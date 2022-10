Bezár a világörökségi falu hírneves vendéglője: mi marad egyáltalán nyitva?!

A kialakult bizonytalan gazdasági helyzet és a megemelkedett rezsiköltségek miatt ideiglenesen bezár a Hollóköves Bisztró is - adta hírül a kultikus hely tulajdonosa a Facebookon.

A drasztikus áremelkedések, a bizonytalan gazdasági helyzet és a megemelkedett rezsiköltségek miatt ideiglenesen lakat kerül a világörökségi falu, Hollókő népszerű éttermének ajtajára is: bezár a Hollóköves Bisztró. Ahogy Facebookon írják, a tavaszig tartó időszakban előkészítik a jövő évi nyitást, melynek keretében egy teljesen új éttermi brand mutatkozik majd be! Ezen kívül, terveik szerint megnyitja kapuit a Hollókői Konyha gasztronómiai élményközpontunk is:

