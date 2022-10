Komoly áremelést kapunk a nyakunkba halottak napján: nincs mese, fizethetnek a családok

Közeleg a halottak napja, amikor mi magyarok rendre elzarándokolunk a temetőkbe: gyertyákat, mécseseket gyújtunk, virágokat vagy koszorúkat viszünk a szeretteink sírjaira. Akik szétnéztek mostanában a virágüzletekben és a piacokon, azok szembesülhettek azzal, hogy tavalyihoz képest jócskán megugrottak a sírdíszek árai. Elképedve láttuk a szombathelyi piacon is, hogy míg tavaly 1500 forint körül már találtunk koszorúkat, mérettől függetlenül minimum egy ezressel emelkedtek az árak. Ennek is utánajártunk, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi a helyzet a vidéki virágárusokkal, hogyan veszik fel a versenyt az inflációval, és sokkoló energiaárakkal.

A virágüzletek nincsenek könnyű helyzetben, már a koronavírus-járvány időszaka, az akkori korlátozások és kényszerű lezárások is megrázták a szakmát. A forgalmuk erősen csökkent a koronavírus-járvány alatt, többen be is zártak, az online értékesítés közben erősödött, de a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok nyomott árú virágkínálata erős konkurenciát jelent – írta az Agrárszektor.

Mintegy 7000 virágárusító hely működik az országban, akik 15-20 ezer dolgozót is foglalkoztatnak. Az egyszemélyes üzletek száma az utóbbi időszakban csökkent, de az elmúlt években egyre többen működtetnek egyszerre több üzletet. A virágosoknak rendszerint a január és a június-július-augusztus a leggyengébb hónapja, de akik esküvőkre is szállítanak, azoknak a nyáron kevesebb a kiesésük.

Egy átlagos évben az első nagyobb forgalmat a januári Ágnes és Piroska névnap hozza, más "klasszikus" névnapok (Katalin, Mária, Erzsébet stb.) szintén erősek szoktak lenne. Egyébként ezen nevek rovására a később divatba jött nevek ünnepe erősödött (például Erika, Ramóna) az utóbbi években. Az év első kiugró forgalmát a Valentin-nap hozza, de ekkor még főleg import vörös rózsával, bár a hazai tavaszi hagymás virágok egyre jobban divatba jöttek ilyenkor. Nagyon erős még a nőnap, illetve az anyák napja, valamint a májusi ballagások időszaka. Szezonálisan az alkalmi munkások foglalkoztatása is jellemző ilyenkor a virágosoknál. A nyári - leszámítva az esküvőket - uborkaszezont szeptembertől erősödés követi, majd a mindenszenteki és halottak napi csúcs.

Nincs olyan hét, hogy ne hallanák, hogy bezárt egy-egy virágüzlet

Ahogy a vidéki virágkötők a HelloVidéknek elmondták, az üzletek feladásának a Covid után sem lett vége, sokan most is a túlélésre játszanak, próbálják felvenni a versenyt az egyre növekvő inflációval, a gyengülő forint miatti drágulással, és az üzletek többszörösére emelkedett rezsiköltségével. Szakmai berkekben nincsen olyan hét, hogy ne hallanák azt, hogy az országban megint egy-két virágüzlet bezárt és kiárusítják a készletüket. Úgy tudják, jellemzően olyanok kényszerülnek feladni, akiknek nincs saját üzletük, így bérleményben működtek, vagy nem tudtak egyedileg szerződést kötni az energiaszolgáltatóval, így a bérbeadótól függ a számlázásuk.

Jellemzően októberben a forgalom 60%-át a sírdíszek teszik ki

Tulkán Edina két vidéki bevásárlóközpontban is működtet virágüzletet: Esztergomban és Tatabányán. Nem most kezdte ezt a pályát, 15 éve nyitotta üzleteit. A halottak napja számukra is kiemelten fontos ünnep, ahogy közölte, október közepétől már a forgalmuk 60%-át a sírdíszok teszik ki. Saját, jellemzően prémium minőségű koszorúkkal készülnek az ünnepre:

Mindent az itt dolgozó kollégáink csinálnak: a tartós díszeket, a sírdíszeket, a koszorúkat, és kőtálakat is mind mi magunk készítünk el. Nagyon kedvelik ezeket a vásárlóik, a kőtálakból 4-5 félét készítünk. Moha alapra csinálunk még koszorúkat, háromféle méretben (15, 20 és 25 cm átmérőjűeket), amiket száraz termésekkel díszítünk. A Halottak napja előtti héten állunk neki a normann fenyős koszorúknak és sírdíszeknek

- mesélte a virágkereskedő a HelloVidéknek.

