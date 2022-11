Hivatalos: új autópályák épülnek Magyarországon, rengeteg autóst érintenek a fejlesztések

Az elkövetkező négy évben 60,8 milliárd forint fordítható komplex közútfelújításra és -fejlesztésre, míg a következő két évben 8 milliárdból lehet útfelújításokat végezni. A Magyar Közlönyben megjelent határozatban a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatokra szánt összeg 18 milliárd forint a 2022-es évben. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogutódjának, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (MKIF) a segítségével válogattuk össze a vidéket érintő, legújabb útfejlesztéseket az országban.

Megváltozott a felügyeleti szerv

Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnik, és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium (1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) veszi át.

Részlegesen lezárják az M7-es autópálya ezen szakaszát

A 67. sz. főút Kaposvár (észak) és az M7 autópálya 2×2 sávosra történő bővítése – Látrány elkerülő szakasz projekt előrehaladása érdekében, körforgalom építése miatt 2022. november 3-án lezárták előreláthatóan 2022. november 30.-ig az M7 autópálya és a 67. sz. főút csomópontjában (135-ös) az alábbi kétirányú csomóponti ágat:

az M7 autópálya Nagykanizsa felől a 67. sz. főútra vezető lehajtó ág

az M7 autópálya 67. sz. főútról a Budapest irányába vezető felhajtó ág

A lezárás időtartama alatt az alábbi útvonalakon lehet megközelíteni a településeket:

A Nagykanizsa felől érkezők a 130-as jelzésű Balatonőszöd, Szólád M7 autópálya csomópontot használva érik el Kaposvárt, Balatonlellét, Balatonszemest és a környező településeket.

a 130-as jelzésű Balatonőszöd, Szólád M7 autópálya csomópontot használva érik el Kaposvárt, Balatonlellét, Balatonszemest és a környező településeket. A Kaposvár felől érkezők szintén a 130-as jelzésű Balatonőszöd, Szólád M7 autópálya csomópont igénybe vételével tudnak Budapest irányába közlekedni.

szintén a 130-as jelzésű Balatonőszöd, Szólád M7 autópálya csomópont igénybe vételével tudnak Budapest irányába közlekedni. A Budapest felől Kaposvár felé közlekedőket, valamint a Kaposvár irányából Nagykanizsa felé közlekedőket a 135-ös jelzésű M7 autópálya csomópont részleges lezárása nem érinti.

A projekt keretében a 67. sz. főút 85+300 km szelvényében épülő vadátjáró műtárgy esetében a hídgerendák beemelésére is sor kerül a lezárással érintett időszakon belül.

A hídgerendák beemelésére 2022. november 4. és előreláthatóan 2022. november 11. közötti időszakban kerül sor. A hídgerendák beemelésének idejére időszakosan, rövid ideig a forgalmat mindkét irányban jelzőőrös forgalomirányítással terelik.

160 kilométernyi mellékút újul meg

Az elmúlt évek egyik legnagyobb útfelújítási programja, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében mintegy 160 kilométernyi mellékút fejlesztése valósul meg országosan 89 szakaszon, összesen 31,616 milliárd forint értékben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában. A projekteket a társaság európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósítja meg. Eddig 21 útszakaszon 31,47 kilométernyi út újult meg, további 16 szakaszon jelenleg is zajlanak a munkálatok.

A program keretében az elmúlt években több alprogramon keresztül összesen 241 út, 592 kilométernyi szakasza újulhatott meg, összesen 65 milliárd forint értékben. A jelenlegi úgynevezett maradványkeretből megvalósuló országosan 160 kilométernyi fejlesztés jelentős része már idén elindult, illetve elindul, de lesznek a jövő évre áthúzódó munkák is. A felújítások a TOP-1.3.1-15 és TOP-1.3.1-16 kódszámú Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című felhívás részét képezik.

Zala megyében, a program részeként 1 kilométeren megújuló Keszthely-Várvölgy összekötő úton egy környezetbarát, a körforgásos gazdaságot is segítő innovatív technológiaként úgynevezett hideg remix eljárást alkalmaznak a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a meglévő burkolatot és a ráterített zúzottkövet cement adagolással összedarálják és ez kerül be az út alaprétegébe.

A TOP program támogatási forrásaiból megvalósuló projektekben közös, hogy a felújítások részeként a szakemberek gondoskodnak a meglévő burkolat profilmarásáról, a szükséges burkolatmegerősítésekről, a teljes felületen új aszfalt kötő- és kopóréteget beépítéséről és a felújítási szakaszokon új stabilizált padka építéséről is. De nemcsak az út, hanem annak környezete, az árkok, átereszek is megújulnak, illetve a forgalomtechnikai elemeket is kicserélik vagy felújítják a kivitelezők, vagyis sor kerül a KRESZ táblák cseréjére, és új tartós burkolati jelek festésére is.

