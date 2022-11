A többségnek megérné váltani, mégsem lépjük meg ezt a spórolást: inkább bankolunk drágán

A költségek őrületes emelkedése a banki szolgáltatásokat sem kerülte el. Ennek hatását mindenki érezheti, akinek van bankszámlája. A bankszámlavezetés költségeinek változása ráadásul a mostani inflációtól függően is sokaknak okoz problémát, hiszen a legtöbben nem igazítják a csomagjukat a változó költési szokásaikhoz. Magyarországon a legtöbben persze óvakodnak a számlacsomagváltástól, pedig komoly pénzeket spórolhatnának meg rajta - írta a Pénzcentrum.

Hacsak nem az elmúlt hónapokban nyitottunk új bankszámlát, érdemes lehet körüljárnunk a friss ajánlatokat és elgondolkozni a számlacsomag-, vagy akár a bankváltáson. A többség ezzel szemben ma is a hosszú évekkel ezelőtti számláján tartja megtakarításait, anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítana annak költségeire, vagy tudatosan végiggondolná, hogyan faraghatna le ezekből a járulékos kiadásokból. Pedig nem csak a banki konstrukciók változtak sokat, de a legtöbbünk bankolási szokásai sem állandóak, azok is folyton alakulnak, ezért is érdemes bankszámlacsomagunkat is aktualizálni hozzájuk.

Egy bankszámla havi költségét megállapítani persze összetettebb feladat lehet, mint elsőre gondolnánk - írta cikkében a Pénzcentrum. Számos faktor közrejátszhat benne, kezdve az utalásaink számától, az ATM használaton keresztül a beszedési megbízásaink számáig. Ez, azaz a sokféle díjtétel az oka annak is, hogy néhány év alatt (többnyire a költési szokásainkat lekövetve) ilyen váratlan módon megdrágulhat a számlacsomag fenntartása.

Érdemes alaposan átböngészni számlakivonatunkat és átnézni, hogy mikor, milyen jogcímen és mekkora terheléssel élt a bankunk. Amennyiben ezt hosszú ideje először tesszük, jó eséllyel futunk bele olyan tételbe, amire nem is számítottunk. Ha pedig drágának, vagy inkorrektnek találnánk amit látunk, nézzünk körül a jelenleg elérhető ajánlatok között. Jó esély van rá ugyanis, hogy találunk jobb csomagot, akár még a saját bankuknál is, de a versenytársaknál szinte garantáltan.

- tanácsolták, majd hozzátették, az utóbbit is célszerű lehet pedig számításba venni. A magyarok ugyanis rendkívül hűséges ügyfelek, akik ritkán váltanak bankot. De ez alapvetően hiba, amin hosszú távon akár egy bankszámla esetén is sokat bukhatunk.

A lap szerint többek között a következő tényezőkre érdemes mindenképp odafigyelni, ha most szeretnél bankot, vagy bankszámlacsomagot váltani:

Meddig tartanak az esetleges akciók, meddig lesznek érvényesek?

Ha hitelt vennél fel, vagy befektetnél, a kiegészítő termékek költségeit érdemes átvizsgálni.

Mennyi a számlavezetési/havi zárlati díj?

Hány átutalást teljesítünk havonta és mekkora összegűek?

Mennyi az idegen ATM-ből történő pénzfelvétel díja? Mennyire fordulhat elő erre vonatkozó igény?

Milyen internetes bankolási lehetőség van, és az mennyibe kerül?

Van-e SMS-értesítési szolgáltatás pénzfelvétel esetén és ha igen, mennyit számol fel érte a bank?

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images