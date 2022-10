Szórják a pénzt erre a gépre a magyar gazdák: elképesztő ára van, mégis kell nekik

2022 szeptemberében a magyar gazdák 18,9 százalékkal több traktort vettek, mint egy évvel korábban, 2020 kilencedik hónapjához képest pedig 63,5 százalékkal több traktor talált gazdára most. A legkapósabb traktormárka szeptemberben a John Deere volt, amelyből 86-ot adtak el a hónapban, a második helyen pedig a New Holland végzett, amelyből 54 darabot értékesítettek. Ahogy az Agrárszektor írja, a népszerűségi listán a harmadik a Solis, a negyedik a Claas, az ötödik pedig a Fendt volt az év kilencedik hónapjában.

2022 szeptemberében az öt legnépszerűbb traktormárka Magyarországon a John Deere, a New Holland, a Solis, a Claas és a Fendt voltak - derül ki a carinfo.hu adataiból. John Deere-ből 86-ot adtak el szeptemberben, ami 36-tal kevesebb, mint egy évvel korábban, míg New Holland-ból 54 darab, 14-gyel több talált gazdára. Solis-ból 18-cal többet, 31 darabot vásároltak most a gazdák, Claas-ból 29-et, 1-gyel kevesebbet, Fendt-ből pedig 25-öt, 13-mal több traktort értékesítettek 2022 szeptemberében, mint 2021 azonos időszakában. Az eladási lista első tíz helyén többek között olyan márkák szerepelnek még, mint a Massey Ferguson, a Case, a Kubota, de 11. volt például a Polaris.

2022 szeptemberében összesen 435 traktor talált gazdára Magyarországon, ami az egy évvel korábbi mennyiséghez képest 18,9 százalékkal többet jelent, 2021 szeptemberében ugyanis 366 traktor kelt el. 2020-hoz képest szintén nőtt az eladott traktorok száma, akkor 266 darabot értékesítettek, 63,5 százalékkal kevesebbet, mint most. 2022-ben eddig 3720 traktor talált gazdára összesen, a tavalyi év első kilenc hónapjában azonban "csak" 2438 darab, ami 52,6 százalékkal kevesebb eladott gépet jelent. A 2022-es évről eddig tehát elmondható, hogy 2021-hez képest durván felpörgött és dübörög a géppiac, illetve a vásárlási kedv, jól látszik azonban az is, hogy szeptemberben picit mintha megtorpant volna a lendület.

