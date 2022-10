Érik a bődületes rezsikrach Magyarországon: bezárási hullám jöhet; mi lesz ennek a vége?

A HelloVidék is több ízben írt róla, hogy a brutális rezsinövekedés a vidéki önkormányzatokat megoldhatatlan feladat elé állítja. Az energiaválság súlyosan érinti a kulturális ágazatot, napi szinten hallani arról, hogy újabb és újabb vidéki város jelenti be, hogy melyik kulturális színterét, múzeumát, moziját vagy könyvtárát kénytelen lezárni. A kifizethetetlen rezsiköltségek miatt a téli időszakra kutyaszorítóba kerülnek a közművelődési intézmények, vidéki faluházak is.

Az általunk kérdezett művelődésszervezők közül többen mesélték, hogy azokon a településeken, ahol még működik faluház, az épület szerkezetétől, annak korától – kifűthetőségétől – a fűtésrendszer típusától függ, lesz-e a településen télen közösségi és kulturális élet. Több községben úgy próbálják csökkenteni a költségeket, hogy csak egy-két napig tartanak nyitva. Akkor fűtenek, ha muszáj, ülnek nagykabátban, amíg bírják, besűrítik a klubok működését pár napra, igyekeznek inkább, amíg az idő engedi, szabadtéri rendezvényeket szervezni. Körképünkben most két dunántúli település közművelődésért felelős szakemberét kérdeztük – ők hogyan látják, hogyan élik meg ezt az egyre abszurdabbnak tűnő rezsisokkos helyzetet:

A hatalmas energiaválság maximálisan érinti Szentgotthárdot

Ahogy elöljáróban Hrabovszky Orth Katinka, a Szentgotthárdon működő Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke a Hellovidéknek hangsúlyozta, egyesületként működnek, de államilag, a települések számára kötelezően előírt közművelődési feladatokat látnak el:

Egyesületünk 2005. július 27-én azzal a céllal alakult, hogy a város önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében ellátjuk a város és a térség közművelődési szolgáltatási feladatait. Öt főállású alkalmazottal dolgozunk, akik többéves, a közművelődés területén szerzett gyakorlattal rendelkeznek. Bekapcsolódunk Szentgotthárd és kistérsége kultúrával kapcsolatos terveinek, koncepcióinak a kidolgozásába és végrehajtásába is. A város fesztiváljainak szervezése mellett figyelemmel kísérjük Szentgotthárd lakosságának és a településen működő civil szervezeteknek az igényeit, segítjük a kulturális, művészeti csoportok munkáját, ösztönözzük új csoportok létrejöttét. Próbálunk új kulturális értékeket is létrehozni. Szorosabb kapcsolatot igyekszünk kiépíteni a nemzetiségi szervezetekkel, a nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében, hiszen szlovén és német kisebbség is él itt. A színház épületében dolgozunk. A mottónk az egész életre kiterjedő tanulás, ennek a feltételeinek a biztosítása mellé értékeket és közösségeket társítunk, annak változatos platformjaival, szereplőivel és tanulási színtereivel. Az a célunk, hogy egész évben tartalmas és változatos, több korosztályt megszólító programokat szervezzünk Szentgotthárd lakóinak és az ide látogatóknak.

- közölte a közművelődési szakember, aki hozzátette, 2020 óta a Tourinform feladatellátása is az egyesülethez került.

Már a Covid is ellehetetlenítette a normális működésüket

Ahogy az intézményvezető közölte, az elmúlt években a Covid miatt már kétszer kényszerültek arra, hogy lezárják a színházépületet, ahol működnek:

Az elején úgy voltunk vele, hogy eltart egy ideig, aztán majd szépen újraindulunk – nem így történt. Akkor kezdtük el fejleszteni a weblapunkat, ami addig is volt, de még nagyobb figyelmet fordítottunk rá. Beköltöztünk az online terekbe, hatalmas látogatottságra tettünk szert az első zárás alkalmával. Ebbe az online térbe beraktuk a szakköreinktől kezdve a filmajánlót, könyvklubot. Minden nemzeti ünnepről megemlékeztünk, karácsonyi műsort csináltunk online, mikulásnapi műsort a gyerekeknek. Utána kinyitottunk, majd jött még egy zárás, és akkor azt vettük észre, hogy már lankad az emberek figyelme. Esett vissza az online nézettség. Most pedig itt van ez a hatalmas energiaválság, ez sajnos maximálisan érint minket.

