Egyre több gazda fekteti ebbe a pénzét: megindult a roham ezekért a gépekért

A precíziós gazdálkodást támogató pályázat alapvetően megváltoztatta azt, hogy milyen mezőgazdasági gépeket kerestek az utóbbi időben a magyar gazdák - mondta az Agrárszektornak Illés Zoltán, az AGROTEC Magyarország Kft. ügyvezetője. Az elmúlt hónapok történései, az alapanyagok, a gépek és az energia árának emelkedése, valamint az idei évet meghatározó aszály azonban súlyos döntés elé állította az ágazat azon szereplőit, akik komolyabb beruházásokat, fejlesztéseket terveztek. A szakember beszélt arról is, hogy mely gépkategóriák és géptípusok voltak a nagy beszerzési láz nyertesei, és melyek forgalma esett vissza, illetve hogy milyen nehézségek tapasztalhatóak az öntözéses gazdálkodás alá vont területek bővítése, és az öntözési rendszerek kiépítése terén.

A portál több dolgoról is kérdezte a szakembert: első körben arról faggatták, hogy az alkatrész- és chiphiány rendkívüli mértékben befolyásolja a mezőgazdasági gépek gyártását, és ezzel együtt a forgalmazását is. Hogy akadtak-e fennakadások, problémák az ellátásban? Arról a szakértő azt mondta, hogy:

Szerintünk a chiphiány már sokkal kevésbé érezteti a hatását a gépek szállítási határidejében, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor hirtelen megnőttek ezek a szállítási határidők. Az általunk forgalmazott termékeknél azt tapasztaltuk, hogy idén nyáron nagy változások voltak ilyen téren, és a gyártók sokkal kevésbé hivatkoznak erre a fajta problémára. Mindemellett azért vannak olyan részelemek, amelyek továbbra is problémát jelentenek a gyártás folyamán, ezek elsősorban a gumi, illetve a hajtóművi beszállítói körből származó dolgok. Jellemzően azt lehet mondani, hogy aki a standardtól eltérő, nagyon egyedi kivitelt, egyedi felszereltséggel rendelkező gépet akar rendelni, azoknak az átfutási ideje továbbra is elég hosszú, ha viszont nem, akkor javult a helyzet. De ez elsősorban az európai gyártásokra érvényes. Ha valakinek Amerikából kell gép, ott továbbra is fennállnak a problémák, ugyanis az amerikaiak inkább a saját belső piacukra összpontosítanak, és csak ezt követi az egyéb igények kiszolgálása.

Az interjú során arra is kitértek, hogy 2022-ben az előző évhez képest határozottan felpörgött a mezőgazdasági gépek piaca, a magyar gazdák és vállalkozások komoly beszerzéseket hajtottak végre. Hogy mi lehetett ennek az oka? Illés Zoltán szerint a magyarországi gépbeszerzéseket nagy mértékben befolyásolta az a körülmény, hogy az elmúlt időszakban jelentős támogatási programok voltak, amik érintették a gépforgalmazást is. Mindenki számára ismert a precíziós pályázat, amelyben előszőr csaknem 200 milliárdnyi gépértéket céloztak meg, de ha jól tudom, ennek már csaknem a duplája kapott pozitív elbírálást. Ez komoly hatással volt arra is, hogy a gazdálkodók milyen gépek iránt érdeklődtek. Egyértelműen ki volt kötve a pályázatban, hogy a precíziós megoldásokkal ellátott gépek jöhetnek csak számításba. Ugyanígy jelentős volt az állattenyésztés technológiai korszerűsítéséhez kapcsolódó gépek iránti igény is, illetve a kertészeti gépek iránti érdeklődés is.

Az eddigiektől eltérően ezekbe traktorok, erőgépek is bekerülhettek bizonyos értékhatárig, illetve bizonyos motorteljesítményig. Akik ebben a körben gondolkodtak, még azok is magasabb felszereltségű, magasabb technikai színvonalú gépet próbáltak ide betenni. Ebben a kategóriában eddig az egyszerűbb megoldásokat favorizálták a gazdák, de most mind az erőátvitelt, mind a kényelmi komfortot tekintve a magasabb felszereltséget keresték. A növényvédelmi vagy a tápanyag-utánpótlásra használt munka- és célgépekre is igaz ez, komoly súlymérős, precíziós, változtatható dózisú kijuttatást lehetővé tevő gépeket adtunk el javarészt

Mint mondta, ez természetesen az értékesített gépek árában is jelentkezett. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet által készített negyedéves statisztikák alapján egy gép átlagárának a növekedése nemcsak abból adódik, hogy a gyártók növelték az árakat, vagy hogy a forint gyengült, hanem abból is, hogy lényegesen magasabb színvonalú, magasabb specifikációjú gépek kerültek eladásra. A végösszegekben ez sok százalékot tud jelenteni. Egy 20 millió forintba kerülő permetezőből nagyon könnyű 30 millióst csinálni. Ráadásul az esetek nagy részében ez nem a felcicomázást jelenti, hanem egyrészt olyan extrákat, amelyekkel a gépek kapacitása jobban kihasználható, vagy kicsit könnyebbé teszi a kezelő munkáját, ezért az nem fárad el annyira a nap végére, kevesebb veszteséggel dolgozik, kevesebb műtrágya, illetve növényvédő szer felhasználásával, vagy hogy nem szór ki feleslegesen vetőmagot. A kombájnoknál is látjuk ezt a tendenciát, van egy törekvés a nagyobb kapacitás elérésére, hiszen egyre kevesebb a rendelkezésre álló munkaerő, ahol eddig három kombájnnal arattak, szeretnének kettővel.

Elmondható, hogy évről évre kimutatható a teljesítménynövekedés. Ez természetesen együtt jár az átlagár emelkedésével is. A 2021-eshez képest a gépes forgalmunk időarányosan csaknem 80%-kal nőtt. De ez csakis ezeknek a pályázatoknak köszönhető, amik elég gyorsan kifutnak, és az a kérdés, hogy ezt követően hogyan lesz tovább

