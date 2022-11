Több ezer forintba is kerülhet, ha most táraznál be gyógyteákból a téli hónapokra: mutatjuk az árakat

A világon a víz után a második legnagyobb mennyiségben fogyasztott ital a tea. A magyarok leginkább a téli hónapokban fogyasztják, pedig szakemberek szerint egész évben ajánlott lenne, hiszen a rendszeres teázás jelentősen hozzájárul a napi folyadékbevitelhez, emellett pozitív hatással lehet az egészségre is. Milyenek vajon a hazai teafogyasztási adatok? Mit és miért érdemes inni? Ennek jártunk most utána.

A Future Market Insights jelentése szerint, a gyógynövénytea globális értékesítése a 2022–2032-es előrejelzési időszakban várhatóan 7,1%-os emelkedést fog elérni. Mint írják, az ázsiai csendes-óceáni térség várhatóan a legjövedelmezőbb és leggyorsabban növekvő gyógytea piac lesz az előrejelzési időszakban. A gyógytea világszerte elterjedt. A gyógynövénytea piac az utóbbi időben lendületet kapott, mivel nőtt a tudatosság a táplálkozással, élelmiszerfogyasztással kapcsolatban.

A jelenlegi helyzetben a gyógyteát a gyógyszerek természetes helyettesítőjeként használják. A fogyasztók kedvelik a különböző ízváltozatokat, ezek közül a legismertebb és legkedveltebbek:

a borsmenta tea,

zöld tea,

ginzeng tea,

kamilla tea,

fahéj tea,

gyömbér tea.

A növekvő elhízás egy másik tényező, amely a fogyasztókat a gyógytea felé vonzza. A WHO szerint a 18 éves és idősebb felnőttek több mint 30%-a túlsúlyos, és több mint 13%-a elhízott. Ami az alapanyagokat illeti, a zöld tea uralja a gyógyteák piacát. Ez azzal magyarázható, hogy a fiatalok nagyon nyitottak a zöld tea felé, mivel az rendkívül egészséges. A Harvard Medical School szerint, a zöld teában flavonoidok vannak, amelyek csökkentik az LDL-koleszterin lebomlását, csökkentik a véralvadást és javítják az erek működését.

A gyömbér gyógytea a második a sorban. Kutatások szerint, az osteoarthritisben és rheumatoid arthritisben szenvedők megerősítették, hogy a gyömbértea gyulladáscsökkentő tulajdonságai előnyösek voltak számukra. A gyömbér bioaktív vegyületeket tartalmaz, amelyek jól használhatók torokfertőzések esetén.

Mit mutatnak a hazai adatok?

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a tea és kávé feldolgozó szakágazat a NAV 2019. évi adatbázisa alapján 85,9 százalékban hazai magán-tulajdonban volt, 13,3 százaléka belföldi társasági tulaj-donban és mindössze 0,8 százaléka volt csak külföldi vállalkozás kezében.

A teafeldolgozó vonalról 2020-ban 11 telephely küldött adatot. A beérkezett adatok alapján a vizsgált időszakban 289 tonna teafüvet dolgoztak fel. Az adatszolgáltatásban részt vevő vállalkozások közül 7 cég végezte a 1083-as szakágazatot (Tea, kávé fel-dolgozása) főtevékenységként, a fennmaradó cég ki-egészítő munkafolyamatként foglalkozott vele. A vonal súlyozott átlagos kapacitáskihasználtsága 45,8 százalékot tett ki a vizsgált időszakban. A gyártósor átlagosan 181 napon át működött, napi 8 órában 2020-ban. A vonal óránkénti műszaki kapacitása 377,3 kg volt. A TOP 5 gyártó cég az éves termelés 93 százalékát biztosította a tárgyévben, súlyozott átlagos kapacitáski-használtsága pedig 44,3 százalékot tett ki.

Mennyit iszik a magyar?

A világon a víz után a második legnagyobb mennyiségben fogyasztott ital a tea. A rendszeres teázás jelentősen hozzájárul a napi folyadékbevitelhez, és emellett pozitív hatással lehet az egészségre is. A világ legtöbbet teázó nemzete a török; évente és fejenként mintegy 3,2 kg teafűből készítenek maguknak ízletes italt. Közvetlen szomszédunkban, Romániában viszont mindössze 70 gramm az éves fogyasztás, amivel a sorrend másik végén tartózkodnak.

Bár mi, magyarok ez utóbbinál közel négyszer többet használunk a forró frissítőhöz, az éves 278 grammos hazai felhasználás nem mondható kiemelkedőnek. Ennek egyik lehetséges oka a forgalom szezonális megoszlása: a legtöbb tea az év első és utolsó negyedévében, tehát a hideg hónapokban fogy nálunk.

A tea a háztartások döntő részében megtalálható, a forgalmi adatok szerint tízből nyolc család rendszeresen vásárol teát. Hetente legalább egyszer az emberek nyolcvan százaléka iszik teát, közel felük (44 százalék) pedig napi szinten tölt a csészéjébe.

