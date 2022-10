Egyre több vidéki magyar már így vásárol: sorra nyitják az ilyen boltokat a láncok

A vidéki Magyarországra leginkább a személyes vásárlás volt a jellemző a Covid berobbanásáig, mert jobban szerették „megfogni” a vásárolt termékeket. A koronavírus járványt követően újabb kihívásként az energiakrízis és infláció változtatja meg a vásárlási szokásokat. Kíváncsiak voltunk rá, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben hogyan alakultak az online szolgáltatások igénybevétele, ezért felkerestünk nagyáruházakat, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat. Nézzük, mennyire spórolnak a vidéki magyarok!

A Spar szerint a házhozszállítás országszerte kedveltebb. Az átvétel módja tekintetében (házhozszállítás vagy drive-in) pedig nem érezhető az infláció hatása eddigi tapasztalataik alapján. A vásárlók részéről továbbra is a víz, a 2,8%-os UHT tej, valamint a császárzsemle szerepel a top cikkek között. Spájzolás nem tapasztalható. A rendelések kosárértéke stagnál, az energiaválság hatása nem érezhető egyelőre. Az online vásárlók körében az eladott termékek mennyisége csökkenésnek indult. Pár kategóriától eltekintve (úg,y mint a különböző konzervek) mindenhol csökkenés tapasztalható.

Az Auchan vidéken egyelőre nincsenek jelen friss élelmiszer kiszállítással, tartós élelmiszer esetén. A házhosszállítás a jellemző, nem élelmiszernél pedig mind a házhozszállítás, mind a csomagpontra történő rendelés népszerű.

Budapesten és az agglomerációban továbbra is népszerű a friss élelmiszerek vásárlása, azonban úgy látják, hogy a tartós élelmiszerek mennyisége az utóbbi eladásokat tekintve megnőtt. Az energiaválság bejelentése óta a kosárértékekben inkább emelkedés tapasztalható. Érzékelhető a lefelé vásárlás jelensége, vagyis a vásárlók a napi fogyasztási cikkek esetén inkább a kedvezőbb áru, de kiváló minőségű sajátmárkás termékeket választják.

A Tesco szerint az infláció nem feltétlenül befolyásolja az áruházi és online felület közötti választást esetükben, hiszen a Tesco online szolgáltatásában, a Tesco Otthonról felületén az áruházival hasonló árakat és promóciókat alkalmaz. A Tesco Otthonról forgalmát a járványidőszak jelentősen felpörgette, de a pandémiás évek után is csak egyszámjegyű, a vártnál kisebb visszaesés következett be, és bár nem érték el újra a járvány alatti csúcsot, de az online forgalmuk így is folyamatosan növekszik.

Az online rendeléseken belül a házhozszállítás aránya lényegében változatlan maradt a korábbi időszakokhoz képest. A kosárérték kb. 10 %-kal emelkedett az előző évhez képest a vidéki lokációkon. Az infláció hatott mind a kosárértékre, mind a kosárösszetételre.

Tapasztalataik szerint a vásárlók próbálják megtalálni a számukra legjobb stratégiát a magas infláció és a növekvő energiaárak leküzdésére. Sokan úgy próbálják csökkenteni a kiadásaikat, hogy egy-egy vásárlás alkalmával kevesebb terméket tesznek a kosarukba, de jellemző az is, hogy többen keresik a promóciókat, így több boltot keresnek fel, mint korábban, hiszen mindenhol igyekeznek kihasználni a promóciós előnyöket. A Tesco-nál az elmúlt hónapokban értékben és darabszámban is nőtt a promóciós termékek forgalma.

Tapasztalják azt is, hogy a magas infláció már a magasabb jövedelmű vásárlókat is érzékenyen érinti, ezért ők is elkezdték optimalizálni az élelmiszerre fordított kiadásaikat. Így egyre többen és egyre gyakrabban választják az alacsonyabb áru, azonban minőségben kiváló sajátmárkás árucikkeket, melyek értékesítése hónapról hónapra növekszik. Ez az online rendelések esetén is igaz – a vásárlók között egyre népszerűbbek a sajátmárkás termékek, akárcsak a bolti bevásárlások esetén.

Tisztában vannak vele, hogy a jelenlegi inflációs környezet milyen kihívásokat jelent a háztartásoknak, ezért minden körülmények között vásárlóik mellett állnak, és segítik őket abban, hogy az általuk nyújtott lehetőségekkel jól be tudják osztani a pénzüket. Magyarországon üzleteikben és online is éppen ezért Árgarancia felirattal jelölik azokat a termékeket, amelyek árát tartósan alacsonyan tartják. Ez közel 700 alaptermék, illetve olyan árucikk, amiket a vásárlók gyakran keresnek. Ezeknek az árát minden héten ellenőrizik, és vállalják, hogyha valahol a vásárló olcsóbban vásárolta meg a termékeket, akkor a különbözetet visszafizetik.

Még olcsóbb lehet a bevásárlás, ha vásárlóik rendeléskor használják Clubcard kártyájukat. Ezzel számos terméket eleve kedvezőbb áron vehetnek meg, mint azok, akiknek nincs hűségkártyájuk. Már több mint 1,5 millió aktív Clubcard-taguk van. A Clubcard programban a vásárlók minden elköltött 100 forint után 1 pontot kapnak, amit az alkalmazásban akár azonnal utalványokra válthatnak.

Október 2-án indították el VasárnAPP programjukat, melynek keretében a vásárlók 5% kedvezményt kapnak vásárlásuk összegéből, ha fizetéskor beszkennelik Clubcard alkalmazásuk erre jogosító kuponját. A kedvezmény az összes többi áruházi kedvezménnyel összevontan érvényes. Emellett a nyugdíjasok minden kedden szintén 5% kedvezményt kapnak a vásárlásuk végösszegéből, ha használják hűségkártyájukat. Ezzel tovább csökkenthetik kiadásaikat. Ez több mint 2,5 millió embert érint az országban, akik közel 200 üzletükben élhetnek a lehetőséggel.