Ahogy a Tulkán Edina elárulta, nagyon kedvelt kategória náluk az élő fenyőágból készített sírdísz, amiket kövirózsával, szárazvirággal díszítenek, és tesznek rá mécsest is – rengeteg előrendelést szoktak felvenni ezekre is.

A tavalyihoz képest muszáj volt árat emelniük

Az alapanyagok ára az elmúlt egy évben legalább 30%-kal megemelkedett. Ahogy Tulkán Edina közölte a HelloVidékkel, csak a villanyszámlájuk két és félszerese lett a tavalyinak, ezt muszáj volt valahogy beépíteni az árakba. Azt tapasztalják, a vásárlók zöme meg se igazán lepődik az emelésen. Ebben szerinte az is közrejátszhatott, hogy nem egyszerre és hirtelen, hanem folyamatosan, nyár óta egyenletesen igyekeztek árakat emelni. Tatabányai és esztergomi várágboltjaiban most a mindenszenteki termékeiket körülbelül 15-20 %-kal drágábban kínálják, mint tavaly, de ahogy fogalmazott, ez az emelkedés jobbára csak az alapanyagár növekedését fedezi. A vágott és a cserepes virágok árai a tavalyihoz képest 20%-kal kerülnek drágábba, mint tavaly ilyenkor.

Mi virágosok ugyanakkor mindenképpen óvatosak vagyunk az áremeléssel kapcsolatban, mert nemcsak megélni, hanem túlélni is szeretnénk ezt az időszakot. Szeretnénk a vásárlóinkat is megtartani.

– emelte ki a virágkereskedő.

Friss árakról

A legolcsóbb koszorú most, 2022 őszén a tatabányai és az esztergomi üzletben egy 10 cm-es urnakoszorú, amit 1200 forintért kínálnak, a legdrágább 9900 forintba kerül: az egy élővirágos, tűzött sírdisz. Koszorúk tekintetében a 20 cm-es 2100 forintba, a 25 cm-es 2800-3000 forintba, a fenyős koszorúkat 2100 (20 cm), 3000 forintba (25 cm) kerül.

Szombathelyi piacon az árak 2022 október 25-én: Moha alap, kisebb koszorú: 2.000-2.500 forint

Moha alap, nagyobb koszorú: 4000-5.000 forint

Nagy koszorú, ezüstfenyős, kisebb méretben: 2.300 tól – 3500 forintig, nagyobb méretben: 5000-6.000 forint

Nagyobb tobozos koszorúk: 5.500- 8500 forint

Krizantémos nagyobb koszorúk: 8.500 – 10.000 forint

Spórolnak az emberek a virággal is

Azt azért mi is észrevettük, hogy amióta a vágott virág ára jelentősen megemelkedtek, akad olyan vásárló, aki inkább elvisz egy cserepes virágot, mert arra szívesebben áldoz. Nem egyszer fordul elő, hogy látva az árakat, inkább kevesebbet vesznek: aki eddig elvitt 5 szál rózsát, most csak 3-at vesz. De a névnap az névnap, virág és süti még mindig kell, azt azért megveszik az emberek, ha nem is annyit, csak pár szállal kevesebbet.

- mesélte a virágkereskedő.

Tatabányán és az esztergomi virágüzletben a koszorúvásárlás kapcsán is azt tapasztalják, hogy továbbra is keresik és megveszik az emberek:

Azt is megfigyeltük, hogy aki kevesebbet visz, az is áldoz rá, és nem is feltétlenül a legolcsóbbat keresik. Visz inkább egy szépet, de nem vesz hozzá már vágott virágot, hanem elvisz egy szebb koszorút. De azt is észre lehet venni, hogy megfontoltabbak az emberek, körülnéznek, elmennek más üzletekbe is, kimennek a piacra, ott is szétnéznek még vásárlás előtt. Jóval megfontoltabban döntenek, mint pár évvel ezelőtt.”

- közölte a szakember.

Mi lesz halottak napja után, további áremelkedésre készülhetünk?

Tulkán Edina bízik abban, hogy halottak napja után a mostani árakat tudják majd tartani:

Arra számítok, hogy a magyar termesztésű virágok áraiban minimálisan azért muszáj lesz még emelnünk, mert az itteni termesztőknél a bekerülési költség - a fűtés- és a villanyszámla drasztikus növekedése miatt - emelkedett. Ezen a területen már most érezhető némi árnövekedés, egyelőre 10% körüli emelést prognosztizálunk. Viszont az is látszik, hogy azoknál az egzotikus virágoknál, amelyikeket fűteni kell, termesztésük az energiaárak növekedése miatt külföldön is több pénzbe kerül, így ezeknél is érezhető az áremelkedés. Ilyen az orchidea, flamingó vagy az amarillisz - ezeknek az egzotikus virágoknak jelentősen megnőtt itthon az ára. Egy év alatt átlagosan például az amarillisz 40%-kal lett drágább: tavaly 1800 forint volt az eladási ára, idén 2500 forintért tudjuk adni a megnövekedett beszerzési ár miatt.