A TÉT Platform egy korábbi felmérésében vizsgálta a 11-18 éves fiatalok táplálkozását, a felmérés adatai alapján a korcsoport tagjai közül szinte mindenki (96 százalék) fogyaszt rendszeresen teát, átlagosan 199 milliliter/nap mennyiségben, tehát a fiatalok körében ez az egyik legkedveltebb ital. Azonban a fogyasztás az életkor emelkedésével rohamosan csökken, a 17-18 évesek már csak alig másfél decilitert (138 milliliter) isznak átlagosan.

Változtak a fogyasztási szokások is

A fogyasztási adatok szerint az elmúlt évtizedben nagyot változott a magyarok teafogyasztása: míg korábban a hagyományos fekete teák voltak az egyeduralkodók, mára arányuk 20 százalék alá csökkent a teljes értékesített mennyiségben. Sokkal több fogy ugyanis a gyümölcsízesítésű, gyümölcsdarabkákból készült és a herbateákból, amelyek együtt a vásárlások több mint felét adják. A zöld (és fehér) tea vásárlásai az eladások mintegy tizedét adják összesen. A jeges teák – ezek jellegzetesen nyári termékek – kedveltnek számítanak, az iparági szövetség adatai szerint mintegy tíz litert iszunk évente és fejenként.

De miért is érdemes teázni?

A tea jótékony – vagy annak vélt – hatásait évtizedek óta vizsgálják a kutatók. A hagyományosan sok teát fogyasztó távol-keleti nemzetek (pl. Japán) lakosainak körében kimutathatóan alacsonyabb a tumoros betegségek száma, és azt is megfigyelték, hogy rendszeres, nagyobb mennyiségű (napi 1-1,5 liter) zöld tea fogyasztás esetén csökken bizonyos gyomor-bélrendszeri daganat előfordulásának esélye.

Egy, összesen 150 ezer embert vizsgáló összehasonlító tanulmányban úgy találták, hogy a rendszeres teafogyasztóknál ritkábban fordul elő emlő-, petefészek-, prosztata- és tüdőrák, azokhoz képest, akik kevés vagy semmi teát sem isznak.

A hatás főleg a zöld tea fogyasztásakor volt kifejezett, de a fekete teák esetén is megfigyelték. Mindenkit érinthet azonban az, hogy a tea bizonyítottan védő hatással van a fogakra, ha cukor nélkül fogyasztják. Teaivás után csökken a szánkban a baktériumok száma, így azok kevésbé tudnak plakkot képezni, és csökken a nyálban lévő amiláz enzim aktivitása is, amely a szénhidrátokat egyszerű, de fogkárosító cukrokká bontja a szánkban. Mindemellett érdemes még a védőhatások közé sorolni a teák magas fluor- és mangántartalmát is.

A pozitív élettani hatások főleg a teában található antioxidáns jellegű anyagoknak köszönhetők. A teában a polifenolok csoportjába tartozó flavonoidoknak is van antioxidáns hatása, azaz képesek reakcióba lépni a szervezetünkben lévő szabad gyökökkel és semlegesíteni azok hatását. A legtöbb kutató az epigallokatechin-3-gallátnak, azaz az EGCG-nek tulajdonítja a tumoros betegségeket megelőző hatást, melyet már állatkísérletekkel is igazoltak. Az antioxidáns hatású vegyületek legnagyobb mennyiségben a zöld teában fordulnak elő, de van bőven a fekete teában is; egy csészében 200 mg körüli mennyiség található meg belőlük.

Mennyibe kerülnek a legkedveltebb teák a boltokban?

Ahogy fentebb írtuk, a fogyasztók kedvelik a különböző ízváltozatokat. Télen a gyümölcsteák mellett, aki gyógyteákhoz nyúl, legtöbb esetben a a borsmenta, ginzeng, kamilla, gyömbés és zöld teát választja. Most ennek mentén megnéztük a nagyobb áruházak online kínálatát, mennyibe kerül, ha most táraznánk be pár dobozzal a téli hónapokra. Lássuk!

Auchan online polcain a kamilla tea 205-759 Ft, a zöld tea 349-2869 Ft, gyömbér tea 699-1499 Ft, borsmenta tea 549-759 Ft.

A Tesco online webshopjában a kamilla tea 315 Ft, a zöld tea 469-999 Ft, a gyömbér tea 699-759 Ft, a borsmenta tea pedig 315 Ft.

A Spar webshopjában a kamilla tea 199-749 Ft, a zöld tea 599-1999 Ft, a gyömbér tea 619-1999 Ft, a borsmenta 599-989 Ft.

Ahogy az árakat nézzük, több ezer forintba is kerülhet, ha most döntünk úgy, hogy betárazunk gyógyteából a téli hónapokra. Persze, ha figyelmesek vagyunk könnyen kifoghatunk akciókat vagy, ha megelégszünk a kisebb márkákkal, áruházak saját márkás termékeivel, akkor alacsonyabb áron is hozzájuthatunk ezekhez a teákhoz.

Címlapkép: Getty Images