A rezsihorror miatt döbbenetes leállásra készül a város: az állatkertben is komoly a gond

Bezárja kapuit Nyíregyháza, a város költségei óriásit nőttek a rezsiválság miatt, nem tudják nyitva tartani az intézményeiket. Határozatlan ideig bezárják az uszodát, a jégpályát, a könyvtárat és a színházat is. A Nyíregyházi Állatpark sem ússza meg, kénytelenek ott is intézkedéseket bevezetni - hangzott el az ATV Híradójában.

Nyíregyháza gyakorlatilag teljesen elesett az elszálló energiaárak miatt. Bezár a színház, a városi könyvtár, a művelődési ház és annak alfiókjai, valamint az uszodák is - tájékoztatta az ATV Híradót Babosi György, a Szövetségben Nyíregyházáért önkormányzati képviselője. Közölte azt is, hogy az Aquaris egyelőre nyitva marad, valószínűleg az csak januárban zár majd be.

A helyiek nem értenek egyet a bezárásokkal, azt szeretnék, ha az állam a központi büdzséből gondoskodna a fűtésrevalóról.

A gáz ára mostanra 100 euró alá esett a holland tőzsdén, ami köbméterben nagyjából 400-420 forintos árat jelent. Ez több mint 45 százalékos áresés augusztushoz képest, amikor a gáz piaci árát 747 forintban határozta meg energiahivatal. Az összeget ráadásul október elsejétől tovább emelték: köbméterenként 767 forintra.

Mi lesz a vidéki állatkerttel?





Hiába magas a rezsi, az állatkertek esetében nem megoldás a bezárás, hiszen az állatokról minden esetben gondoskodni kell. Egyes fajok nem maradhatnak fűtés nélkül, esetükben egyenesen katasztrófához vezetne, ha 18 fokosra csökkentenék a hőmérsékletet

- mondta Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója az ATV-nek. Hozzátette: ötezer lakójuk van, akiknek a megfelelő életteret biztosítaniuk kell, ezért bármennyire is nehéz, de muszáj lesz még jobban takarékoskodniuk.

Eddig az állatkert fűtésszámlája 100 millió forint volt, ez most négyszeresére emelkedett, és a 200 milliós áramszámla is csaknem az egymilliárdhoz közelít a közbeszerzési eljárás lezárta után. A spórolás jegyében több irodát és állatházat is összevonnak.

Címlapkép: Getty Images