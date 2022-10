Kivárnak a magyarok: mégse szabadulnak meg a rosszabb energetikai állapotú házaktól?

Éves szinten 30-35 százalékkal csökkent a kereslet az eladó ingatlanok iránt, ebből következően 2023-ban biztos, hogy lesz különbség a jó és rossz energetikájú ingatlanok iránti keresletben és áraiban is a szakértők szerint. Ahogy a Pénzcentrum írja, az árollót a növekvő rezsiköltségek tovább nyithatják, de egyelőre még nem érkeztek meg az első "kemény" téli számlák, így a szakemberek nem is tapasztaltak menekülést a rosszabb energetikai állapotú házakból.

Elképesztő átalakulás előtt állhat a magyar ingatlanpiac: a rezsiemelés rendesen átrendezi a körülményeket. Főképpen azok a magyarok kerülhetnek nehéz helyzetbe, akik nagyobb alapterületű családi házban élnek, és nehezükre esik kigazdálkodni a megemelkedő fűtési költségeket. A Pénzcentrum most szakértőket kérdezett arról, hogy mire számíthatunk rövidtávon a hazai lakáspiacon, megindult-e már a menekülés ezekből az energiazabáló házakból. Mint kiderült, hatalmas előnyben van, akinek a házára jár a többgenerációs rezsikedvezmény.

Készülődik a baj?

Az enyhe időjárásnak köszönhetően a családok még mindig nem kapták kézhez azokat a rezsiszámlákat, amelyek reális képet mutatnak majd a téli fogyasztásról és ezzel együtt az emelt árú számla végösszegéről, így az érdeklődők továbbra sem támaszkodhatnak a rezsiszámlák megtekintésére a döntéshozás során

- magyarázta a portálnak Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

Az emelkedő kamatkörnyezet, a financiális nehézségek és az infláció miatt egy általános bizonytalanság uralkodik a piacon, amely a kereslet mérséklődésével jár, ez magában foglalja a nagy alapterületű, rosszabb energetikai tulajdonságokkal rendelkező ingatlanokat is. Azok az eladók, akiknek nem sürgős az eladás, még nem tudják elfogadni, hogy a hirdetési ár csökkentésével felgyorsíthatják az eladási folyamatot, komoly érdeklődő esetén azonban hajlandóak a szükséges korszerűsítés összegét elengedni az alku során. A hirdetési árak jelentős enyhülése azonban várhatóan a befektetői réteg aktivitását eredményezheti

- mondta a szakember, aki szerint akinek van befektetésre váró tőkéje az árak esésével könnyedén hozzájuthat majd korszerűsítésre váró, ám jó lokációval rendelkező családiházakhoz. Emlékeztetett, hogy a cég legfrissebb barométere szerint az ország nyugati részét és a főváros budai kerületeit kivéve szeptemberben még mindig gyorsult a téglaépítésű ingatlanok átlagos értékesítési ideje, beleértve a lakások mellett a családi házakat is. A vidéki megyékben átlagosan még mindig 4 hónap alatt kelnek el a téglaépítésűek, míg a pesti kerületekben 3 hónap is elegendő a tranzakciózáráshoz.

A kirívóan rossz energetikai tulajdonságokkal rendelkező ingatlanok eddig is egy viszonylag szűk réteg, a nagyobb felújítási munkálatokra vállalkozók, vagy a befektetési célból vásárlók körében voltak keresettek. Aki saját célra vásárol, gyors költözéssel, az nem biztos, hogy bevállalja a nagyobb átalakítást igénylő ingatlanokat

- tette hozzá.

Az Ingatlan.com-nál sem látnak jelentős változást abban a bontásban, hogy egy ingatlan energiatakarékos, korszerű és alacsony fogyasztású lenne. Balogh László, a vállalat vezető gazdasági szakértője szerint érdeklődések 75-80%-a idén nyárig és azután is a felújított, jó állapotú és újszerű ingatlanok iránt érkezett a használt lakások és házak piacán.

Az viszont fontos változás, hogy a kereslet éves szinten 30-35 százalékkal csökkent az eladó ingatlanok iránt. Ebből adódóan 2023-ban biztos, hogy lesz különbség a jó és rossz energetikájú ingatlanok iránti keresletben és áraiban is

- mondta a szakértő, aki szerint a COVID óta abban nincs változás, hogy az emberek nagyobb alapterületű ingaltanba költöznének, ha tehetnék. Viszont az új rezsiszabályok bizonyos lakások és házak esetén lehűtötték ezt a lelkesedést.

A nagyobb alapterületű ingatlanokat leginkább a több gyermekes családok keresték eddig is, az ő esetükben nem számítunk változásra. Arra viszont jó esély mutatkozik, hogy azoknál az ingatlanoknál, ahol az árak akár 25-35 százalékkal is csökkenhetnek a magasabb rezsiköltségek miatt, megjelennek a befektetői vásárlók, akik a korszerűsítés feladatait és költségeit magukra vállalva újabb lehetőséget láthatnak a lakáspiacon

- vélekedett Balogh László, aki szerint az már eddig is megfigyelhető volt, hogy a jobb energetikai tulajdonságokkal rendelkező lakások 20-25 százalékkal többet értek a piacon mint a hasonló helyen lévő ugyanolyan típusú, de rosszabb állapotú ingatlanok.

Budapesten például az újszerű, felújított lakások átlagos négyzetméterára 1-1,1 millió forint között mozog átlagosan, míg a felújítandók átlaga 700-800 ezer forint négyzetméterenként. A havi rezsiköltségek közt növekvő különbség ezt az árollót még nagyobbra nyithatja. Jelenleg azonban még nem látjuk ennek a folyamatnak a beindulását az árakban.

Az mindenesetre rendkívül beszédes az egész ingatlanpiaci hangulatra nézve, hogy szeptembertől kezdve egy tapodtat sem mozdultak a használt lakások átlagos négyzetméterárai. Pedig éves szinten 20 százalékkal érnek többet, ami arra utal, hogy a vevők egyre jobban elbizonytalanodnak a tekintetben, hogy mennyit is ér nekik egy-egy lakás. Klasszikusat idézve azt is mondhatnánk, hogy a helyzet nem jó, de nem is tragikus

- fejtette ki a szakértő. Mint kérdésünkre elmondta, nyárig átlagosan 2-3 hónap alatt lehetett Budapesten és a megyei jogú városokban eladni egy-egy lakóingatlant. Az értékesítési idők az adásvételek számával párhuzamosan folyamatosan nő, de nem drámai mértékben. Most ingatlantípustól és lokációtól függően átlagosan 7-25 nappal tart tovább eladni egy lakást vagy házat mint nyáron.