A beruházások megvalósulását követően általánosságban elmondható, hogy nő a forgalombiztonság és nagymértékben javul az út szolgáltatási színvonala az érintett szakaszokon. Egy-egy hasonló fejlesztéssel pedig nemcsak az adott útszakaszon közlekedők nyernek, ugyanis a felújításokkal felszabaduló üzemeltetési forrásokat így más szakaszokon tudják a Közút szakemberei hasznosítani, hogy ott is megfelelő utazási körülményeket biztosíthassanak az autósok számára

- számolt be a Magyar Közút.

Motorosbarát szalagkorlátokat építenek országszerte

A Magyar Közút és a Humda együttműködésében valósul meg a fejlesztés. A statisztikák szerint országosan évente mintegy 1200-1300 motoros baleset történik, ennek nagyjából 5%-a, vagyis évi 50-60 eset halálos kimenetelű. A halálos motoros balesetek leggyakrabban útkanyarulatokban, pályaelhagyás miatt történnek. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért még 2021 év végén együttműködési megállapodást kötött a HUMDA Zrt.-vel, hogy a motorkerékpárral közlekedők védelme érdekében a szükséges helyeken a vezetőkorlátokat motoros-alácsúszásgátló elemekkel egészítsék ki. Első körben Baranyában 12 és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 helyszínen kerülnek ki idén ezek az új elemek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a HUMDA Zrt. együttműködési megállapodásának részeként kerültek fel 2022. október 21-én az első motoros-alácsúszásgátló elemek a 66-os főút Mánfa térségi szakaszán. Ezen kívül Baranyában hamarosan a Pécs-Abaliget összekötő út 11 szakaszára is kihelyezik a közútkezelő mérnökségi szakemberei ezeket az eszközöket, összesen 760 méter hosszban.

A helyszínek kijelölésében a HUMDA Zrt.-n kívül a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület, a korlátelemeket gyártó cég képviselői és a közutas szakemberek közösen döntöttek. Nem véletlenül esett a választás ezekre a helyszínekre: az utak vonalvezetése és a táj is csábító a motorosok számára, azonban a bátrabbak sokszor a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekednek ezeken a szakaszon, melyekből több baleset is származott már. 2021-ben 1 könnyű sérüléssel járó motoros baleset volt a 66-os út érintett szakaszán, míg 1 súlyos sérüléssel járó eset volt a Pécs-Abaliget úton, és ami sokkal megrázóbb, hogy 2016-ban és 2018-ban is voltak halálos balesetek ezeken az utakon.

Az országban már több olyan helyszín van, ahol ilyen szalagkorlátok vannak telepítve: például Pest megyében a 3-as főúton a mogyoródi csomópont térségében, Zalában a 76-os főút két szakaszán és a Komárom-Esztergom megyei Bajna és Héreg közötti mellékút egy ívében, illetve hamarosan Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Trizs és Aggtelek közötti mellékúton.

Ezeken kívül két évvel ezelőtt fontos kísérleti projektet indított a Magyar Közút a Komárom-Esztergom megyei Bajna és Héreg közötti úton is. Ott az egyik ívnél speciális útburkolati jelek és neon sárga hátterű figyelmeztető jelzőtáblák kerültek ki az útra. A szakaszon zöld vonallal kijelölték az optimális ívet motorosok segítségével és az ellenkező irányú forgalmi sávok közötti távolság tartása érdekében fehér színű új útburkolati jeleket festettek fel a szakemberek.

Megkezdték a Kalocsa-Paks Duna-híd szabad szerelését

Négy zsaluzókocsi dolgozik a Kalocsa- Paks Duna-hídnál, hogy a két part közötti teljes összeköttetés létrejöjjön 2023 év végére. A bal ártéri hídszerkezet (kalocsai oldal) a szeptember végén végrehajtott utolsó tolási fázissal a végleges helyére került. A jobb ártéri hídszerkezet (paksi oldal) szerelése folyamatosan zajlik. A műszaki készültség itt jelenleg 30%-on áll.

