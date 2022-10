Nehéz ősz vár a magyar autósokra: ez most brutálisan sokba fog kerülni

Nagyon rossz hírt kell közölnünk az autósokkal: brutálisan drágultak a téli gumik és felrakásuk. Egy közepes minőségű téli gumiszett felszerelve több mint 100 ezer forintba kerül - derült ki az ATV riportjából.

Van, ahol egy év alatt 35-40 százalékkal drágult a téli gumi. Az egyik debreceni szervíz vezetője szerint sokan érdeklődnek és meg is döbbennek az elszállt árakon - hangzott el az ATV riportjában. Czirják István, a Cívis Kft. ügyvezetője azt is elárulta, hogy egy alsókategóriás autónak a felgumizása is egy közel százezer forintba kerül.

A gyenge forint és az energiaárak növekedése a szerviz díjakat is megemelte, 10-15 százalékkal többe kerül a gumi felszerelése is.

Egy pécsi szervízben még a debreceni, 15 százalékos emeléshez képest itt nagyobb áremelésre kényszerültek.

Gulyás Attila, az Autócity Kft. szervízvezetője a tévének azt nyilatkozta, hogy az óradíjaik még ennél is nagyobb mértékben drágultak. Az idén másodszor, most szeptember hónapban 20 százalékot kellett emelniük az év eleji 20 százalékhoz képest, tehát negyven százalékkal emelkedtek összességében az óradíjaik.

A szakemberek azt nyilatkozták, hogy egyre többen próbálnak átmeneti megoldást találni.

Sokan keresik a négyévszakos gumikat, hogy így spóroljanak, de a szervízekben ezt senkinek sem javasolják.

A cserét is érdemes mielőbb elvégeztetni, ugyanis ezzel még elkerülhető a sorbanállás, amikor beköszönt majd a hideg.

Címlapkép: Getty Images