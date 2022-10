Áramdíjfelárat is felszámolnak: ezen a vidéki helyen így harcolnak a rezsidémon ellen

A Kübecker Manufaktur egy olyan hely Kübekháza főterén, amely nincs máshol az országban. Most sajátos módját találták ki annak, hogy a hely a brutális rezsidrágulás ellenére is nyitva maradhasson.

Minden vendéggel, aki á la carte fogyaszt a kübekházi Kübecker Manufakturban, 550 forintos „áramdíjfelárat” fizettetnek meg ezentúl annak érdekében, hogy továbbra is nyitva tudjanak maradni - írt a Szegeder.hu. Erről a község hírszolgálata adott hírt pénteken,

itt azzal indokolják a döntést, hogy az eddigi 150 ezer forintos havi villanyszámlájuk az energiaárak emelkedésével 480 ezer forint lett.

Ha ez a vendégek egyetértésével találkozik, akkor van némi esély a közkedvelt vendéglátóegység megmaradására, ha nem, akkor egy hónapon belül bezárnak, mert veszteséges üzemeltetés árán nem kívánja fenntartani azt az önkormányzat

– közölték.

Szegeden a Pizza Monkey pizzázó volt az eslő olyan szegedi cég, amely a nyilvánosság elé állt a gázszámlájukkal, mely körülbelül 2 millió 300 ezer forint lesz havonta az eddigi 250–300 ezer forint helyett. A Süti nem süti nevű cukrászműhely be is zárt, ők összeköltöztek társhelyükkel, a Kelesztő reggelizővel. Ezt követően a szintén híres Tiszavirág étterem és hotel jelentette be, hogy egy időre biztosan lehúzzák a rolót, majd miután az Átlátszó térképre tette az eddigi bezárt vendéglátóhelyeket, derült ki, hogy továbbiak vannak még Szegeden is.

Címlapkép: Getty Images