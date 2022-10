Nincs mit tenni, elszálltak az árak: elképesztő mennyiért vehetjük most a zöldségeket

Ahogy az Agrárszektor írja, az idei évre a jövőben alighanem az orosz-ukrán háború, a nagy nyári aszály, az infláció és a mezőgazdasági termelői árak (műtrágya, energia, vetőmag, növényvédő szerek, stb.) folyamatos emelkedése kapcsán fogunk emlékezni. A termelői árak emelkedése azonban a termelés, a mezőgazdasági termékek előállításának árára is hatással volt. A drágulás pedig elérte az élelmiszereket is, így az év során, és különösen az utóbbi hetekben, hónapokban nemcsak a pékáruk, de a húsok, a tejtermékek és a gyümölcsök is egyre drágábbak lettek Magyarországon, amint arról az Agrárszektor is beszámolt.

Az áremelésből a zöldségek sem maradtak ki, bár ezek áráinál egészen érdekes tendenciák voltak megfigyelhetőek. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az egyes zöldségek (a Budapesti Nagybani Piacon mért) termelői, illetve fogyasztói árai meglehetősen érdekesen alakultak az idei év során. A KSH adatbázisa alapján 2022-ben január és augusztus között a gomba fogyasztói ára több mint 15%-kal nőtt, a burgonyáé 19%-kal nőtt, a sárgarépáé 24%-kal, a vöröshagymáé 37%-kal, a fejes káposztáé pedig 53%-kal emelkedett. Vannak azonban olyan zöldségfélék is, amelyeknek ebben az időszakban csökkent az ára. Ilyen például a paradicsom, amely 28%-kal került kevesebbe augusztusban, mint januárban, vagy éppen a zöldpaprika és az uborka, amelyek 26-26%-kal voltak olcsóbb az adott hónapban.

Az AKI statisztikái alapján is komoly ármozgások voltak regisztrálhatóak 2022 októberének elején az egyes zöldségfélék termelői áraiban az év első hónapjához, illetve az előző év azonos időszakához képest. A burgonya októberben 62,5%-kal volt drágább a januári árszintnél, az egy évvel korábbi árhoz képest pedig 92%-os a különbség. A paradicsom kilója október elején közel 58%-kal volt olcsóbb, mint januárban, ugyanakkor a tavalyi év azonos időszakához képest még így is közel 70%-kal magasabb áron kapható. A sárgarépa 36%-kal lett drágább októberben az év elejéhez képest, míg a 2021-es év azonos időszakához képest 12,5%-os a drágulás. A fejes saláta ára októberben nem változott a januárihoz képest, ám az előző év októberi árszintjéhez képest még így is egy csaknem 20%-os drágulás volt megfigyelhető.

A hazai boltokban szétnézve azt kell látnunk, hogy komoly tervezést igényel, hogy az egyes zöldségféléket honnan és mikor szerezzük be, illetve hogy ezekből mennyit pakoljunk a kosárba. A kiskereskedelmi láncok üzleteiben a zöldségfélék ára a következőképpen alakult az utóbbi napokban:

az édesburgonya kilója 499-698 forint között mozog;

a lilahagyma kilójáért 399-496 forintot kell kifizetni;

a palermo paprika 1198 forintba kerül kilónként;

a jégsaláta darabjáért 549 forintot, a karalábéért 199 forintot kérnek el;

a petrezselyemgyökér 999 forint/kilogramm áron kapható,

a laskagomba kilója 1430 forintba kerül, a csiperkegombáé 1199 forintba;

a bio csiperkéből 1716 forintért adnak egy kilót;

míg az egzotikusabb gomba kilójáért 4990 forintot kell kifizetni

a fejes káposzta kilója 329 forintba kerül;

a vöröshagyma kilójáért 329 forintot, lilahagymaért 399 forintot kell kifizetni;

a cékla kilója 249-279 forint között mozog;

az uborka darabja 229-300 forint között mozog;

a kaliforniai paprika darabjáért 233, a kilójáért viszont 949 forintot kell kiadni;

a sárgarépa kilója 249 forintba kerül, a bio sárgarépé viszont 798 forintba;

a sütőtökért 249 forintot kérnek el kilónként, a kelkáposztáért 499 forintot, a kelbimbóért pedig 998 forintot;

a burgonya 300 kilója forint körül mozog;

a TV paprika kilójáért 699 forintot, a szentesi zöldpaprikáért pedig 1598 forintot kell kifizetni.

A koronavírus-járvány utóhatásaként az elmúlt időszakban mind több bolt és bolthálózat tette lehetővé az online bevásárlást, ezzel együtt pedig a vásárolt termékek házhoz szállítását is. És bár felettébb kényelmes, ha az embernek nem kell cipekednie, azt azonban észben kell tartani, hogy az így vásárolt zöldségek árai bizony különbözhetnek a boltokban láthatóktól, nem beszélve arról, hogy ekkor még a kiszállításért is fizetnünk kell, ami ritkán ingyenes. Ha online szeretnénk zöldségeket vásárolni, akkor a következő, húzósabb árakra készülhetünk:

a kígyóuborka darabja 399-435 forint között mozog;

a TV-paprika kilójáért 999-1200 forintot kell fizetni;

a fürtös paradicsom kilója 899-1550 forintba kerül;

a palermo paprika kilója megközelítőleg 2400, darabja pedig 700 forintba kerül;

a trikolór paprika kilója 2000-2158 forint között mozog, a kaliforniai paprikáé pedig 1199-1599 között;

a hegyes erős paprikát 129-200 forintos darabonkénti áron kaphatjuk meg;

a vöröshagyma kilója 299-500 forintba, míg a lilahagymáé 599-699 forintba kerül;

a csiperke kilója online rendelve 1599-1839 között mozog, a laskagombáé 2130-2495 forintért kapható;

a shiitake gomba kilójáért 6990 forintot kell kifizetni, a portobello gombáért

megközelítőleg 2750 forintot;

a sárgarépa kilója 389-425 forint között van;

egy kilogramm fejes káposztáért 429-539 forintot, míg egy darabért 300 forintot kell kifizetni;

a brokkoli darabonkénti ára 599 forint, kilóját viszont 1398-1599 forintért kaphatjuk meg;

a kelkáposzta 699-859 forint közötti kilónkénti áron kapható;

a sárga burgonya kilója 500-539 forintért kapható, az édesburgonyáé 698-1079 forintért.