„Ha az 500-600 ezer forintot megszorzod 13-mal, ezt nem lehet kifizetni”

Hrabovszky Orth Katinka a HelloVidéknek még elmondta, irodaként és közösségi térként is működő színház-épületüket a Régióhő fűti. Most beleestek a kkt-be, így:

1 gigajoule fűtőanyagot eddig 3900 forintért kaptuk, ennek a nettó összege most 53 333 forint lett. A színház rengeteg légköbméter. 1988-ban adták át, akkor nagyon korszerű volt, de mára elavult. Pl. a zsinórpadlásnál kimegy a meleg. Nyilván pályáztunk, és bizonyos dolgokat fel tudtunk újítani, de egy olyan nagyobb pályázatra lenne szükségünk, ami 100 milliós. Ha nem kérünk pluszfűtést, csak egy alap temperálást, 16-18 fokos az épület, erre szoktunk fizetni novemberben 500-600 ezer forintot. Ha ezt megszorzod 13-mal, ezt nem lehet kifizetni.

Nincs más megoldás, bezárnak, és költöznek vissza az online térbe

Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek 39 millió forint a mindenkori juttatása. Ez tartalmazza a béreket, a járulékokat, a közüzemi számlákat, mindent. Emellett egy évre az összes rendezvényre kb. 22 millió forint a rendezvénykeretük. Ez már eddig is igen szűkös volt:

A 39 milliót elviszi az épület, a bér és a járulék. Évente 6-7 milliós fűtésköltséget tervezünk be, most egyhavi számla lenne 6,5 millió. Ezt nem lehet kigazdálkodni. Most nagyon úgy néz ki, hogy zárjuk az épületet, közvetlenül fagypont felett fogunk temperálni, hogy ne fagyjanak szét a csövek, de még ez is veszélyes, mert régi a szivattyúrendszer, a padlófűtés. Megint visszaköltözünk az online térbe. Ami pedig olyan program, mint pl. a halloweeni tökparti a gyerekeknek, Szent Márton-napi lámpás felvonulás, ezeket meg tudjuk csinálni kint, ha nem esik. Vannak állandó és egyéb, nálunk működő csoportok, egyelőre nem tudom, hogy hol lesznek. Néptánc, énekkarok, hímzőszakkör, gyerekfoglalkozások, színjátszókör stb. Az egyetlen igazi közösségi tér a színház.

Nincs más olyan közösségi tér Szentgotthárdon, ami jobban kifűthető lenne, ahová a civil szervezetek és egyesületek át tudnának menni. A sportcsarnok van egyedül, de ott is problémák vannak, annak a rezsije is túl van a könnyen kifizethetőn. Ahogy az intézményvezető fogalmazott:

Most az van, hogy fűtés nélkül üzemelünk, ameddig tudunk, utána megpróbálunk fagypont felett temperálni. Az irodát működtetni fogjuk, egy héten két napot bent fogunk tölteni, három napot pedig home office-ban. Az áram még mindig olcsóbb, azzal fűtjük az irodákat, megpróbálunk 12-13 fokban, kabátban dolgozni.

Nagyon megváltoztak a kultúrafogyasztási szokások, és ha ez nem alakul vissza, annak nagyon komoly következményei lesznek.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetője szerint nagyon súlyos következményekkel számolhatunk akkor, ha idén is tömegével zárnak be a művelődési és kulturális színterek.

Kultúra nélkül minden meg fog halni. Akinél fafűtés van, az valahogy meg tudja oldani, de mi nem. Az a baj, hogy ez érinti valamilyen szinten a múzeumot, korlátozni fogják a könyvtárat, a mozit, érinti az önkormányzat épületét, bizonyos iskolákat. Jelenleg megyünk előre vakon, megpróbálok egy héten két napra tömbösíteni.

Most fogunk indítani egy új szakkört, a Nemzeti Művelődési Intézet által finanszírozott hímzőszakkört, én ezt megpróbálom az online térbe berakni. Mondjuk minden hétfőn 3-5-ig a Facebookon vagy a YouTube-csatornán sugározzuk a hímzőtechnikákat. Őszi szüneti játszóház nem lesz, mivel nem lesz őszi szünet. Amit nagyon szeretnek a gyerekek, sokan el szoktak jönni, az a tökparti. Ezt meg fogjuk csinálni az épület előtt, visszük ki áramot, ott fogunk a gyerekekkel puncsot főzni, tököt faragni, szól nekik a zene, jelmezversenyes felvonulás a város utcáin kis lámpásokkal. Estére pedig a városban szabadulószobaszerű állomásokat alakítunk ki, ezt nagyon szokták szeretni, a szülők is eljönnek velük. Adventkor is forralt boros, karácsonyi zenés történet lesz. A covid alatt azt már megcsináltuk, hogy házhoz megy a Mikulás, a szülők feliratkozhatnak erre, behozzák a csomagot, és mi beöltözve kivisszük. Ez nagyon jól működött.