A 440 méter hosszú mederhíd alépítményei elkészültek, a kalocsai hídág indítózöm szilárdulását követően beemelték a zsaluzókocsikat a keleti (kalocsai) oldali mederpillérre. A művelethez szükséges 4 zsaluzókocsi (mindkét mederpillérhez 2-2 db) részegységei 6 országból érkeztek, az egyedi konstrukciót Magyarországon szerelték össze a szakemberek. Az emelésüket a Clark Ádám úszódaru segítségével, egy napos hajózási zárlat mellett hajtották végre, és ugyanígy fog megtörténni a másik mederpillér vonatkozásában is, mintegy 3-4 hét múlva.

A műveletet a Duna felett minden különösebb alátámasztás nélkül hajtják végre, így a kivitelezés teljes ideje alatt a nemzetközi hajózási útvonal zavartalanul üzemel.

A szabad szerelés munkafázist követően, a zárózömök betonozása után a zsaluzókocsikat szétbontják, és tulajdonképpen ekkor jön létre a két part közötti teljes összeköttetés a bal- és jobb ártéri híddal együtt. Miután a híd főtartó szerkezete elkészült, megkezdődhet a hídtartozékok szerelése, valamint a befejező folyamatok kivitelezése.

Hónapokkal korábban kaphatja meg felújított útját a Pest megyei település

Októberben befejezte a HE-DO Kft. a külterületi mezőgazdasági út felújítását Püspökszilágyon, így a tervezettnél három hónappal korábban átadhatják azt a forgalomnak.

A HE-DO Kft. a helyi önkormányzat megbízásából újítja fel a Pest megyei település útját a teljes hosszon, mintegy 1630 méteren. Az 50 évvel ezelőtt készült nagy forgalmú úton többször söpörtek villámárvizek.

A HE-DO Kft. szakemberei a felület profilba maratását követően a tervezett helyeken elvégezték a lokális pályaszerkezet-cseréket. Ezután megkezdődött a padkák, árkok leszedése és űrszelvény-bővítése, megtörténtek a szegélyépítések és az árokburkolások. Az építési forgalom által megterhelt „útalapot” ismételten megerősítették, majd lokálisan kötőréteget terítettek, a teljes felületre pedig kopóréteg került. A projekt utolsó fázisában kerül sor a padkaépítési és forgalomtechnikai munkálatokra novemberben.

Gőzerővel folynak az autópályaépítési munkák

2022. október 10-től (hétfőtől), várhatóan november közepéig folyamatosan dolgoznak a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársai az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályák különböző szakaszain. A következő hetekben Bicske, Komárom, Kál, Gödöllő, Martonvásár, Balatonvilágos és Fonyód térségében lehet számítani terelésekre, a forgalmi sávok időszakos lezárására.

Az MKIF Zrt. azokon a szakaszon végez felújítási munkálatokat a tél beköszönte előtt, amelyek állapota a leginkább indokolta ezt. 127 ezer négyzetméter, csaknem 18 focipálya nagyságú felületre kerülhet új burkolat, ha szükséges, több rétegben is.

Ezen munkáltok elvégzésére azért van szükség, hogy a téli időszakban is zökkenőmentesen használhassák a gyorsforgalmi utakat, és elkerüljék az utak állapotának romlását.

Igyekeznek a munkálatok során a legkevésbé akadályozni a forgalmat, de elkerülhetetlen a dugók, torlódások kialakulása. Ezért, ahol lehetőség van rá, éjszaka dolgoznak majd az útépítők. Indulás előtt mindenki tájékozódjon az aktuális lezárásokról az ÚTINFORM segítségével.

Burkolatjavítási munkák miatt forgalomkorlátozás az autópályán

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában a beton burkolat cseréjét végzik a szakemberek az M0-s autóúton Rákoscsaba térségében és az M31-es autópálya két szakaszán 2022. október 17-e, hétfőtől, várhatóan egy hónapig. A burkolatjavítási munkák ideje alatt forgalomkorlátozásra számíthatnak a közlekedők. Október 17-e, hétfőtől

az M31-es autópálya Gödöllő irányába a 3-as kilométerszelvény környezetében egy forgalmi sávra, míg az M0-s autóút irányába a 7-es kilométerszelvény térségében a meglévő három sáv helyett két sávra szűkül. Október 18-a, keddtől az M0-s autóúton az M3-as autópálya irányába a 31-es főúti csomópontot követően a kapaszkodó sávot lerövidítik a szakemberek, továbbá a munkavégzés környezetében sávelhúzásra kell számítani.

A burkolatjavítás ideje alatt lesznek olyan időszakok, amikor a közlekedők tényleges munkavégzést nem fognak látni az érintett szakaszon, azonban a technológiából adódóan a beton szilárdulási ideje miatt az érintett forgalmi sávokat még nem fogják tudni megnyitni a szakemberek

- közölte a Magyar Közút.

A karbantartási munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon.

