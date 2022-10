Ez vár a vidéki kollégistákra: durva összevonások, korlátozott melegvíz, kétműszakos rend

Kollégium összevonásokról tartott értekezletet a kecskeméti Szakképzési Centrum. A magas rezsiköltségekre hivatkozva a kecskeméti Szakképzési Centrum kollégistáit a város más kollégiumaiban helyezik el, a diákok 7-8 ágyas szobákba kerülhetnek. A tanulókat arra kérik, hogy inkább máshol tusoljanak, de ez még korántsem minden - írta a kecsup.hu.

Ahogy a kecsup.hu helyi portál megírta, a nagy felzúdulást keltő kecskeméti kollégium összevonásokról online tájékoztatót tartott a Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SZC) főigazgatója, Ignácz Bence. A beszámoló szerint a magas rezsiköltségekre hivatkozva a kollégistákat a város más kollégiumaiban helyezik el, a diákok pedig 7-8 ágyas szobákba kerülhetnek.

Ignácz Bence szerint az energiavészhelyzet miatt egy új helyzettel szembesült a SZC, az előírás 25 %-os energia megtakarítás, amelyet a közoktatási-köznevelési intézményeknek is teljesíteniük kell. Olyan intézkedési terv született, amely szerint egyes iskoláknak össze kell költözniük a fűtési időszakban, de ez nem azt jelenti, hogy az iskolákat összevonják, ezek ugyanolyan entitások maradnak. A távfűtést kivették a rezsicsökkentés alól, így a főigazgató elmondta, hogy Gigajoule-ban mért eddig 3.900 forintos ár helyett immár 54.000 forintra nőtt.

A SZC eddig betervezett 20-22 milliós betervezett számlája 230-250 millióra nő.

A lap szerint Szemereyné Pataki Klaudia egy pellet tüzelésű kazánt bocsát a SZC rendelkezésére és ezzel tudják fenntartani a Nyíri út 73. szám alatti telephely működését. A főigazgató külön kihangsúlyozta, hogy ez csak ígéret, konkrét megvalósulására nincs pontosabb ismerete.

A kollégisták ide-oda pakolgatva a városban

A Nyíri út 73. szám alatt elhelyezett kollégistákat a Nyíri út. 32. szám (a Széchenyi Vendéglátóipari egyik épületszárnyában elhelyezett kollégium), illetve a Hunyadi téren lévő Gáspár András technikumban lévő egyik kollégium épületben helyezik majd el. Ez azzal jár majd, hogy

az eddig kétágyas szobákból három- négyágyas szobákba, míg a korábbi hat ágyas szobákból hét- akár nyolcágyas szobákba kerülnek a diákok.

A tanulási lehetőséget a tanulószobákban fogják biztosítani. A Hunyadi téren egy külön épületben lesznek a lányok és a fiúk elszállásolva.

Konkrét iskolák összeköltözése is szóba került

A Kada Elek Technikumot – jelen állás szerint – a Kandó Kálmán Technikumba, a Széchenyi Vendéglátóipari a Gróf Károlyi Sándor Technikumba költözne, illetve Tiszakécskén és Kunszentmiklóson is városon belül oldják meg két ottani szakképzési intézet elhelyezését. A gyakorlati képzéseket a tavaszi időszakra helyezték át, a téli időszakban kizárólag jelenléti oktatás folyik majd. A Szentgyörgyit pedig a Gáspárba telepítették volna, de a polgármesteri ígéretben bízva a főigazgató abban reménykedik, hogy a kazán bekapcsolása után ezt nem kell meglépni

A főigazgató szerint azt is át kell gondolni, hogy ki az, aki esetleg bejárósan tudja teljesíteni a tankötelezettségét. Megítélése szerint amennyiben az intézmény összevonásokkal

a 25 %-os csökkentés megvalósul, úgy akár 18 feletti hőmérséklet is elérhető lehet majd.

Az iskolák esetében bevezették a kétműszakos tanrendet

A tanítási órákat minimum 35 percben állapították meg. Mivel kapott olyan jelzéseket, melyek szerint ez nem elég a felkészüléshez, főleg a szakmai tárgyak esetében, ebben az esetben az online oktatásban már bevezetésre került platformokat lehet használni. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy lemarad, akkor a SZC plusz órák lehetőségét biztosítja.

A kollégiumoknak is költségcsökkentő intézkedéseket írtak elő

Ezek egyik része a hőmérséklettel kapcsolatos, míg a másik a melegvíz szolgáltatás bizonyos mértékű korlátozása.

Lassu Gábor, a SZC kollégiumvezetője elmondta, hogy minden igazgatóval, nevelőtanárral egyeztetett a döntésről, sőt diákokat is tájékoztatott az új fejleményekről. Sokan ezt szerinte „feldolgozhatatlan információnak élték meg.” 471 tanuló lakik a kollégiumokban, az átcsoportosítás úgy történik majd meg, hogy a Hunyadi téren lévő két épület közül a C épületben lévő kétágyas szobákat három- vagy négyágyasra bővítik, de ez attól is függ, hogy hány bejárós lesz.

A melegvíz használatra többek között időkorlátot terveznek bevezetni, így például 20.00-22.00 óra között lesz melegvíz, illetve a szakmai gyakorlaton lévő diákokat arra fogják kérni, hogy tusoljanak le a munkahelyen.

