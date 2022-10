Nyakunkon a nyugdíjkatasztrófa: már nem sokáig bírják ezt az őrületes drágulást

Az éves átlagos infláció mértéke a KSH által publikált legfrissebb adatok szerint egyelőre 20,1 százalékon tetőzött, bőven találni olyan termékeket, túlnyomóan élelmiszereket, amik ára ezt is meghaladó mértékben emelkedett - írta a Pénzcentrum. A társadalmunknak pedig vannak olyan csoportjai is, akik az átlagnál is nehezebben viselik az elképesztő méreteket öltő áremelkedést. Ilyenek többek között a kispénzű nyugdíjasok. A mostani inflációs környezetet megelőzően talán noszatalgikus panaszkodásként ható frázis, miszerint korábban jóval többet ért a nyugdíj a pandémia alatt a hétköznapok realitásává vált, a szomszédunkban zajló háború pedig tovább rontot a helyzeten. A Pénzcentrum - ahogy minden hónapban, most is - tíz alapvető élelmiszer átlagárán keresztül mutatja be, hogy mennyi zsemlére, tejre, tojásra, húsra futotta régebben az átlagos nyugdíjösszegekből és mennyire futja most.

A Pénzcentrum számításai szerint az vves összevetés szerint:

A júliusi nyugdíjemelés ellenére is annyit esett ugyanis a nyugdíjak vásárlóértéke, hogy alig maradt olyan termék, amiből többet engedhetett meg magának egy átlagos nyugdíjas, mint 2021 azonos időszakában.

Zsemlében nézve elképesztő, de 1878 darabbal kevesebbre futotta, mint tavaly. Ez a zsemleindexben 38,5 százalékos visszaesést jelent. A romlás a tojás esetében is hasonlóan drasztikus mértékű, 27 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy 905 darabbal, azaz több, mint 90 dobozzal kevesebb tojás vitte volna el egy átlagos idős egész havi nyugdíját.

A tejindex 30,7 százalékot esett. 168 literrel kevesebbre tellett belőle egy átlagnyugdíjból, mint tavaly ilyenkor. De a burgonyaindex is hatalmasat zuhant. 134,2 kilóval kevesebb krumplira futotta az átlagos nyugdíjból, hiába a pusztán két hónappal korábbi korrekció.

A vizsgált húsok közül a legnagyobb esést messze a bontott csirke mutatta. A szárnyasból 55 kilóval, mintegy 28 százalékkal tellett kevesebb jött ki idén, mint tavaly az akkori, még jó néhány emeléssel korábbi nyugdíjból.

A javulók között említhető a sertéshús index (4,69 kilóval) és a cukorindex is (51 kilóval). De a többszöri nyugdíjkompenzációnak köszönhetően almából is 8,5 kilóval több jött ki egy hónappal ezelőtt az átlagnyugdíjból.

Címlapkép: Getty Images