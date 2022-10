Érik a kandalló-krízis Magyarországon: horror áron a kályhák, hamarosan hiánytermék lehet

A július közepén bejelentett energiaár drágulásával soha nem látott kereslet keletkezett az alternatív fűtési megoldások iránt, főleg a klasszikus hármast keresték az emberek: kandalló, kályha, sparhelt.

Sokan online rendeltek, de a bemutatótermekben, sőt a nagyobb áruházláncokban is tömegek jelentek meg, hogy pánikszerűen vásároljanak az alternatív fűtőeszközökből. A Warnex-Global Magyarország Zrt. raktáraiban hiába állt rendelkezésre a téli szezonra eltárolt sok ezer darabos kályha készlet, ezeket a vásárlók nagyjából egy hónap alatt elvitték.

Cégünk az egyik legnagyobb kandalló, kályha, sparhelt forgalmazó a piacon, több mint 25 gyár kizárólagos képviseletét látjuk el hazánkban és már a bejelentést követően azonnal elkezdtünk tárgyalni Európa meghatározó kandallógyártóival a további extra mennyiségeket illetően, akik sajnos úgy tűnik nem tudnak lépést tartani a megnövekedett kereslettel és a gyártási kapacitásuk növelésével sem tudják kiszolgálni a hatalmas igényt ezekre a termékekre.

A kandallógyáraknál általában fél évre előre megtervezik a gyártást is és nagyon nehéz ebbe az ütemtervbe további mennyiségeket beszorítani. Akadnak azonban olyan gyártók akiknél már 1 évre előre le van kötve a teljes mennyiség. Jelen helyzetben a teljes kapacitással működő gyárak nem képesek elég fűtőberendezést gyártani, hiszen mindenki érdeklődik, mindenki rendelne egész Európában.

A magyar piacon a legkelendőbbek az 50.000-200.000 Forintig terjedő kandallók, amikből már csak kevés kapható, készlethiány alakult ki. A cég nagyjából 25.000 kandallót, sparheltet értékesített idén a magyar lakosságnak, de ez a szám többszörösére is nőhetne, amennyiben lenne megfelelő készlet. A termékek utánpótlása lelassult, legtöbbször ami beérkezik a raktárba, pár nap alatt elfogy. Ezeket a termékeket már a nagyobb barkácsáruházakban, hipermarketekben sem lehet kapni.

Sokan csak később kezdtek el az elektromos fűtési megoldásokon gondolkozni, így most ősszel megnőtt az inverteres split klímák és az elektromos kandallók, elektromos fűtőtestek iránti kereslet, amikből még mindig van raktáron a legtöbb boltban és ezek is óránként 1-2 kW fogyasztással kitűnő kiegészítő fűtési lehetőséget kínálnak a kisebb otthonokba.

A fűtési szezon kezdetével sajnos megjelentek olyan hírek is, hogy a szegényebb településeken használt ruhával, olajos ronggyal, műanyaggal és festett bútorokkal is elkezdtek fűteni, és ez érezhető az egész környéken. Valószínűleg a közeljövőben több településen is nagy lesz a füst, ha nem a megfelelő anyaggal - főleg száraz tüzifával - fűtenek.

Nehezíti a tüzelőanyag ellátást az is, hogy a fatelepeken is óriási az igény a hatósági áras tüzifára, amit nehezen tudnak a kereskedők kielégíteni, vagy csak hosszú átfutási idővel. Mindenképpen fontos, hogy a beszerelt fűtőberendezéseket szakember is ellenőrizze, így nem fordulhat elő, hogy a füst nem távozik a lakásból, valamint csakis az előírt tüzelőanyagokkal fűtsünk, ezzel is garantálva az ott élők biztonságát és a kandallók élettartamát.

Címlapkép: Getty Images