A szakember szerint a létszámcsökkentés sem megoldás a problémára – abból sem lehet az elszálló rezsi miatt keletkezett többletköltségeket kifizetni. Ráadásul, ahogy közölte, ők kormányzati feladatot látnak el:

Ez egy nagyon komoly, nagyon szerteágazó munka, nagyon nagy szervezést és szervezettséget igényel, jó marketinggel kell dolgozni, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy létezünk, és tőlünk csak pluszt kapnak. Most naponta változnak a rendeletek, az árak. Senki nem tudja pontosan, hogy mi lesz a végkimenetel. Nem tudunk mást csinálni, mint valamennyire kivárni. Minden lehetőséget kihasználni, továbbra is felkutatni a pályázati forrásokat, amivel valamennyire meg tudjuk könnyíteni a működésünket

- tette hozzá a szakember.

A népszerű Balaton-parti városban is sakkoznak a rezsiszámlákkal

Schmidtné Kositzky Anett, a Balatonfüred Nonprofit KFT ügyvezetője 25 éve dolgozik a közművelődésben. Ahogy a HelloVidéknek mesélte, Veszprémben kezdte a szakmát a Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. 16 évig dolgozott ott, így ismeri a veszprémi kulturális intézmények viszonyait is. Balatonfüreden csaknem 10 éve dolgozik.

Úgy működünk, hogy jelenleg hét kulturális intézmény tartozik hozzánk, plusz két épülő. Balatonfüreden nincs a klasszikus értelemben vett művelődési központ, hanem közösségi tereink vannak, ezeket nonprofit formában működtetjük. Az önkormányzatnak van egy nonprofit gazdasági társasága, a Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft., ez működteti ezeket az intézményeket. Én ennek a 2010-ben alakult cégnek vagyok a vezetője, 2013-tól. Hozzánk tartozik például az Arácsi Népház, de mi üzemeltetjük a Kisfaludy Galériát is, ami befogadó térként is működik, illetve a fúvószenekar próbái is itt zajlanak. A többi épületünk mind múzeum és kiállítóhely. A Vaszary Galéria a maga 1600 nm-ével, illetve a Jókai Mór Emlékház is hozzánk tartozik, ami műemléki épület. Illetve van a városi múzeum, ami jelenleg átépítés alatt áll. Van még egy épületünk, a Vitorlázeum, ami szintén műemlék.

- közölte a HelloVidékkel Schmidtné Kositzky Anett, aki hozzátette, ezeknél a műemléki épületeknél nyilván a fűtés is speciális, nincsenek napelemek, sem légkondicionáló, mert nem lehet beszerelni. Ahogy közölte, egyedül a Vaszary Galériába van megoldva a temperálás, illetve a páramentesítés a műtárgyak miatt. A kisebb ingatlanokkal nem is lenne olyan nagy gondjuk, mert jól kihasznált épületekről van szó. Ami az egyik legfőbb problémájuk, hogy sok épületben úgy lett kialakítva a rendszer, hogy épületszárnyanként lehet csak szétválasztani a fűtést. Valamennyit tudnak megtakarítani a fancoil befúvók átállításával, de ez is kevés.

Balatonfüred ugyanakkor egy turisztikailag országos szinten is kiemelt helyszín:

Egy kiváló július-augusztuson vagyunk túl, sőt már májustól kiváló szezont tudhattunk magunk mögött. Szeptemberben olyan drasztikus csökkenést még nem vettünk észre a látogatószámban, most az októberben kezdünk visszaesést tapasztalni. Azt nem tudjuk, hogy ez vajon már az előjele annak, hogy az embereknek kevesebb a pénzük, és meggondolják, hogy mire költik, vagy ez még egy pandémiás utóhatás. De én ezt nem gondolom, mert akkor nyáron sem jöttek volna annyian. Igazából most fog kiderülni, hogy milyen látogatószámra számíthatunk. A többi helyszínen számunkra szerencsés módon alakultak az események, a Jókai Emlékháznál indul egy felújítás novemberben, tehát ez eleve bezár. Hozzáteszem, hogy emiatt szomorú vagyok, mert az emlékház a leglátogatottabb még a téli időszakban is, de egy pályázati felújítási lehetőség nagyon fontos volt számunkra, és akkor inkább a téli időszakban újítsunk fel. A Vitorlázeum novemberben bezár, ennek egyrészt nagy helyisége van, ahol okospadló működik érzékelőkkel, és rengeteg képernyő és számítógép is működik. Az energiafogyasztásnál ezt kell figyelembe vennünk. Az utóbbi évek tapasztalata az is, hogy a november-februári időszakban nagyon visszaesik a látogatószám, úgyhogy ez az a kiállítóhely, amit be fogunk zárni. Az arácsi népházat azonban vétek lenne bezárni, mert ott van a legtöbb művészeti és civil csoport, és ezek jól használható terek. Egyetlen olyan tér van, ahol nagy a belmagasság, de ide koncentrálódik minden. Ha bezárnánk, visszakerülnénk a pandémiás időkbe, amikor nem tudtak próbálni a csoportok, és az tapasztalhattuk országszerte, hogy ez úgy vissza tudja vetni akár a kórusokat, akár a tánccsoportokat, ami megbocsáthatatlan. Ha pedig ilyen jól van kihasználva egy épület, akkor maradjon nyitva.

Balatonfüreden is kiszámolták, hogy a megemelkedett rezsiköltségek miatt évi 36 millió forinttal lehet több a kiadásunk. Az összköltségvetésük 400 millió forint. Mindenhol emelkedtek az árak, így ők is drágítottak a jegyárakon, és ahogy a szakember elárulta, az emberek ezt teljesen természetesnek vették. Így a bevételeik is tudtak arányosan növekedni.

Nyilván nem lesz 36 millióval magasabb a bevétel, valahol forrásokat kell előteremteni erre a pluszkiadásra. Az önkormányzatok is úgy le vannak terhelve, hogy egyrészt bevételnöveléssel, másrészt a megtakarításokkal lehet kompenzálni. Itt bejön a személyi ügyek kérdése is, nálunk ez is szerencsés módon történt, voltak üres státuszok, és ezeket nem töltöttük be. Így nem kellett elbocsátanunk.

- tette hozzá a Balatonfüred Nonprofit KFT ügyvezetője.

Egyesületek, civil szervezetek lehetetlenülhetnek el

Hosszú távon, ha megint be kell zárni az épületeket, és a csoportok nem tudnak működni, ahogy a pandémia alatt megtapasztalhatták a szakemberek, bizony tönkre tudnak menni a civil szerveződések és a kulturális csoportok:

Az emberi psziché miatt is fontos, hogy ezek a csoportok működjenek, ezeknek közösségformáló ereje van. A másik, hogy ha nem adunk lehetőséget arra, hogy el tudjanak látogatni az itt élők a kulturális intézményekbe, azzal bezárjuk őket a négy fal közé. Ha valaki ezt nem tartja aggályosnak, azt meg kell kérdezni, hogy az ő gyereke hány foglalkozásra jár?! Mert ezek is meg fognak szűnni. Amit mi végzünk, az nem missziós tevékenység, de csak egy szeletet hadd mutassak be ebből! A Vaszary Galéria alkotóműhelyében elsősorban a gyerek és ifjúsági korosztálynak tartunk foglalkozásokat. Ezek speciális tárlatvezetések és foglalkozások. A 10 év alatt egy generációnyi gyerek nőtt fel a szárnyunk alatt úgy, hogy már megérti a modern művészetet, és nem egy gyerek művészeti iskolát választott. Ha mi nem vagyunk, és nincsenek meg ezek az alkalmak, akkor ezek a gyerekek lehet, hogy egész más pályára kerülnek, és tehetségeket veszítünk el. Ha nincsenek a kulturális intézmények és az ezeken belüli oktatás, művészeket és tehetségeket fogunk elveszíteni.

- közölte végezetül Schmidtné Kositzky Anett.

Azok a szerencsések, akiknek nemrég lett felújítva az épülete

Általánosságban most azok a szerencsések, akiknek nemrég lett felújítva az épülete, és alternatív energiával tudnak fűteni. A műemlék épületeknél ez nagyon nehezen kivitelezhető. A hazai művelődési házak nagy része azonban régi, elavult, vagy csak olyan részleges felújításon esett át, ami nem érintette lényegében a gépészetet, most valószínűleg ezeknek az épületeknek kell bezárni.

Címlapkép: Getty Images