdöbbentő példa a hozzáállásra: a 70-es években még előfordult, hogy a gyerekeknél a kisebb műtéteket érzéstelenítés nélkül végezteék, mondván úgysem fog rá emlékezni. A felnőtt beteg is hallgasson, mert laikus, sőt „gyerek”, nem ért hozzá, majd a Professzor úr eldönti. A feje fölött. Ennek ellenére az elmúlt években a fiatal orvosgenerációban elindult egy partneri gondolkodás, de sajnos ezt a Covid fölülírta. Az elmúlt 2 évben ugyanis az egész egészségügyet 15-ször „húzták át a hajó alatt”, semmilyen állami segítséget nem kapott. Most pedig a betegek agyonhajszolt, kiégett dolgozok között próbálnak meg gyógyulni. Ennek megvan a másik oldala is: a 70-80-as években az emberek még respektálták az orvost. Ma az orvoslátogatás a piac és a Tesco közé iktatódik be. Ehhez jön az egészégügyi dolgozok elleni kormányzati hangulatkeltés, így a presztízsünk egy fokkal van a pedagógusoké fölött.

Pénzcentrum: A szakértők szerint a háziorvosi rendszer megreformálása kellene, hogy legyen az első lépés.

Ez így van, de sajnos a háziorvos munkája sincs elismerve. Nem azért, mert nincs meg a tudása, tapasztalata, hanem mert a rendszer igy működik. Nem írhat fel például inzulint, vagy egy nőgyógyász végzettségű háziorvos fogamzásgátlót, mert nincs hozzá jogosultsága. Belgyógyászati eszközparkkal felszerelve rengeteg esetet meg tudna vizsgálni, hatalmas terhet levéve például a sürgősségi osztályok válláról. De a rendszer ezt nem engedélyezi. Semmilyen szakmai és minőségbiztosítási kontroll nem működik. Pedig ez alapkövetelmény lenne a 21. században.

Pénzcentrum: Mit gondol segített a rendszeren a hálapénz kivezetése?

A hálapénz kivezetése szerintem jó lépés volt, de nem szabadott volna egyik napról a másikra meglépni. Közhely, hogy egy bejáratott (akármennyire rossz) rendszert csak akkor szabad megszüntetni, amikor kiépült annak alternatívája. Vagyis az optimális esetben fél évig tartó kivezetési folyamattal párhuzamosan egy ösztönző rendszert kellett volna kidolgozni. Így viszont a hálapénz eltüntetésével azonnal kinyíltak a kiskapuk. Például a kórházi orvos heti 3-4 napot, vagy minden nap délután 2-ig dolgozik a főmunkahelyén, a többi időben pedig a magán, másod-harmadállásában. Ez is korrupció.

Pénzcentrum: Volt orvosi béremelés.

Igen, de megállapítottak egy bérplafont, ami nem motiválja az orvost, hogy sokat dolgozzon, mert a napi egy műtétet végző ugyanannyit kap, mint napi tízet. Vagyis kilőtték a hálapénz motiváló szerepét és nem mutattak helyette reális alternatívát. Pont az az „orvosbáró” réteg járt rosszul, aki be van kötve a korházba, sok éves szakmai tapasztalattal, és komoly politikai kapcsolatokkal rendelkezik. Ők azok, - ahogy említettem - akik a 3-4 napos kórházi „hét” után a maradék idejüket a magánegészségügyben töltik. Így próbálják fenntartani az eddigi bevételeiket.

Pénzcentrum: Ön is több posztjában írta, hogy már összeomlott a magyar egészségügy. Mit ért ez alatt?

A kötelező kijelölések, helyettesítések a szakember és eszközhiány miatt csak szeptember közepéig 15 járóbeteg ellátó rendelő és 20 kórházi osztály nem fogad betegeket. Ez a teljes káosz jele. Az egész rendszer ezer sebből vérzik. Ma Magyarországon gyakorlatilag bárhogy sérülhetnek a betegek jogai, nem kapják meg az ellátást, ami állampolgári jogon jár nekik. A rendszerben kódolva van a tragédia lehetősége. Emberek halhatnak meg, és ez nem drámai túlzás. Minden nap erről írok.

