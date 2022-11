Végre egy jó hír! Ebben a vidéki városban nyitva tart a gyógyfürdő, és lesz díszkivilágítás is

A képviselő-testület döntött energiahatékonysági intézkedésekről. A Sárvár Aréna épületrészeit energetikai szempontból elkülönítik egymástól. Az intézmény, benne a mozi továbbra is fogadja a látogatókat, a gyógyfürdő is nyitva lesz, és az ünnepi díszkivilágításról sem kell lemondaniuk a lakosoknak, számol be a vaol.hu.

A gyógyfürdő nyitva tart. Ha a működés feltételeiben, lehetőségeiben lényeges változás állna be, a cégvezető javaslatot tesz a tulajdonos önkormányzatnak a módosításra. A Nádasdy Kulturális Központban működő múzeumban, könyvtárban és művelődési központban, a palotaépületben lévő helyiségekben novembertől temperáló fűtés van. Az ülés több napirendjének tárgyalására is az elhibázott uniós szankciók miatti energiaválság, a háború okozta infláció negatív hatásai miatt került sor. Az önkormányzat igyekszik védeni a helyi gazdaságot és Sárvár polgárait. A vendéglátóipari előkertek üzemeltetői mellett a közterületen – például sütőipari termékeket – árusító vállalkozásoknak nem kell közterület-használati díjat fizetniük 2023. április 30-ig. A válsággal sújtott időkben még fontosabb az öröm és a remény. Ezért szerényebb formában, de lesz adventi-karácsonyi díszvilágítás Sárvár központjában. Címlapkép: Getty Images