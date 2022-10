Dúl a nagy csomagautomata-háború itthon: vajon az újoncok lenyomhatják nagy öreg Postát?

A kormány eltörölte a céges autók számára az üzemanyag-árstopot, ami több gazdasági tényező mellett hatással van a csomagküldési szolgáltatásokra is, hiszen valahogy ki kell tudniuk fizetni a világpiaci árakat. Annak érdekében, hogy megtudjuk, a jelenlegi helyzetben hogyan érinti a csomagszállító cégeket a döntés és vajon mernek-e fejlesztésekben gondolkodni, megkerestük FOXPOST-ot és Magyar Posta részéről Ráczné Hegedűs Klára, a Magyar Posta Zrt. Csomag Értékesítési igazgatót, hogy válaszoljanak kérdéseinkre.

Bengyel Ádám, a FOXPOST vezérigazgató-társalapítója elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a gazdasági környezet változásait. A cég kezdetek óta egy logtech (logistics technology) vállalatként működik. Szolgáltatásaik mögött működő egyedi fejlesztésű informatikai rendszerüket folyamatosan fejlesztik ügyfeleik igényeire reagálva. Annak érdekében, hogy továbbra is biztosítani tudják a megfelelő minőséget, ügyfeleiket előre tájékoztatva magánszemély felhasználóikat érintő árváltozás lépett érvénybe 2022. augusztus 18-tól. Náluk nincsenek rejtett költségek, árazásuk a piacon egyedülállóan átlátható, magyarázatra szoruló extra díjakat, rejtett, vagy bonyolult kalkulációkat igénylő többletköltségeket nem tartalmaz. Az egész piacon tapasztalható egy átrendeződés, amely még folyamatban van. Partnereikkel élő kapcsolatot ápolnak, lemorzsolódásnak okát nem látják.

Már tavaly év végén nehézségek jelentkeztek a piacon a munkaerőhiány miatt, kevés volt a futár. A FOXPOST ezt az időszakot is sikeresen átvészelte. Ugyanez a nehézség jelentkezik raktári munkaerő területén is. De ez nem egyedi, Európa szinten tapasztalható. A megtartásnak fontos része, hogy a munkatársak kiszámítható, stabil jövedelmet kapnak, és kedvező munkakörülményeket biztosítanak számukra. Egy elégedett munkatárs szívesen marad a cégnél.

Tapasztalataik szerint mind az 5 logisztikai megoldás - házhoz szállítás, csomagautomata, csomagpont, bolti átvétel, üzlet saját futárai - igénybe vétele nőtt az utóbbi egy évben. 2020-hoz képest 2021-ben a csomagautomatáik száma ugrásszerűen megnőtt.

A vásárlók által használt csomagátvételi megoldások közül 2021-ben már a csomagautomata lett a második, míg 2020-ban még a csomagpont volt. (A GKID adatai alapján.) Ők eddig is, és most már még jobban hisznek abban, hogy Magyarországon is meg fog változni az alapvető hozzáállás: ahogy az emberek megismerik a csomagautomatás megoldás előnyeit, átszoknak erre, ár és kényelem szempontból egyaránt.

A magyar piacon jelenleg 4 csomagautomatás szolgáltató van jelen.

A piacnak kedvezett a hirtelen jött verseny, ami 2019 óta látványos. Hiszen így egyre többen beszélnek róla, így egyre inkább a köztudatba kerül a csomagautomata, mint legkedvezőbb megoldás. Meglátásuk szerint néhány év múlva ennek a versenynek 3-4 győztese fogja a piacot kiszolgálni. Versenytársaikkal szemben nagy előnyük, hogy 7 éve elsők között indultak, a magyar piacot hazai pályaként ismerik és ami a legfontosabb, ez a fő profiluk: csomagautomata szolgáltatóként működnek. Már több mint 700 csomagautomatájuk érhető el országszerte és ezzel a több mint 62 000 rekesze, tehát kapacitása szempontjából is a FOXPOST rendelkezik Magyarországon a legnagyobb csomagautomata-hálózattal. A folyamatosan növekvő hálózatuknak köszönhetően olyan kényelmes már a csomagautomatáik elérése, mintha a saját postaládánkban kezelnénk csomagküldeményeket.

Posta az ügyfelek plusz költségeinek egy részét átvállalja

A Magyar Posta részéről Ráczné Hegedűs Klára Értékesítési Igazgató elmondta, hogy működésüket már a márciusi változás is megnehezítette, onnantól a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárműveik csak piaci áron tankolhattak. Gerincjárataikon sok ilyen teherautót üzemeltetnek, de ezt a többletköltséget nem terhelték át ügyfeleikre. A július 30-tól érvényes rendelet azonban már minden céges autóra piaci áru üzemanyag használatát írja elő. Azonban augusztus közepétől a Posta az ügyfelek plusz költségeinek egy részét átvállalja. A Postánál azon dolgoznak, hogy megmaradjanak üzleti partnereik, ezért igyekeznek olyan helyzetet teremteni, ami mindenkinek elfogadható.

Tapasztalataik szerint a kiskereskedelem az év első felében még lassú, de folyamatos bővülést mutatott, viszont a május-júniustól mérséklődő fogyasztás jelentkezett már a csomagforgalmakban is: egyre inkább visszaesés figyelhető meg. Ezek alapján még nagyon nehéz megjósolni, hogy mi várható a hagyományosan erős év végi csomagszezonra, miként fognak reagálni a vásárlók a karácsonyi szezonban az aktuális helyzetre.

Ennek ellenére a Posta már most megkezdte a felkészülést, hogy gond nélkül ki tudják szolgálni a megugró volumeneket.

Már most megkezdték a felkészülést a karácsonyra

A jelenlegi gazdasági körülmények ellenére szoros verseny mutatkozik a fejlesztések területén, amely tovább folytatódik. A korábbi szereplők is folyamatosan fejlesztenek, és egyre több cég lát lehetőséget a teljes körű, fulfillment szolgáltatásokban. Éppen ezért a Magyar Postánál is több beruházás zajlik párhuzamosan. Budapesti desztinációkra már el is indították az aznapi szállításokat, ahol a 12:00 óráig feladott küldeményeket még adott napon kézbesítik. Folyamatosan terjesztik ki országos szintre a várható kézbesítés időpontjának megadását is. Tovább folytatják emellett a teljes logisztikai infrastruktúra átalakítását, az újonnan épülő üzemekbe automata csomagfeldolgozó gépsorokat telepítenek. Még idén jelentősen bővíteni fogják a meglévő csomagautomata hálózatukat is, mert egyre nagyobb igény mutatkozik a rugalmasságra a csomagátvételben is.

Országszerte ezért több száz új eszközt telepítenek még ebben az évben, és tovább folytatják ezt 2023-ban is.

A Magyar Postánál a létszámot illetően a betöltetlen álláshelyek aránya szerencsére továbbra is alacsony: legfeljebb 1,5-2 százalék. Leginkább levél- és csomagkézbesítőket, valamint csomagfeldolgozókat keresnek. Humánerő szempontjából a jelenlegi időszak nem tekinthető rendkívülinek. A munkavállalói bérek kapcsán – egy korábban a szakszervezetekkel kötött 3 éves bérfejlesztési megállapodásnak eleget téve – idén egy átlagos 9 százalékos alapbér-bérfejlesztést már végrehajtottak, összességében pedig 15 százalékkal emelkedik a munkavállalók bére. Az általános emelés mellett minden dolgozó év végi lojalitási bónuszban is részesül, illetve extra juttatást kapnak idén azok a kollégák, akik legalább 15 éve társaságuknál dolgoznak. Kiemelhető továbbá, hogy a bérmegállapodásban rögzített mértéken felül további 5 százalékos bérfejlesztés valósult meg március elsejei hatállyal, az alacsonyabb kereseti kategóriába eső elsősorban a végrehajtásban dolgozó munkavállalóik között.

Címlapkép: Getty Images