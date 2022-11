Folytatódik az árhorror a lakásfelújításoknál: egyre kevesebbre lesz elég a támogatás

Pénzcentrum 2022.11.11.

Ahogyan szinte minden, úgy az elmúlt időszakban az építőanyagok árai is az egekbe szöktek: a KSH legfrissebb adatai szerint tavaly októberről egy év alatt átlagosan 25 százalékkal drágultak. Ezzel párhuzamosan pedig a felújításra költhető állami támogatás is jóval kevesebbet ér most, mint egy, vagy akár fél évvel ezelőtt. Tavaly október óta a csempe ára például több, mint megduplázódott, de a laminált parketta ára is közel 50 százalékkal emelkedett az elmúlt egy év során. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint idén már nem várható ilyen szintű áremelés, viszont a jövő év elejétől folytatódhat ez a trend, ami miatt a következő években várhatóan az állami beruházások mennyisége is csökkenni fog.

Az egyre emelkedő infláció, illetve az energiaárak elszállása pedig további problémákhoz vezet: nem csak az építőanyagok árai szöktek az egekbe, hanem a munkadíjak is rekord mértékben emelkednek hónapról hónapra. Ezzel pedig az állami támogatás mára már szinte semmire se elég. A drágulásnak pedig még nincs vége, várhatóan az elkövetkezendő hónapokban is csak tovább fognak nőni a költségek - írta mai cikkében a Pénzcentrum. Petz Raymund, a GKI Gazdaságkutató Zrt. igazgatója elmondta a lapnak, hogy az első fél évre vonatkozó adatok 25 százalék körüli emelkedést mutatnak az építési áraknál a tavalyi év azonos időszakához képest, illetve a „lakásfelújítási szolgáltatások" fogyasztói árindexe is nagyjából 20 százalékot emelkedett. A cég felmérései szerint pedig év eleje óta magasan vannak az építési vállalkozók ár-várakozásai – tehát azok aránya, akik drágulásra számítanak. Azt szoktuk megkérdezni, hogy a következő 3 hónapban milyen árváltozást várnak a piaci szereplők, ez az index egyértelműen az áremelkedés felé mutat, főképpen a második és a harmadik negyedévben. 1998 óta csináljuk ezt a felmérést, az index pedig idén augusztusban volt a valaha mért legmagasabb, +70. Azóta ez egy kicsit csökkent, szeptemberben 63, októberben pedig 56 volt az arányszám, de még mindig a történelmi csúcs közelében van. Ez azt jelenti, hogy az építőipari termelők rövidtávú ár-várakozásai nagyon magasak, jóval magasabbak, mint egy vagy két évvel ezelőtt, amikor szintén 20 százalék környékén volt az éves építőipari árindex - magyarázta az igazgató.