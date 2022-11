Ezt a pénztárcánkon is érezzük majd: hatalmas élelmiszer-drágulás jöhet a magyar boltokban

A magyar baromfiágazat számos kihívással küzd, ám jelenleg az egyik legnagyobb gondot az energiaárak elszállása okozza, sok termelő például még nem is tudja, milyen árú gázzal fog fűteni idén - mondta el az Agrárszektornak Ruck János, a Gallicoop Zrt. operatív vezérigazgatója. A szakember szerint az elkövetkező időszakban elkerülhetetlen, hogy az előállítási költségek megjelenjenek az élelmiszerárakban, ez pedig óhatatlanul a fogyasztói szokások átalakulásával fog járni.

Magyarországon régóta komoly gondokkal küzd a baromfiágazat, így azon belül a pulykatermelés és a feldolgozás is. Az évről évre komoly károkat okozó madárinfluenza, az elszálló energia- és takarmányárak mellett a koronavírus-járvány is komoly csapást mért az ágazatra. A portál arról kérdezte a szakembert, hogy látják, milyen a hangulat a magyar állattenyésztők körében? Milyen helyzetben van most baromfiágazat, és különösen a pulykatermelés és -feldolgozás Magyarországon?

Ahogy Ruck János mondja, véleménye szerint az elmúlt években a baromfi ágazatnak jót tett az, hogy nagyobb csoportok szálltak be tulajdonosi oldalról, a csirkénél is erősödött a nagyságrend egy vállalkozáson belül, a vízi szárnyasoknál is új tulajdonosok kerültek be, és az utóbbi időben a meghatározó pulykafeldolgozók is egy nagyobb csoporthoz kerültek.

Ez egy nagyon fontos dolog volt a versenyképesség megtartásához. A Gallicoopnál a teljes integrációt kell nézni, ami a mi esetünkben a saját szülőpárok, a keltető, saját takarmánygyár és az előnevelők hatékonysága, ezeknek a megfelelő működése ugyanolyan fontos, mint magának a gyárnak a folyamatos fejlesztése. Elindult egy jó folyamat a pulykánál is, de a takarmányok hirtelen és drasztikus drágulására sajnos először a koronavírus-járvány, majd pedig az energiaárak változása jött rá, ez pedig elég nehéz helyzetet teremt minden ma működő vállalkozásnak, főleg a termelési típusúaknak. El lehet képzelni, hogy ilyen energiaárak mellett egy nagy energiaigényű gyár milyen nehézségekkel küzd, el lehet képzelni, hogy milyen a hangulat az állattenyésztési területen, amikor ilyen takarmányárakkal vagyunk kénytelenek dolgozni

- magyarázta a vezérigazgató. Hozzátette, a pulyka egy olyan baromfi, ami hosszú ideig van kint a telepeken, legalább hat hónapig, a hőmérsékletre rendkívül érzékeny madár, így az előállítási költségekben hatalmas részt képvisel az energia.

Nekünk már az a pulyka kell, amit jövő március-áprilisban vágunk, de előre elég nehezen lehet megmondani, hogy az önköltség alapján milyen átvételi árakkal kell számolni. Több termelő partnerünk még nem is tudja, hogy milyen árú gázzal fog fűteni. A menedzsmentnek az átlagosnál több időt és energiát kell arra fordítania, hogy hatékonyabbá, olcsóbbá, kedvezőbbé tegyen minden olyan területet, ami rajta múlik, és nem külső, objektív költségnövelő tényező. Nem egyszerű időszak, de hasonló problémákkal küzdenek az élelmiszeriparon belül minden más üzletág szereplői is. Ki kell emelnünk még a madárinfluenzát, mert az minden háborútól, koronavírustól független, ez már évek óta az egész európai baromfitenyésztésnek és a feldolgozásnak talán a legsarkalatosabb problémája. Ma már ott tartunk, hogy nemcsak szezonálisan, a vándormadarak mozgásával, hanem szinte folyamatosan jelen van a madárinfluenza Európában. Magyarországon se jobb a helyzet, de nem is rosszabb. Úgy tűnik, ezzel sajnos együtt kell élnünk, talán csak annyi szerencsénk van, hogy a pulyka többnyire zárt tartású, ennek ellenére nagyon nehéz kivédeni a betegség felbukkanását a telepeken

- elemezte a kialakult helyzetet Ruck János.

Címlapkép: Getty Images