Egyre többen fejlesztették az online értékesítést és kiszállítást

Míg tíz éve alig volt virágos webshop, a Covid óta - kilépve a komfortzónából - egyre többen fejlesztették az online értékesítést, kiszállítást. Ma már törvény szerint mindenhol lehet kártyával fizetni, valamint szinte minden virágosnak van facebook-oldala, és egyre többnek weblapja. Számos vásárló, aki megszokta most, valószínűleg a jövőben is az online rendelést, kiszállítást választja majd.

A Virág Kaposvár is webáruházként működik. Ahogy a HelloVidéknek a tulajdonos elmondta, webáruházukban kifejezetten nincs halottak napi koszorú, de szoktak sírcsokrot rendelni erre a célra. Ezeknek az ára 9000 ft-tól kezdődik, és élővirágból van. Ők is küzdenek a beszerzési árak emelkedésével, miközben a forgalmuk a tavalyihoz képest csökkent:

A virágárak nagyon felmentek, van olyan virág, ami duplájára. A forgalmunk változó, de az idei év forgalma jóval kevesebb, mint a tavalyi. Nekünk a covid rekord forgalmat hozott, mivel rendeltek az emberek, s nem személyesen mentek, s végig nyitva is lehettünk. Az árainkon nem emeltünk annyit, mint amit kellene, mivel félünk, hogy a magas árat még kevesebben fizetik meg.

- tette hozzá az online virágkereskedő a Hellovidéknek.

Online árak: Sírdísz, koporsódísz, urnadísz : 8.900 Ft

“Bízza ránk”… Sírcsokor fehér virágokból : 14.000 Ft

Tűzött sírcsokor zöld –fehér színekkel: 8.500 Ft – 16.500 Ft

Tűzött sírcsokor pasztell színű virágokból :9.000 Ft – 17.500 Ft

Mik a koszorúkészítésben új trendek?

A szezonális időszakban a mindenszentekre készülő, illetve a kegyeleti díszek a virágkötő munkájának jelentős részét adják, de nem csak ők vannak ebben az időszakban leterhelve.

A halottak napja előtti az egyik legfontosabb időszak a virágszakma életében, nagyon nagy volumenű dolog. Van, aki egész évben nem foglalkozik virágkötészettel, de ilyenkor nekiáll és eladásra készít koszorúkat, tálat vagy mécseses díszeket. Erre szokták mondani, hogy boldog boldogtalan belevág, minden autó csomagtartóból mindenszenteki dísz kerül elő. Részben jó ez, mert megjelenik a piacon a magas nívójú és szakmailag is igényes munka, részben rossz is, mert lépten-nyomon látni szakmailag vállalhatatlan díszeket is. Persze, a pénz beszél, szokták mondani, de az sem feltétlenül igaz, hogy a kevésbé minőségi munkák annyival olcsóbbak lennének, ezért is érdemes, mielőtt vásárolunk, kicsit körbenézni

– nyilatkozta a HelloVidéknek Seres Györgyi kertészmérnök, virágkötő-mester és oktató.

Egyre közkedveltebbek a személyre szóló egyedi díszek is. Nem csak koszorúk, hanem a különböző öntött formába készített tartós díszek is egyre divatosabbak. Kedveltek a szív, kereszt formák is a koszorúk mellett.

Jellemző azért a virágkötő szakmában is egy generációs különbség. Az idősebb és a fiatalabb generáció más és más technológiával dolgozik. Más módszerek voltak a 2000-es években, mások a ’80-as években, de nagyon mások az alapanyagok és technológiák is most. Ha valaki rutinszerűen csinálja a dolgokat, és azzal elégedettek a vevők, akkor nem biztos, hogy vált, de egy ambiciózusabb virágkötő, kortól függetlenül, azért jellemzően szeret mindig kicsit újítani, így a trendekben is van elmozdulás

– mesélte Seres Györgyi, aki kiemelte még, hogy a virágkötészetben most nagyon erőteljes a naturális, a természetes anyagok felé való elmozdulás.

A koszorúkon a kevés díszítő anyag, a kevés szalag, azoknak is a természetes formája jellemző. Nagyon sok a gyűjtött dolog, ami a környezetünkben megvan, mindenütt ezt látom a virágkötészetben, mindegy alapvetően milyen ünnep vagy évszak, vagy alkalom van

– tette hozzá a virágkötő-mester.

Címlapkép: Getty Images